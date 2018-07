Politická síť ‚velrybáře‘ Horáčka: sponzoroval Piráty i komunisty, pracovat chtěl i s ministrem Vojtěchem

Podnikatel Tomáš Horáček, stíhaný v kauze zdravotnických tendrů, se snažil vedle kontaktů s šéfy nemocnic budovat i vztahy s předními politiky. Před volbami sponzoroval vedle Pirátů i komunisty, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Snažil se také najít kontakty v hnutí ANO – s tématem boje proti korupci oslovil ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. A politická linka vede i ke KDU-ČSL, konkrétně k exnáměstkyni Monice Pálkové. Původní zpráva Praha 6:00 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vliv podnikatele Horáčka směřoval do různých politických stran. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Odpad šitý na míru. Vrbovská s Horáčkem zmanipulovali i tendr na úklid Nemocnice Na Bulovce, píše policie Číst článek

K lidovcům vede jedna z linek přes podle policie zmanipulovaný tendr na úklidové služby v Nemocnici Na Bulovce. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, obviněná exšéfka nemocnice Andrea Vrbovská měla podle verze detektivů nabídnout spolu s podnikatelem Tomášem Horáčkem zástupci úklidové firmy TSB, že mu zajistí vítězství v zakázce za 149 milionů korun.

Tím, kdo nabídku od Vrbovské a Horáčka dostal, byl podle policejního protokolu Daniel Pálek. A do hledáčku detektivů se dostal kvůli tomu, že měl nabídku odsouhlasit (více si můžete přečíst ZDE).

Manželkou Pálka je přitom bývalá náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková (KDU-ČSL), v současné době působí na resortu jako vedoucí oddělení strategií a ESIF. Ta firmu TSB, která se podle obchodního rejstříku specializuje na úklid včetně deratizace, v září 1995 spoluzakládala. Ze společnosti odešla v červenci 2010.

Monika Pálková Pálková působila na resortu vnitra za ministra Milana Chovance (ČSSD). Na starost měla sekci sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení. Loni v prosinci ve funkci skončila.

Server iROZHLAS.cz se snažil Pálkovou kontaktovat. Přes mluvčí lidovců Denisu Morgensteinovou nejprve uvedla, že si nepřeje, aby novináři měli její mobilní číslo. Když ho redakce sehnala, Pálková telefon nezvedala a nereagovala ani na dotaz zaslaný SMS zprávou. Telefonické spojení na ministerstvu vnitra má mimo provoz. A do uzávěrky tohoto textu neodpověděla Pálková ani na konkrétní dotazy, které jí redakce poslala na pracovní a soukromou e-mailovou adresu i přes tiskový odbor ministerstva vnitra.

KDU-ČSL, jejíž je Pálková řadovou členkou, nechce stíhání manžela Pálkové komentovat. „Nevidíme důvod komentovat záležitosti týkající se manžela paní Pálkové,“ vzkázala mluvčí Denisa Morgensteinová.

Zakázka na úklid „Bylo zadokumentováno, že na základě předchozí dohody Andrea Vrbovská a Tomáš Horáček oslovili Daniela Pálka, zástupce společnosti TSB, s nabídkou zajištění vítězství,“ vysvětlují konkrétně policisté v soudním protokolu, proč se o Pálkovu firmu TSB, ve které je jednatelem, začali zajímat. „Když Pálek souhlasil, začali připravovat zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce tak, aby její podmínky vyhovovaly právě jeho společnosti s cílem co nejvíce eliminovat jiné potenciální uchazeče.“ O celé zakázce si můžete přečíst ZDE.

Nikdo z firmy TSB ale případ komentovat nechtěl. K zastižení nebyl ani jednatel úklidové firmy Daniel Pálek. Pevnou linku nikdo nezvedal a mobil, který firma uvádí na internetu, zvedá vedoucí provozu Milan Prešinský. „Mám dovolenou,“ odpověděl na dotaz, zdali a případně jak je možné kontaktovat kolegu Daniela Pálka, a bez dalšího zavěsil. Do uzávěrky tohoto textu nikdo nereagoval ani na zaslaný firemní e-mail.

Dary pro Piráty i komunisty

Ústecký podnikatel Tomáš Horáček, který je podle vyšetřovatelů ústřední postavou kauzy zdravotnických tendrů, se snažil budovat vztahy v politických kruzích dlouhodobě. Před sněmovními volbami s ním spojená společnost Active Vision zasponzorovala Piráty i komunisty. Šlo o věcné dary, jak vyplývá z jejich výročních zpráv.

Zatímco Pirátům firma zajistila politické spoty vysílané ve dvacítce nemocnic včetně Bulovky v hodnotě 445 tisíc korun, v případě KSČM to byly reklamní billboardy a brožury za bezmála 100 tisíc. Předseda komunistů Vojtěch Filip na telefony nereaguje, podle mluvčího komunistů Roberta Kvacskaie je na dovolené.

Filip přitom během mimořádného jednání sněmovny v březnu uvedl, že odvolání Vrbovské z čela Bulovky osobně kritizuje. Aktuální kauza však zatím zůstala bez jeho reakce.

Severočeský podnikatel Tomáš Horáček a odvolaná ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská na snímku z roku 2016. | Foto: koláž Český rozhlas, Ondřej Golis | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Piráti se brání tím, že o spojení firmy s Horáčkem nevěděli, ten přitom chodil i na schůzky se zástupci strany. „Nevěděl jsem, že je to pan Horáček, nepředstavil se. Ve strukturách firmy nefiguruje, myslel jsem si, že je to nějaký manažer firmy,“ popsal serveru iROZHLAS.cz tehdejší volební manažer Pirátů Štěpán Štrébl. Spolupráci prý ukončili poté, co na zapojení ústeckého „velrybáře“ upozornil deník Mf Dnes.

Mimochodem: obrazovky, na kterých se spot vysílal, alespoň v případě Bulovky dodávala nemocnici podle Mf Dnes další společnost ze skupiny HTS Corporate Group napojená na Horáčka. I v ní minulý čtvrtek zasahovala policie.

Schůzky s ministrem

Limuzínou až na Zemanovu inauguraci. Proč měli hlavní podezřelí z kauzy Bulovka VIP vstup na Hrad? Číst článek

Kontakty se stíhaný Horáček snažil najít i v hnutí ANO. S tématem boje proti korupci oslovil třeba současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který v té době působil ještě jako náměstek ministra financí.

„Prezentoval se jako někdo, kdo chce napravit nešvary v hospodaření nemocnic. Následně jsem ale pochopil, že jde o nedůvěryhodnou osobu s vazbami na mafii českého zdravotnictví,“ vysvětlil ministr. „Signály“ o Horáčkových aktivitách byly podle Vojtěcha navíc jedním z důvodů, proč odvolal Vrbovskou z čela Bulovky.

Horáček se angažoval i v předvolební kampani ANO v roce 2014. Firma Active Vision hnutí podle darovací smlouvy zadarmo zajistila pojízdný billboard a propagační spoty v hodnotě 362 tisíc korun.

Dar vrátíme, musíme zjistit, jak se ten pán do hnutí vetřel, říká Babiš ke sponzorství stíhaného Horáčka Číst článek

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš na dotaz redakce, jak s darem od stíhaného podnikatele hnutí naloží, uvedl, ze příspěvek vrátí. “Musíme zjistit, jak se ten pán do hnutí vetřel. Projednáme to na výboru hnutí,“ napsal v SMS.

Podnikatel pomáhal hnutí také před krajskými volbami o dva roky později a objevil se i ve volebním štábu ANO. V družném hovoru podnikatele tehdy zachytil fotograf serveru Echo24 třeba s bývalou ministryní Jaroslavou Němcovou (ANO). Ta nepopírá, že se s Horáčkem zná, potkávali se však podle jejích slov pouze na velkých akcích spojených se zdravotnictvím. „Ve zdravotnictví ho znají asi všichni, nikdy jsme se ale pracovně neprotnuli,“ řekla.

Ústecký podnikatel Tomáš Horáček během hovoru s Jaroslavou Němcovou, bývalou ministryní práce a sociálních věcí, ve volebním štábu hnutí ANO v roce 2016 | Foto: Jan Zatorsky | Zdroj: Echo24

Kriminalisté minulý týden kvůli zakázkám spojeným s Horáčkem zasahovali i v desítkách sociálních zařízení (více čtěte ZDE). Němcová přitom na kraji působila dříve jako radní pro sociální oblast. „Zakázky zařizovali ředitelé těch zařízení nebo odbor krajského investora. Já jsem na ně neměla přímý vliv,“ doplnila.

Policisté navíc ve čtvrtek zasahovali také doma u Pavlíny Kuncové, sestry středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), která současně dělá asistentku dvěma středočeským poslancům. Kuncová, která dříve působila jako krajská manažerka hnutí, byla podle hejtmanky na policii podat k případu vysvětlení.

„Pozici krajské manažerky, což v hnutí ANO není politická, ale organizační funkce, nezastává více než tři roky,“ řekla k tomu Jermanová. Podle hejtmanky Kuncová není členkou jejího týmu ani nemá vliv na krajskou politiku či chod středočeského krajského úřadu.

Začátky v ČSSD

Sám Horáček přitom v minulosti působil v severočeské ČSSD. Jeho začátky jsou spojeny s náborem takzvaných černých duší pro buňky sociální demokracie v Ústeckém kraji. Před parlamentními volbami v roce 2010 se na předvolebních setkáních zase objevoval po boku Jiřího Paroubka (celý profil Horáčka čtěte ZDE).

Někdejší šéf ČSSD se ale dnes k Horáčkovi příliš nezná. „S nikým jsem velmi blízce nespolupracoval, rozhodně ne s panem Horáčkem. Byl to jeden z asi dvou tisíc členů sociální demokracie v Ústeckém kraji. To je všechno,“ uvedl Paroubek, který zvažuje kandidaturu do Senátu.

Ze severu Čech si podnikatel odnesl ještě další významný kontakt, a to na bývalou senátorku Alenu Dernerovou, se kterou seznámil během kampaně Severočechů. Podle Dernerové však šlo o vazbu čistě osobního charakteru.

„Pana Horáčka jsem viděla poprvé před devíti lety, vypadal sympaticky a měl u mě pozitivní bod, protože zaměstnával hendikepované. Navíc jsme zjistili, že máme společného známého, který nám pak umřel,“ popsala Dernerová. Aktuální dění ji prý „šokovalo“. „Neměla jsem tušení, že by byl něčeho podobného schopen. Po mně nikdy nechtěl, abych mu někde něco vyřídila nebo sjednala výhodu,“ doplnila.

Policejní razie ve zdravotnictví Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila rozsáhlé razie na desítkách míst v Česku minulý týden. Zasahovala například v Nemocnici Na Františku i Na Bulovce, policie navštívila například i firmu HTS Corporate Group, která je spojená s První chráněnou dílnou podnikatele Tomáše Horáčka, či několik sociálních zařízení a domovů důchodců v Praze a ve středních Čechách.

Aktuálně čelí obvinění deset osob a dvě firmy, číslo ale není konečné. Část obvinění se týkala zmíněné zakázky na úklid. Vedle Daniela Pálka i jeho firmy TSB, odvolané ředitelky Bulovky Andrey Vrbovské a současného šéfa Františka Nováka je mezi stíhanými také manažer Igor Weiss, advokátka Šárka Kryglová a expertka na veřejné zakázky Kateřina Koláčková. Jejich role v případu ale není jasná. Weiss figuruje v ostravské úklidové společnosti MW-Dias, podle pracovnice firmy je nyní na dovolené. Kryglová pracuje pro advokátní kancelář Kruták Partners, kde také zasahovala policie. Advokátka v neděli na dotaz redakce odmítla, že by byla v případu obviněna. V pondělí už ale nebyla k zastižení. Podobně reagovala Koláčková, která je ředitelkou poradenské společnosti Otidea. Podle svých slov byla na policii podat pouze vysvětlení, v pondělí už byla nedostupná.

Další obvinění padlo v souvislosti se zakázkou na stravování v Nemocnici Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrichovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.

Hlavní aktéry Horáčka s Vrbovskou poslal soud do vazby. „Nese to velmi těžce, má za to, že rozsah obvinění neodpovídá skutečnosti,“ řekl České televizi Horáčkův právník Teryngel. Proti obvinění podal stížnost. Stručná je i veřejně dostupná reakce Vrbovské. „Nic,“ reagovala exředitelka Bulovky na otázku novinářů, co říká na obvinění.