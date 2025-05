Kauza bitcoinů a ministra Blažka? ‚Je to reputační problém pro celou vládu,‘ zaznívá z Fialova kabinetu

Vláda Petra Fialy je rozdělená v pohledu na kauzu ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Ten letos přijal pro stát dar 468 bitcoinů – v přepočtu za jednu miliardu korun – od člověka odsouzeného za obchod s drogami. Zatímco ministři za hnutí STAN označují transakci za „mírně řečeno velmi nestandardní“, Blažkovi kolegové z ODS kauzu odmítají komentovat. Praha 15:53 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přijetí takového daru je velmi mírně řečeno ‚velmi nestandardní‘ a vyvolává řadu otázek a pochybností,“ komentuje kauzu ministra Pavla Blažka (ODS) jeho kabinetní kolega a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Jak dodává, sám by podobný dar od muže, který byl v minulosti odsouzený za obchod s narkotiky, nikdy nepřijal.

Možná už mi to za to nestojí, naznačil Blažek rezignaci po bitcoinech za miliardu od odsouzeného Číst článek

„Je to bezesporu reputační problém. Jeho řešení z pohledu vlády, ODS i samotného ministra (Blažka – pozn. red.) je otázkou příštích dnů,“ doplnil.

Podobně to vidí i Dvořákův stranický šéf a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Nesdílím názor pana ministra, že by přijetí miliardy korun od člověka, který byl dříve pravomocně odsouzený, bylo v pořádku. Myslím, že je vždy potřeba se ptát, kde se ty peníze vzaly a jaká je motivace onoho dárce,“ reagoval v textové zprávě na dotaz redakce.

Ani on by podobný dar na Blažkově místě nepřijal. „A to i přesto, že na zvýšení platů policistů a hasičů bych peníze navíc uvítal. Nezastávám názor, že účel světí prostředky,“ podotkl.

Zdrženlivý je zatím v jakýchkoliv komentářích ke kauze ministr školství Mikuláš Bek (STAN). „Než si vytvořím na věc silný názor, považuji za nezbytné vyslechnout na vládě vysvětlení pana ministra Blažka.“

Bez komentáře

Ministři za ODS nechtěli kauzu bitcoinů a ministra Blažka komentovat. Místopředseda strany a ministr financí Zbyněk Stanjura pouze upozornil, že podle něj nejde o politickou, ale resortní věc.

Blažek zpravil Bradáčovou o miliardovém daru až týdny poté, co resort bitcoiny od dealera drog přijal Číst článek

„Tak smlouvu uzavřelo ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo financí jenom přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který prodává veškerý nepotřebný státní majetek, ten prodej zrealizovalo. Tento týden jsme se všichni dozvěděli z veřejných zdrojů, za kolik se ty bitcoiny prodaly. To je všechno, co k tomu vím a co k tomu můžu říct,“ přiblížil Radiožurnálu svůj pohled Stanjura s tím, že už neví „co přesně by se ještě mělo řešit“.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se pak ústy svého mluvčího Karla Čapka odmítla k případu vyjádřit. „Protože se záležitost netýká ministerstva obrany, nebude paní ministryně záležitost komentovat,“ napsal lakonicky.

Server iROZHLAS.cz oslovil například i ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.), ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) či ministra dopravy Martina Kupku (ODS). Ani jeden z nich ale do vydání článku na zaslané dotazy nereagoval.

"Já to mám prokonzultováno na nejvyšších místech, všichni o tom vědí a mám to velmi dobře schválené," řekl k bitcoinovému daru za miliardu od dealera drog @blazek_p. No, tak nejméně s @NSZ_info nic prokonzultované ani schválené neměl. @iROZHLAScz https://t.co/5FxZRwtAsx — Jan Horák (@Ian_Horak) May 30, 2025

Kauzu převodu bitcoinů od pravomocně odsouzeného Tomáše Jiřikovského, který po svém podmínečném propuštění z vězení daroval ministerstvu spravedlnosti kryptoměnu v hodnotě jedné miliardy korun, otevřel ve středu večer Deník N.

Ačkoliv ministr Blažek od počátku převod kryptoměny bagatelizuje, dosud nikdo nevysvětlil, proč se Jiřikovský rozhodl obnos Blažkovu resortu věnovat. A jasný není ani původ darovaných prostředků.

„Z oficiálně přiznaných příjmů – to byly zhruba nižší statisíce ročně – nedosahoval takových příjmů, aby si mohl koupit takový dům, jaký měl, ta auta, která měl, a tak dále,“ řekl iROZHLAS.cz státní zástupce Marek Vagai, který Jiřikovského případ dozoroval.