Valachová: ČSSD trvá na nominaci Pocheho na post ministra zahraničí

Možnost menšinové vlády sociální demokracie a hnutí ANO je v tuto chvíli jedinou šancí, jak dosáhnout stabilní vlády. Takový je názor místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřiny Valachové, která potvrzuje, že Miroslav Poche je nadále nominant ČSSD na post ministra zahraničí. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 6:00 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Valachová, poslankyně ČSSD a bývalá ministryně školství | Foto: Kristýna Hladíková

Valachová odmítá kritiku a „slabost“ sociální demokracie v souvislosti s kauzou kolem jmenování Miroslava Pocheho. Její strana se prý snaží postupovat odpovědně tak, aby Česká republika měla konečně vládu s jasným politickým programem a s jasnou většinou ve sněmovně. „To je to, proč sociální demokracie směřuje k vládě i za cenu těžkých ran a obětí,“ popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsou sociální demokraté spokojení s tím, jak vedení jejich strany dojednalo koaliční spolupráci? Nejenom na to odpovídá Kateřina Valachová z ČSSD

ČSSD podle exministryně neustupuje od kandidatury Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. Během letních měsíců chtějí sociální demokraté podle Valachové zajistit, aby nominace Pocheho byla buď akceptovaná, nebo se našlo nějaké jiné řešení.

Valachová připouští, že prezident Miloš Zeman jde velmi často na ostří hrany dodržení ústavy, v souvislosti s nejmenováním Pocheho ji ale neporušil. Důležité podle ní je, zdali předseda vlády Andrej Babiš rozšířil nominaci na ministerský post o situaci, v níž by prezident Pocheho nejmenoval a zdali tak předem připustil případné pověření Jana Hamáčka vedením ministerstva zahraničí.

„Andrej Babiš nějaký krok směrem k prezidentovi udělal, pověření pana Hamáčka ministrem zahraničí je dočasné řešení,“ uzavírá Valachová.

Kompetenční žalobu na předsedu vlády vidí Valachová až jako druhou možnost, jak celou situaci z hlediska ČSSD řešit.

Zahraniční gesce v rukou ČSSD

„V tuto chvíli platí nominace pana Pocheho, platí to, že zahraničí má pod svou odpovědností sociální demokracie, a to je to, co jsme slíbili voličům,“ zdůrazňuje. Naráží tím na slova Andreje Babiše, který dříve uvažoval nad tím, že by ministerstvo zahraničí vedl dočasně sám.

„Pro lidi je v tuto chvíli důležité, že zahraniční politika země je prozápadní, proevropská, že garantujeme bezpečnost, směřování země tak, jak jsme zvyklí v minulých letech po roce 1989,“ uzavírá.

Kandidaturu Miroslava Pocheho na ministra zahraničí odmítl prezident Zeman, jako důvod uvedl neshodu v migrační politice. Premiér Andrej Babiš posléze ze stejného důvodu vyzval Pocheho, aby se kandidatury na ministra vzdal. KSČM, bez jejíž podpory ve sněmovně kabinet vzniknout nemůže, s Pochem jako ministrem zahraničí také nesouhlasí. Sociální demokraté ale na svém nominantovi trvají.

Jméno Miroslava Pocheho se objevilo na seznamu navrhovaných ministrů vznikající vlády, který Andrej Babiš zaslal Miloši Zemanovi. Zároveň ale zaslal dopis, v němž uvádí, že v případě nejmenování Pocheho navrhuje pověřit vedením resortu zahraničí předsedu ČSSD Jana Hamáčka.