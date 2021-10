Rybáři a vědci vyvázli bez postihu. Inspekce uzavřela šetření pokusu se solným roztokem na řece Bečvě

Česká inspekce životního prostředí zastavila šetření experimentu se solným roztokem, který na řece Bečvě provedli kvůli loňské otravě vědci a rybáři. Případ tak uzavřela bez postihu. Původně přitom inspektoři měli za to, že pokusem mohl být porušen vodní zákon. Experti se letos v červenci snažili přispět k objasnění ekologické havárie, jejich případ je tak definitivně ukončen. Původní zpráva Praha 6:20 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekologická havárie postihla Bečvu loni 20. září | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Na základě obdrženého podnětu jsme se zabývali – tak, jak nám to zákon ukládá – dvěma právnickými osobami, u kterých kontrolou nebylo prokázáno, že by daný pokus realizovaly, a proto jsme šetření s těmito právnickými osobami v této věci zastavili,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka.

Trestní stíhání obviněných v kauze ekologické havárie v řece Bečvě je podle krajských žalobců v pořádku Číst článek

Podnět, který inspektoři obdrželi, byl namířen mimo jiné proti pobočce Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou v čele s předsedou Stanislavem Pernickým. Ten se ale na pokusu se solným roztokem podílel nikoli pod hlavičkou profesní organizace, ale jako soukromník. A to byl i důvod, proč inspekce případ nakonec uzavřela bez postihu.

„Fyzické osoby, které daný pokus provedly, nemohou být ze zákona předmětem našeho šetření, to je věcí místně příslušného úřadu,“ vysvětlil dále mluvčí Ovečka. Inspekce tak původně chtěla případ předat k posouzení ještě na Zlínský kraj.

Z toho ale nakonec sešlo. „Zlínský kraj v této věci neobdržel žádný podnět,“ potvrdila jeho mluvčí Soňa Ličková. Hejtmanství se totiž experimentem rybářů a vědců na Bečvě už dříve zabývalo a došlo k závěru, že zákon porušen nebyl.

„Chlorid sodný – sůl – není klasifikován jako nebezpečný. Z pohledu ochrany vod se jedná o látku závadnou pouze v případě vniknutí většího množství do vody,“ uvedl k tomu krajský odbor životního prostředí s tím, že „zdaleka nebyla naměřena kritická koncentrace“.

Nové šetření by podle Pernického nemělo žádný efekt. „Když jsem s krajem naposledy komunikoval, bylo mi řečeno, že by mě mohli maximálně pozvat k podání vysvětlení, na jejich stanovisku by se ale stejně nic nezměnilo,“ popsal rybář. Případ je tak definitivně uzavřen.

Pokus se solí

Rybáři a vědci pod vedením přírodovědce Jakuba Hrušky provedli pokus koncem července. U vyústění kanálu, který odvádí odpadní vody z areálu bývalé rožnovské Tesly, vylili solný roztok a pozorovali rozptyl látky. Snažili se tak přispět k objasnění ekologické havárie, ke které došlo na Bečvě loni 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

„Po osmi stech dvaceti metrech je chlorid sodný, který jsme nalili do kanálu, zcela rovnoměrně rozprostřen po celé řece zleva doprava,“ popsal už dříve pro Radiožurnál Hruška průběh experimentu. Oproti tomu vyšetřovatelé pracují s tím, že první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu.

Experiment s kuchařskou solí se snažil nabourat oficiální policejní verzi, která se opírá mimo jiné o znalecký posudek znalce Jiřího Klicpery. Podle něj se kyanidy do řeky dostaly právě kanálem z areálu pod správou společnosti Energoaqua. Kriminalisté proto firmu a také jejího jednatele Oldřicha Havelku letos v červnu obvinili ze dvou trestných činů. Havelka ovšem pochybení odmítá.

O tom, že jde o původce havárie, ale není podle Hospodářských novin pochyb. Deník začátkem října s odkazem na policejní dokumenty napsal, že kriminalisté nashromáždili značné množství hlavně nepřímých důkazů. Mimo jiné to, že voda v řece měla obsahovat stejné kovy jako čistička v Rožnově. Práci navíc podle deníku vykonával nekvalifikovaný personál.

Inspekce se pokusem zabývala na základě anonymního podnětu, který měl poukazovat na to, že roztok chloridu sodného může být pro vodu závadný. Pernický i Hruška se proti tomu ale už dříve ohradili s tím, že jde o neškodnou látku, která se ve vodě bez problémů rozpustí. S takovým stanoviskem přišel Pernický podat také vysvětlení inspektorům.

„Myslím, že to jednání dopadlo dobře,“ prohlásil v polovině září pro Český rozhlas Zlín Pernický po návštěvě inspekce. Ta totiž podle něj během jednání avizovala, že řízení vedené proti rybářské organizaci v Hustopečích nad Bečvou zastaví.

Mluvčí Ovečka ale nechtěl tehdy jednání komentovat, informaci potvrdil oficiálně až nyní: „Kontrola Českého rybářského svazu byla ukončena 19. října.“ A stejně dopadlo i šetření týkající se Akademie věd, pod kterou profesně spadá přírodovědec Hruška. Ten ovšem podobně jako Pernický provedl pokus ve svém volném čase. Inspekce řízení zastavila 15. října.

Ekologická havárie postihla Bečvu loni 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři po havárii přes 40 tun ryb.