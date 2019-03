‚Soudní příkazy mělo více než 100 osob.‘ Státní zástupce odmítl úniky v kauze brněnských politiků ANO

Dozorující státní zástupce Radek Mezlík se ohradil proti tomu, že by informace v kauze kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a firmy Kapsch unikly do médií od policie či státního zastupitelství. Podle něj soudní příkazy či usnesení policie obdrželo přes 100 lidí a není v moci policie, aby zabránila poskytnutí informací od všech dotčených. Devíti obviněným hrozí 10,5 roku až 16 let vězení. Brno 12:04 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce Radek Mezlík hovoří s novináři před budovou Městského ředitelství Policie ČR v Příční ulici v Brně, kde se bude rozhodovat o vazbách na pět z devíti zadržených v kauze veřejných zakázek na radnici Brno-střed | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Důrazně se ohrazuji vůči nařčením, že v tomto případě došlo k úniku informací od policie či státního zastupitelství. Naopak je zřejmé, že policie v souvislosti s utajením obou kauz odvedla kvalitní práci. Citlivé údaje se podařilo dlouhou dobu utajit až do okamžiku provádění velkého počtu domovních prohlídek a zahájení trestního stíhání,“ uvedl Mezlík.

V tomto okamžiku podle něj ale odůvodněné soudní příkazy či usnesení policejního orgánu obdrželo více než 100 osob. „Není tak v moci policie poskytnutí informací z jejich strany zamezit,“ dodal.

Že by dokumenty unikly policii, odmítá i policejní prezident Jan Švejdar, kterého kvůli problému oslovil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Mluvil jsem s policejním prezidentem a nemám žádný důvod se domnívat, že došlo k úniku informací od policie. Jeho vysvětlení je pro mě dostačující,“ napsal v pondělí Hamáček na twitteru.

Mluvil jsem s policejním prezidentem a nemám žádný důvod se domnívat, že došlo k úniku informací od policie. Jeho vysvětlení je pro mě dostačující. — Jan Hamáček (@jhamacek) 11. března 2019

Únik odposlechů popřel Švejdar už dříve prohlášení na webu policie. V médiích se podle něj objevily jen informace z dokumentů, které dostali i obvinění či obhájci.

Až 16 let

Policie po zásahu na radnici z konce minulého týdne obvinila devět lidí. Těm hrozí 10,5 roku až 16 let vězení. Sazba vychází z toho, že u všech jde o přijetí úplatků nebo úplatkářství v té vyšší kvalifikaci, kde hrozí sazba od pěti do 12 let.

„Ale vzhledem k tomu, že je to organizovaná zločinecká skupina, tak zákon stanoví, že horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu a ukládá se trest v horní polovině takto stanovené sazby. Tím pádem se 12 posouvá o třetinu na 16, tedy pět až 16. Polovina je 10,5 roku takže v horní polovině je nad 10,5 roku,“ vysvětlil Mezlík.

Pět z devítky obviněných skončilo v sobotu ve vazbě, a to radní Jiří Švachula (ANO) a vedoucí odboru investic Petr Liškutin (ANO), který je zároveň místostarostou Brna-Ivanovic.

Kromě Švachuly a Liškutina jsou ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách – Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři lidi policie stíhá na svobodě, dva spolupracují.