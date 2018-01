Obviněný člověk nemůže být ve vládě. O programu ale budeme s ANO jednat, říká Valachová

Hnutí ANO trvá na tom, aby vyjednávání o nové vládě nadále vedl premiér Andrej Babiš. Ten minulý týden přišel o poslaneckou imunitu a policie jej může opět stíhat kvůli kauze Čapí hnízdo. „Máme problém s tím, že by ve vládě mohl být obviněný člověk. Platí to obecně, není to nic osobního,“ říká místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Praha 19:55 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Kateřina Valachová připouští, že tím může být vyloučena spolupráce na vládní úrovni, ve straně se ale budou o rozhodnutí vedení ANO ještě radit.

Sociální demokraté v každém případě do konce ledna hnutí ANO předloží své programové požadavky, které budou trvat i v případě setrvání v opozici. Za prioritu Valachová považuje podporu mladých rodin v oblasti bydlení, přístupu k práci a vzdělávání dětí.

Vláda v demisi by podle ní neměla činit žádná zásadní rozhodnutí, například v oblasti rozpočtu nebo změn ve státní službě a ve vedení podniků a investičních fondů. Místo toho by se měla soustředit na získání většiny a komunikaci s ostatními stranami ve sněmovně.

Bývalá ministryně školství ale také oceňuje, že si vláda v demisi vytkla za cíl v příštích třech letech dát do vzdělávání až padesát miliard korun. „Naše děti nebudou bez kvalitního vzdělání úspěšné. Je to jedna z konkurenčních výhod, které jsme v České republice vždy měli,“ chválí Valachová.

Sjezd musí přinést restart

Na únorovém mimořádném sjezdu ČSSD nebude Valachová kandidovat do vedení, protože je ve straně jen dva roky místo nutných čtyř. Jako kandidáta na předsedu podporuje Jana Hamáčka, sama se chce zaměřit na práci v poslaneckém klubu.

„Voliči od nás očekávají, že na sjezdu provedeme restart. Po volební porážce není co slavit, ale stále je co bránit. Sociální demokracie byla vždy od toho, aby lidem garantovala dobré podmínky pro práci, rodinu, kvalitní vzdělávání a bezplatnou zdravotní péči. To je naše místo a chceme se vrátit na špici. Ale je jasné, že nám to bude chvíli trvat,“ přiznává.

Počátkem ledna uvnitř strany vznikla platforma Zachraňme ČSSD, za níž stojí exhejtmani Jiří Zimola a Michal Hašek nebo poslanec Jaroslav Foldyna. „Vidím to jako snahu kolegů přispět k programové debatě. Nemám výstupy z jejího jednání, ale předpokládám, že je předloží k vnitrostranické diskuzi,“ dodává Valachová, která by si přála, aby se po sjezdu ve vedení strany potkali starší a zkušení i mladí členové.