S výměnami ministrů ČSSD nesouhlasím, ani mi to nejde dohromady s výsledky sjezdu, říká Valachová

Sociální demokraté se na víkendovém sjezdu rozhodli jít do podzimních voleb v čele nadále s Janem Hamáčkem. Na post předsedy kandidoval i Tomáš Petříček, kterého v pondělí Hamáček z pozice ministra zahraničí odvolal. „Předseda se mnou o rošádě ministrů nemluvil, ale určitě s ním o tom budu hovořit," komentuje aktuální dění poslankyně a neúspěšná kandidátka na post předsedkyně strany Kateřina Valachová. Interview Plus Praha 0:10 13. dubna 2021

„Pevně věřím, že to není důsledek výsledku našeho stranického sjezdu, protože věřím, že vítězi sluší velkorysost. Zvlášť pokud je to vítěz, který chce sociální demokracii dostat do Poslanecké sněmovny. A zvednout ji ze stávajících preferencí tak, jak slíbil,“ zdůrazňuje v pořadu Interview Plus.

Valachová tvrdí, že s odchodem Tomáše Petříčka z ministerstva zahraničí nesouhlasí.

„V tuto chvíli nesouhlasím s výměnami našich ministrů. Vlastně mi to trošku nejde dohromady s tím, že když náš sjezd řekl, že je blízko do voleb, neměňme lídry, poškodilo by nás to, pojďme pokračovat tak, jako doposud – to bylo to sdělení, které demokraticky akceptuji – tak do toho mi nejde rošáda našich klíčových lidí na rezortech.“

A připouští: „Nežiji na Měsíci, ale na planetě Zemi a České republice. A spojení, tedy že jde o dopad soutěže o vedení sociální demokracie, se nabízí. Věřím, že Jan Hamáček to velmi ostře v nejbližších hodinách odmítne a vyvrátí. Jak říkám, vítězi sluší velkorysost. A jen takový velkorysý vítěz může vítězit ve volbách. Já chci, aby sociální demokracie zůstala v politické aréně. Věřím, že bez ní by bylo lidem hůř.“

Místo šéfa české diplomacie tak od pondělí zastává předseda ČSSD Jan Hamáček, kterého už i jmenoval prezident republiky. A to až do okamžiku, než ho zřejmě vystřídá současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se ale zatím rozhoduje. Zaorálka pak má na ministerstvu kultury vystřídat poslanec ČSSD Jan Birke.

Na mne nikdo neútočil

Sama Valachová prý útoky od straníků za to, že „si troufla“ postavit se Hamáčkovi, nezaznamenala. „Nenarazila jsem na to, že bych byla nějak ostrakizována ze to, že jsem se opovážila zvednout kandidaturu na předsedkyni sociální demokracie.“

„Možná je to i proto, že jsem se ve veřejném souboji nepouštěla do žádných osobních útoků. Ale spíš jsem se snažila pozitivně říct, co je potřeba změnit. Popsat popravdě, jak na tom jsme a jak mít vůli to společně změnit. Tak, abychom v sociálně demokratickém hnutí, kterému podle výzkumů věří většina obyvatel této země, byli tím lídrem, magnetem. Šla jsem do toho upřímně a myslím, že to všichni poznali, i mí protivníci.“

Proč padají preference ČSSD?

Podle březnového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by se ale ČSSD s tříprocentním ziskem hlasů nedostala do sněmovny.

„Nejde o funkce, ale o to, že teď je sociální demokracie v čele s Janem Hamáčkem. Jako poslankyně, jako občanka mám za to, že potřebujeme být silnějším hlasem ve vládě. Potřebujeme ukazovat lidem, co si myslíme. Ne jen to, jaké je hlasování ministrů,“ říká Valachová.

Podle ní totiž lidé nerozlišují, jestli na ministerstvu sedí sociální demokrat, nebo člen hnutí ANO. „Ale dobře se dívají na to, jestli politická strana stojí na straně toho, co lidé teď cítí, co potřebují vyřešit. A to se musí změnit.“

Dodává, že debata na sjezdu nebyla vždy příjemná. „Věřím, že jsme si uvědomili, že musíme změnit sílu hlasu. Jak ve sněmovně, tak ve vládě. Že nejde o ministry a poslance jako funkcionáře, ale o to, co hájí politická strana ČSSD. To musí lidi znovu cítit, protože to evidentně necítí.“

Poslední průzkum preferencí pak pro Valachovou znamená, že „vezmeme rozum do hrsti a jak naši ministři, tak poslanci budeme dělat to, co máme – hájit naše barvy tak, aby lidé věděli, že jsme to my.“

Vláda úspěšná není

To, co by se mělo v krocích sociální demokracii změnit, ale neznamená, že ČSSD vládu opustí. „V nejbližších dnech a týdnech nikoli. Ani Jan Hamáček o ničem takovém nemluvil, ani o změnách pravidel koaliční spolupráce,“ říká Valachová. Jde jí spíš o změny síly hlasu, tak aby lidé líp viděli, co prosazuje ČSSD a co ANO.

„Vláda úspěšná není, má jen 25procentní podporu, mimochodem před rokem to bylo ještě 85 procent.“

„To, že vláda je akceschopná, to si snad nemyslí v této zemi vůbec nikdo. My to ale musíme změnit, a to se dá jedině prací. Proto jsem říkala, že nenabízím žádné prebendy ani posty, ale nabízím práci, pot a slzy. A tohoto se budu držet i v běžné poslanecké práci. Každá práce důležitá a užitečná,“ dodává Kateřina Vlachová.

