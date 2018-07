Vojtěch stále zvažuje odvolání šéfa Bulovky. ‚Vedení nemocnice kauzu musí řešit,‘ upozornil ministr

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO zatím neřekl, jestli odvolá ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka. Toho policie minulý týden zadržela během razie v souvislosti s kauzou údajně zmanipulovaných zakázek pražských nemocnic. V případu teď kriminalisté stíhají – podle Vrchního státního zastupitelství v Praze – celkem 10 lidí. Praha 15:58 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Bulovky se týká tendr na úklidové služby, se kterým byl Novák spojený ještě jako náměstek.

Ministr Vojtěch Radiožurnálu řekl, že zvažuje dosazení manažera do vedení nemocnice. Nejdřív se ale chce sejít se současným ředitelem Františkem Novákem.

První oběť razie v nemocnicích: ředitel Nemocnice Na Františku Zelenák odstoupil Číst článek

Šéf resortu zdravotnictví zatím nepotvrdil, jestli Nováka odvolá. Chce s ním celou situaci nejprve probrat, a to buď v úterý, nebo ve středu. „Není to otázka posledních týdnů, je to věc, která jde hlavně za tím bývalým vedením. Ostatně i proto je vazebně stíhaná bývalá paní ředitelka. Je zřejmé, že na tom má asi největší podíl,“ řekl Vojtěch.

Vojtěch podle vlastních slov měl o prorůstání lobbistických zájmů signály, a to včetně možného zapojení Tomáše Horáčka, který je – společně s bývalou ředitelkou Bulovky Andreou Vrbovskou – ve vazbě. Proto podle svého tvrzení Vrbovskou odvolal.

Kontrola všech nemocnic

Ministr Radiožurnálu řekl, že pokud se ukáže, že byl Novák do kauzy zapojen, svou pozici si neudrží.

„Do funkce jsem ho jmenoval na základě výběrového řízení, kam se přihlásil. Výběrové řízení bylo otevřené, on dostal nejvíce hlasů, a dokonce se za něj zaručily místní odbory i někteří významní lékaři. Nicméně situace se změnila a myslím si, že i pro nemocnici bude dobře, pokud ji povede někdo, kdo se těmi věcmi bude zabývat a udělá nějaký zásadní audit,“ myslí si Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví už nemocnici kontroluje. Zaměřuje se hlavně na smlouvy První chráněné dílny, a jak Vojtěch přiznává, už několik pochybení odhalilo. Vedení nemocnice by tak mělo vypsat nové soutěže na původní zakázky firem, které jsou navázány na Tomáše Horáčka.

„Budu požadovat, aby to udělali všichni ředitelé nemocnic, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví, protože to podezření je obrovské a má nedůvěra velmi velká,“ uzavřel Vojtěch.