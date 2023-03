Zastrašují mě, říká bývalá ministryně Valachová v kauze sportovních dotací. Obžalovaní nařčení odmítli

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová se cítí být zastrašována v kauze rozdělování sportovních dotací. Řekla to ve čtvrtek během devítihodinové svědecké výpovědi před senátem pražského městského soudu. Zastrašovat ji měli obžalovaní ještě před zásahem policie v roce 2017, požádala tehdy proto o policejní ochranu pro svou rodinu. Obžalovaní Simona Kratochvílová i Miroslav Jansta takové chování odmítli. Praha 7:00 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová | Zdroj: Profimedia

Městský soud v Praze ve čtvrtek opět projednával kauzu manipulací se sportovními dotacemi na ministerstvu školství. V ní jsou obžalovaní například bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta nebo bývalá náměstkyně pro sport Simona Kratochvílová.

Někdejší poslankyně za ČSSD Valachová označila obžalované po dopoledním jednání soudu za „zločinecké spolčení“. „Jak pravidla na neinvestiční dotace, tak investice ministerstva školství v letech 2015 až 2017 byly nastaveny jasně a transparentně a ti, co sedí na lavici obžalovaných, je úmyslně nedodržovali, obcházeli, porušovali a tento stav zakrývali nejen přede mnou, ale všemi lidmi na poradě vedení resortu,“ řekla na jejich konto.

Výroky musela hned odpoledne vysvětlovat obhájcům obžalovaných, kteří se jí ptali na to, proč výraz o zločincích použila. „Od roku 2018 jsem neposkytovala žádná mediální vyjádření, pouze jsem se bránila, protože to vnímám jako zastrašování mé osoby od části obžalovaných. Z toho důvodu jsem použila toto explicitní vyjádření,“ uvedla před soudem Valachová.

Před ohrádkou pro svědky vypověděla, že se tentokrát neobrátila na policii, ale zastrašována také od stejných lidí se cítila i před tím, než proběhla policejní razie v květnu roku 2017. Tehdy policii oslovila a pro svou rodinu získala její ochranu. „Ta mi byla ukončena v momentě, kdy jsem skončila jako ministryně,“ řekla.

Zastrašování podle jejích slov v poslední době vnímala od části obžalovaných. Útoky podle ní mířily na její osobní integritu, rodinné poměry nebo na její sexuální orientaci. „Pokládám to opravdu za zastrašování,“ řekla soudu.

Čím bychom ji zastrašovali?

S jejími vyjádřeními nesouhlasí například jeden z obžalovaných a předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „S mediálními výroky o bývalé paní ministryni jsem byl velice mírný, protože jsem znal její politické působení a její chování, protože se se mnou scházela. Nevím, čím bychom ji měli zastrašovat. Jsem obviněn od července 2017, ona měla ochranu od ledna do června. Beru to jen jako takovou proklamaci,“ sdělil Jansta.

Také bývalá náměstkyně Kratochvílová odmítla, že by se dopouštěla nějaké formy zastrašování. „Nebyla se ani schopná konkrétně vyjádřit, co to bylo. Poté už to prakticky vzala zpátky,“ sdělila novinářům po jednání soudu.

Valachová se před soud postavila ve čtvrtek v devět hodin ráno a tři hodiny čelila otázkám soudu. Po polední přestávce se dotazoval státní zástupce a následovala několikahodinová smršť dotazů ze strany obhájců. Obžalovaní dostali slovo až v 18.30 hodin a o šedesát minut později musela soudkyně jednání odročit na pátek.

Soud předloni Kratochvílové za zmanipulování dotací uložil 6,5 roku vězení, Peltovi vyměřil o půl roku kratší odnětí svobody. Oběma dal také peněžité tresty a tresty zákazů činnosti.

Podle tehdejšího rozsudku Pelta využil své osobní známosti s náměstkyní a ovlivňoval ji v roce 2017 zejména při jejich schůzkách v odposlouchávaném bytě v centru Prahy tak, aby poskytla dotace konkrétním žadatelům. Odvolací senát ale následně tento verdikt zrušil a vrátil případ k doplnění dokazování.

Mestsky soud v Praze uz od 9 hodin rano vyslycha byv. ministryni K. Valachovou z CSSD. Soudkyne Lenka Cihlarova dava prostor vsem, aby se vyjadrili k pripominkam. 9 hodin vyslechu za nami, je po 19. hodine a zaciname dalsi… — Iveta Vavrova (@IvetaVav) March 2, 2023