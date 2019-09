Co teď bude s kauzou Čapí hnízdo? Pět nejdůležitějších otázek a odpovědí ke stopce pro stíhání Babiše

Je zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších aktérů kauzy Čapí hnízdo definitivní? A co bude s jeho synem z prvního manželství, který nadále čelí obvinění z údajného dotačního podvodu? Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na nejpalčivější otázky, které vyvstaly po pátečním verdiktu Městského státního zastupitelství v Praze. přehledně Praha 10:01 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak státní zastupitelství verdikt zdůvodnilo?

Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím v pátek uvedl, že se vyšetřovatelům nepodařilo prokázat, že farma Čapí hnízdo nebyla malý a střední podnik. „Jedná se o problematiku výkladu a naplnění právního pojmu malý a střední podnik,“ zdůvodnil. A dodal, že se z nejprve poměrně jasně vypadajícího případu vyvinula složitá kauza.

Farma Čapí hnízdo podle něj byla správně hodnocena jako samostatný podnik a dokazování vedlo k závěru, že splňovala definici malého a středního podniku. Trestní stíhání bylo ale zahájeno právě proto, že toto určení bylo považováno za nepravdivé.

Podle Erazíma v rozhodování nehrálo roli ani to, že farmu Čapí hnízdo a koncern Agrofert propojovaly rodinné vazby akcionářů. Z jeho vyjádření vyplývá, že si firmy v podnikání „nekonkurovaly a nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu.“

„V odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF (Evropského úřadu proti podvodům - pozn. red.), aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému,“ doplnil.

Z čeho Erazím vycházel?

Minulé pondělí Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch předložil svému nadřízenému Martinu Erazímovi koncept svého rozhodnutí v případu. Současně oznámilo, že Šaroch „změnil svůj původní právní názor“ na posouzení věci.

Právě o tento dokument Erazím své rozhodnutí opřel. Šaroch podle dostupných informací předal nadřízenému k posouzení asi 90stránkový koncept. Sám přitom vycházel ze spisu, jenž má přes 23 tisíc stran.

Jak přesně vypadá dokument, jenž Erazím od Šarocha dostal, není veřejně známo. Rozhodnutí mají k dispozici kromě státních zástupců obhájci. „Má tuším 90 stran a musíme se s ním seznámit,“ řekl Radiožurnálu jeden z advokátů Josef Bartončík.

Je rozhodnutí definitivní?

Po nabytí právní moci poputuje rozhodnutí o zastavení stíhání nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi.

Ten má tři měsíce na to, aby se ke kroku vyjádřil a případně verdikt zrušil. „Jsou to ale pouze teoreticky popsané možnosti,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Sám Zeman aktuální rozhodnutí podrobněji komentovat zatím nebude. Dříve ale vyjádřil nespokojenost s tím, že se informace o tehdy možném zastavení trestního stíhání dostala na veřejnost, a zkritizoval komunikaci Městského státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová na webových stránkách pražského vrchního státního zastupitelství uvedla, že poté, co rozhodnutí nabyde právní moci, je Městské státní zastupitelství v Praze povinno jejímu úřadu spisový materiál předložit k posouzení.

„Pokud by vrchní státní zastupitelství došlo k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem a je nutno jej zrušit, zašle Nejvyššímu státnímu zastupitelství stanovisko a uvede, v čem rozpor spatřuje,“ napsala.

Co bude s Babišem mladším?

Případ Andreje Babiše mladšího, premiérova syna z prvního manželství, řeší státní zástupci od letošního března samostatně. Babiš mladší žije ve Švýcarsku a má zdravotní problémy. Česká policie ho dosud nevyslechla, případ tak časově za ostatními zaostával.

Páteční rozhodnutí o zastavení stíhání se ho proto netýká. Podle vedoucího městského státního zástupce Martina Erazíma by ale stopka měla přijít i v jeho případě.

„Samozřejmě to předpokládám, je to jenom účastník. Jeho trestní odpovědnost je závislá na odpovědnosti hlavního pachatele. Je to ale na doktoru Šarochovi,“ napsal v SMS zprávě pro iROZHLAS.cz.

Podobně se už v minulosti vyjádřil i advokát Babiše mladšího Petr Topinka. „Jestli bude zastaveno trestní stíhání všech obviněných, tak logicky – aspoň podle mého názoru – by mělo být zastaveno i trestní stíhání mého klienta,“ řekl minulý týden pro iROZHLAS.cz.

O zastavení stíhání Babiše mladšího v pátek už Topinka skutečně požádal, jak řekl Deníku N.

Výpověď Babiše mladšího byla dlouhou dobu považována za klíčovou v otázce vyjasnění toho, kdo skutečně farmu Čapí hnízdo v době jejího vzniku vlastnil. Policistům se dlouho nedařilo vyslechnout ani Babišovu dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou. Ta podobně jako Babiš mladší tvrdila, že je duševně nemocná. Nakonec ale výslech proběhl.

Jak je to s reklamou na Čapím hnízdě?

Kromě údajného dotačního podvodu se u Čapího hnízda také prověřují možné machinace s reklamou. Koncern Agrofert mezi roky 2010 a 2013 zaplatil farmě Čapí hnízdo za reklamu více než 270 milionů korun.

Policie má podezření, že peníze ve skutečnosti pomáhaly farmě splácet úvěr a Agrofertu snížit si daně. O možných machinacích kvůli reklamě ví vyšetřovací tým od chvíle, kdy začalo vyšetřování údajného dotačního podvodu týkajícího se farmy Čapí hnízdo.

V této kauze jsou klíčové dva odborné posudky. Z nich vychází, že farma Čapí hnízdo od zahájení svého provozu vydělávala prakticky jen díky reklamě placené Agrofertem. Bez těchto peněz by nedokázala například ani platit své zaměstnance.

Případ je aktuálně ve fázi prověřování. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala na dotaz iROZHLAS.cz reagoval, že k průběhu řízení nyní „nelze poskytovat bližší informace“.