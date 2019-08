Demonstrace v Moskvě a vyjádření české diplomacie? ‚Politika dvojího metru,‘ říká komunistka Konečná

Ruské velvyslanectví v Praze vyzvalo české úřady, aby se nevměšovaly do vnitřních záležitostí Ruska. Reagovalo tak na víkendovou výzvu ministerstva zahraničí, které kritizovalo ostrý zásah ruské policie proti nepovolené demonstraci v Moskvě. „Ministerstvo zahraničí dělá politiku dvojího metru,“ říká k tomu europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 9:08 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Kdyby ministerstvo zahraničí postupovalo stejně v případě Španělska, Turecka, Brazílie a všech států, kde k takovýmto věcem dochází, řekla bych, že jim věřím, že to myslí,“ tvrdí Konečná.

„Takhle mi to připadá jako klasická protiruská reakce. Ve chvíli, kdy se porušovala lidská práva například na Ukrajině, ministerstvo zahraničních věcí mlčelo,“ soudí.

‚Reakce pro média‘

Ministerstvu proto jeho současnou reakci na dění v Moskvě nevěří. A považuje ji za projev klasické okurkové sezony.

„Jde o reakci pro média. Kdyby ministerstvo opravdu myslelo politiku lidských práv vážně, nikdy by se nemohlo nevyjadřovat k tomu, jak jsme se v rámci EU chovali třeba v Katalánsku,“ připomíná.

„Ministr se ozve pouze ve chvíli, kdy má pocit, že z toho může mít politický kredit,“ kritizuje Konečná.

„Přijde mi to pokrytecké. Když to řeknu hodně natvrdo, do Rusů si můžeme kopnout, protože média a někteří voliči to mají rádi. Pokud se ale něco daleko horšího děje ještě blíž k nám, budeme radši mlčet a budeme to přehlížet,“ shrnuje Kateřina Konečná, jak vidí postoj českého ministerstva zahraničí.

Demonstrace v Moskvě

Česká diplomacie reagovala na sobotní protest v Moskvě prostřednictvím svého twitterového účtu. „Jsme znepokojeni opětovným masovým zatýkáním pokojných demonstrantů v Moskvě. Vyzýváme ruské úřady, aby respektovaly základní lidská práva a svobody a aby v souvislosti s nadcházejícími volbami do místních zastupitelstev ctily závazky vyplývající z členství Ruska v OBSE,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Česká diplomacie reagovala na demonstrace a zatýkání pokojně protestujících už o minulém víkendu. Upozornila, že svoboda shromažďování je garantována mezinárodněprávními závazky, a proto lidem má být umožněno projevit svůj názor i tímto způsobem.

První srpnovou sobotu a poslední červencovou sobotu se v Moskvě sešli demonstranti, aby vyjádřili nespokojenost s nepovolením účasti některých opozičních kandidátů v zářijových volbách do moskevského zastupitelstva. Ani jednu z demonstrací ruské úřady nepovolily.

V červenci zadrželi a odvlekli policisté i těžkooděnci přes tisíc lidí, v srpnu přes 800. Obě demonstrace provázely násilné policejní zákroky, které zachytili buď samotní účastníci, nebo televizní kamery. Na demonstraci, která se konala 20. července a byla povolená, přišlo přes 12 tisíc lidí.

Brutální zásah RU policie během dnešních protestů

Proč k dění Rusku nevydala KSČM oficiální prohlášení? A jak by se měla k opakovanému zatýkání demonstrantů a zadržování opozičních vůdců v Moskvě postavit Evropská unie? Poslechněte si celý rozhovor s Kateřinou Konečnou.