Cílem komise není najít viníka kauzy Bečva. Policii ještě věřím, říká její předsedkyně Pěnčíková

Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě má dva a půl měsíce po svém vzniku zvolenou předsedkyni – komunistickou poslankyni Marii Pěnčíkovou. Stihne komise k něčemu dospět do sněmovních voleb? Koho a proč si bude chtít předvolat? A vyvíjí někdo na vyšetřování katastrofy na Bečvě tlak? Hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková (KSČM). Praha 10:44 14. července 2021

Už jste mluvila o tom, že KSČM byla proti tomu, aby vyšetřovací komise vznikla. Váš kolega Zdeněk Ondráček (KSČM) to označoval za politické hrátky. Vy sama jste také pro její vytvoření nehlasovala. Není zvláštní, že se předsedkyní vyšetřovací komise stane někdo, kdo ani nehlasoval pro její vznik? Neřekla bych, že je to zvláštní. My jsme měli argumenty, proč jsme pro její vytvoření nebyli. Bylo to i na základě argumentů kolegy Ondráčka, protože jsme to na poslaneckém klubu dlouho diskutovali. Jeho názory jako letitého vyšetřovatele z praxe nás utvrdily v tom, že na její vytvoření ještě nenastal čas a že si máme počkat na závěry.

Každopádně poslanecká sněmovna rozhodla jinak a je pravda, že jsme se shodli napříč politickým spektrem, že naším cílem není zjišťovat viníka té kauzy, ale posoudit procesní kroky. V momentě, kdy cítíte a máte důvěru kolegů, tak to pro náš poslanecký klub byla výzva.

Nemáte pocit, že jedním z důvodů, proč jste se stala předsedkyní komise, je to, že KSČM byla proti jejímu vzniku? Není to tak, že část poslanecké sněmovny vás volila, protože si myslela, že nebudete tak aktivní?

Možná si to někteří kolegové mysleli. Já nemíním žádným způsobem sabotovat nebo zpomalovat práci komise. Doufám, že kolegové mi ten hlas dali, protože si mysleli, že nebudu zaujatá z jedné, ani z druhé strany. K celé kauze jsme se snažili vystupovat neutrálně.

Říkáte, že vaším úkolem není najít viníka. Na druhé straně, když jsem se díval do usnesení, kterým sněmovna komisi zřídila, tak tam je bod, že má za úkol „prověřit získané podklady a vyvodit trestní zodpovědnost“. To tedy nesměřuje k hledání viníka?

V tom usnesení to je, máte pravdu. Ale už při neformálním setkání komise jsme si řekli, že to náš prioritní cíl není. Vyšetřování stále probíhá a stále ještě věřím české policii, i když ta prodleva už je téměř rok. Pořád věřím, že k závěru dospějí a že my nejsme ti, kteří mají nahrazovat orgány činné v trestním řízení.

Říkáte, že zatím důvěřujete policii. Z toho by se dalo vyvodit, že ta důvěra není úplně stoprocentní.

Zatím vycházíme z informací, které máme z mediálního prostoru a částečných zpráv například ze sněmovního výboru pro životní prostředí. Podle mě to jsou zatím nedostatečné informace, podle kterých nikdo nedokážeme vyvodit, jestli postupy byly správné, nebo ne.