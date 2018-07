Že aktéři z Bulovky jezdili vozy od ‚velrybáře‘ Horáčka? Nehoráznost, míní ministr Vojtěch

Nushiová se na dotazy serveru iROZHLAS.cz, který ji sháněl několik dní doma i v práci, nevyjádřila. Horáčkův advokát Jiří Teryngel to komentovat nemohl. „V rámci obvinění jsem nic takového nepostřehl (že by se jednalo o úplatek; pozn. red.). Vyjádřit se k tomu nemůžu. Nemůžu vyloučit, že jezdili auty pana Horáčka, ale nemůžu to ani potvrdit,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.