České rodiny nesnídají kaviár, ve školách hladoví až sto tisíc dětí, hájí placené obědy Valachová

Tři z pěti Čechů podporují zálohy na PET lahve, ukázal průzkum. Ideální výše je kolem pěti korun

Kromě toho by 86 procent Čechů záloha motivovala k tomu, aby použité PET lahve nosili zpět do obchodu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, kterého se on-line zúčastnila tisícovka respondentů.