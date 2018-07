Aktéři kauzy Bulovka jezdili ‚luxusními vozy‘. Od podnikatele Horáčka podle policie dostali i mobil

Ústecký podnikatel Tomáš Horáček je známý jako majitel autosalonu s luxusními ojetými vozy. Byznys pod názvem VIP Cars se ale snažil, alespoň podle mínění detektivů, zúročit minimálně také u zadávacích řízení kolem Nemocnice Na Bulovce. Exkluzivně Praha 5:59 9. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auta nebyla podle detektivů jediné, čím si chtěl Horáček vliv na zadávací řízení pojistit. | Foto: Ondřej Golis, Jiří Bejček | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Podle policejních dokumentů, se kterými se server iROZHLAS.cz seznámil, totiž s vozem od Horáčka jezdila i další stěžejní tvář aktuální kauzy - exšéfka Bulovky Andrea Vrbovská. A nejen ona. Vůz od podnikatele měla podle policie k dispozici i Marie Nushiová, která je na Bulovce pověřená vedením ekonomického úseku.

„MUDr. Vrbovská a Ing. Nushiová soukromě užívají luxusní motorová vozidla (BMW X5 a BMW GT), která jim poskytl Bc. Tomáš Horáček k dlouhodobému bezúplatnému užívání, a to právě v souvislosti s nastaveným systémem ovlivňování zadávacích řízení,“ stojí doslova v soudním protokolu.

Auta i mobilní telefon

Policie se proto při domovních prohlídkách zaměřila na auta, která by měla souvislost s podnikatelem Horáčkem. Zajímaly je doklady, které prokazují „využívání těchto vozidel zaměstnanci Nemocnice Na Bulovce“.

„Včetně listin dokladujících provedený servis a provoz vozidel, knihu jízd, faktury za servis, objednávkové listy, doklady k čerpání PHM, doklady o přidělení těchto vozidel do užívání fyzickým osobám,“ napsali detektivové soudu.

Konkrétně detektivové hledali doklady k hnědému BMW X5. To podle policejního protokolu bylo do loňského července ve vlastnictví firmy Active Vision SE, která je se severočeským podnikatelem Horáčkem propojená. Active Vision patří do skupiny HTS Corporate Group, jejíž součástí je i Horáčková První chráněná dílna. Firmu podle obchodního rejstříku vlastní právnička Nina Rydlová, do letošního února vedená jako jediný vlastník skupiny HTS Corporate Group a současně Horáčkova spolupracovnice.

A právě vůz se stejnou SPZ značkou, kterou detektivové zmiňují, zachytil objektiv fotografky serveru iROZHLAS.cz před domem exšéfky Bulovky Andrey Vrbovské. A to v den policejní razie.

Dům bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské na Kladensku. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Stejný vůz stál i letos v lednu před vstupem do Nemocnice Na Bulovce. Všimli si toho i zaměstnanci, kteří ho vyfotili.

Vůz exředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, který byl dříve ve vlastnictví firmy blízké podnikateli Tomáši Horáčkovi. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další auto, o které se detektivové v souvislosti s razií kolem podnikatele Horáčka zajímají, zastihl reportér serveru iROZHLAS.cz před domem ekonomky Nushiové. Ačkoli měla auto zaparkované u domu, po zazvonění nikdo neotevřel.

Vůz u domu Marie Nushiové, ekonomky Nemocnice Na Bulovce, o který se zajímá policie v souvislosti s razií ke zdravotnickým zakázkám. | Foto: Jiří Bejček | Zdroj: iROZHLAS.cz

Také bílé BMW 535 Gran Turismo bylo do začátku srpna loňského roku ve vlastnictví firmy Active Vision. Zároveň: podle svědectví zaměstnanců Bulovky měla Nushiová ještě před několika týdny na dveřích auta znak firmy HTS Corporate Group.

Exředitelka Vrbovská je aktuálně - stejně jako podnikatel Horáček - ve vazbě. Již třetí den se server iROZHLAS.cz snaží Nushiovou zastihnout - v sekretariátu na ni nepřepojují s tím, že má hodně práce. Mobilní telefon ji policie podle mluvčího nemocnice Martina Šalka zabavila a na dotazy zaslané e-mailem nereagovala. Později mluvčí Šalek uvedl, že Nushiová se k případu nevyjadřuje. „Probíhá vyšetřování, jelikož je vázána mlčenlivostí, tak nebude případ komentovat,“ vzkázala stručně ústy mluvčího Šalka.

Přitom auta nebyla podle detektivů jediné, čím si chtěl Horáček vliv na zadávací řízení pojistit. „Současně je dáno důvodné podezření, že MUDr. Vrbovská přijímá od Bc. Horáčka (případně dalších zástupců zvýhodňovaných dodavatelů) úplatky a o tyto se dělí s Ing. Nushiovou. Ta nejméně v jednom případě přijala od Bc. Tomáše Horáčka mobilní telefon zn. Apple iPhone 7, 128 GB,“ napsali policisté soudu.

Auto s policejní cedulí

Luxusním vozem se vozí i sám podnikatel Horáček. Na letošní březnovou inauguraci prezidenta Miloše Zemana, kde ho objektiv reportéra zachytil ve společnosti Vrbovské (psali jsme ZDE), přijel až na nádvoří vozem značky BMW. Na bočních stranách mělo auto značku HTS Corporate Group, jehož součástí je podle webových stránek právě Horáčkova firma První chráněná dílna.

Andrea Vrbovská a Tomáš Horáček na březnové inauguraci Miloše Zemana. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

I toto auto se pak objevilo minulý týden v areálu HTS Corporate Group, a to při policejním zásahu.

Sídlem společnosti HTS Corporate Group | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za sklem mělo auto ceduli s nápisem 'International Police Association', které vydává sdružení VIP IPA. Podle webových stránek si klub klade za cíl „sdružovat fyzické a právnické osoby, které svými postoji jsou ochotny podporovat činnosti IPA a Policie ČR. Členem se může stát jen osoba s občanskou a trestní bezúhonností a splňující podmínky stanov klubu“, stojí na webu.

Policie před sídlem společnosti HTS Corporate Group | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Viceprezident klubu František Brabec pro server iROZHLAS.cz uvedl, že Horáček v minulosti členem klubu VIP IPA byl. Jestli stále je, už si nebyl jist. Zmínil však, že podnikatel věnoval v minulosti pro postiženého skútr. Podle prezidenta organizace Ladislava Pávka karta, kterou měl Horáček za sklem auta, držitele k ničemu neopravňuje.

„Ta kartička slouží k tomu, aby bylo vidět, že ten člověk nějakým způsobem spolupracuje s policií. Ale neopravňuje ho vůbec k ničemu,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz prezident Pávek. Podnikatele Horáčka podle svých slov nezná.

POLICEJNÍ RAZIE VE ZDRAVOTNICTVÍ Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila rozsáhlé razie na desítkách míst v Česku minulý týden. Zasahovala například v Nemocnici Na Františku i Na Bulovce, policie navštívila například i firmu HTS Corporate Group, která je spojená s První chráněnou dílnou podnikatele Tomáše Horáčka, či několik sociálních zařízení a domovů důchodců v Praze a ve středních Čechách.

Aktuálně čelí obvinění deset osob a dvě firmy, číslo ale není konečné. Část obvinění se týkala zmíněné zakázky na úklid. Vedle Daniela Pálka i jeho firmy TSB, odvolané ředitelky Bulovky Andrey Vrbovské a současného šéfa Františka Nováka je mezi stíhanými také manažer Igor Weiss, advokátka Šárka Kryglová a expertka na veřejné zakázky Kateřina Koláčková. Jejich role v případu ale není jasná. Weiss figuruje v ostravské úklidové společnosti MW-Dias, podle pracovnice firmy je nyní na dovolené. Kryglová pracuje pro advokátní kancelář Kruták Partners, kde také zasahovala policie. Advokátka v neděli na dotaz redakce odmítla, že by byla v případu obviněna. V pondělí už ale nebyla k zastižení. Podobně reagovala Koláčková, která je ředitelkou poradenské společnosti Otidea. Podle svých slov byla na policii podat pouze vysvětlení, v pondělí už byla nedostupná.

Další obvinění padlo v souvislosti se zakázkou na stravování v Nemocnici Na Františku. Soutěž byla podle kriminalistů napsána na míru společnosti Eurest (nyní Compass Group). Tehdejší obchodní ředitel Antonín Tvrdoň za to měl odevzdat úplatek ve výši pět milionů korun. V první fázi tak kriminalisté obvinili vedle Tvrdoně a firmy Compass Group ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka, který si o úplatek firmě řekl, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka, Jitku Ulrichovou, manažerku společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., a lékaře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Stříteského.

Hlavní aktéry Horáčka s Vrbovskou poslal soud do vazby. „Nese to velmi těžce, má za to, že rozsah obvinění neodpovídá skutečnosti,“ řekl České televizi Horáčkův právník Teryngel. Proti obvinění podal stížnost. Stručná je i veřejně dostupná reakce Vrbovské. „Nic,“ reagovala exředitelka Bulovky na otázku novinářů, co říká na obvinění.