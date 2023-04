ROZSUDEK: ‚Bareš měl informace z první ruky.‘ Soudce Šott popsal klíčové svědectví v kauze Čapí hnízdo

Soudce Jan Šott v lednu nepravomocně osvobodil Andreje Babiše a Janu Nagyovou (oba ANO) v kauze Čapí hnízdo. Své rozhodnutí z velké části opřel o svědectví stavebního dozoru Jana Bareše. „Jednoznačně potvrdil, že se dotace začala řešit až po rozhodnutí o vyčlenění Farmy Čapí hnízdo z Agrofertu,“ napsal soudce. Server iROZHLAS.cz zveřejňuje v plném rozsahu rozsudek, který získal pomocí informačního zákona. Doporučujeme Praha 6:27 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nebýt výpovědi svědka Bareše, možná by to dopadlo jinak,“ okomentoval v lednu soudce Jan Šott osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Výpověď technického dozoru na farmě Jana Bareše se nakonec stala klíčovým svědectvím celé kauzy.

„Vše začalo tím, že Andrej Babiš přijel ze zoo a říkal, že by chtěl koupit statek, kde by mohl mít takové zoo domácích zvířat, aby mohl dětem ukazovat slepičky a králíky,“ vzpomínal Bareš před soudem.

S Babišem jako technik opakovaně spolupracoval. Dozoroval několik staveb nebo třeba pomáhal s koupí domu pro Babišovu dceru Adrianu Bobekovou. Po dostavbě Čapího hnízda mu však dle jeho slov manažeři nevyplatili provizi.

Svědek Jan Bareš u soudu v kauze Čapí hnízdo | Foto: Jiří Koťátko/CNC | Zdroj: Profimedia

I proto mu soudce Šott uvěřil jeho verzi příběhu, že se Babiš nejdřív rozhodl statek darovat svým dětem, a až poté se ucházet o evropskou dotaci. Jeho svědectví tak označil za „mimořádně důležitý důkaz“.

„Svědek přesvědčivě a konzistentně popsal, že v jednu dobu se řešil i prodej farmy, pro který byl Andrej Babiš rozhodnut, než jej přemluvila (s podporou Jany Nagyové a její úvahy, že rodinný podnik by mohl mít nárok na dotaci) rodina, když svědek sám byl tehdy dokonce jednou z osob pověřených, aby hledaly zájemce,“ napsal soudce do rozsudku.

Celé odůvodnění server iROZHLAS.cz získal pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Již jen tento bod (…) přesvědčivě a jednoznačně rozbourává jinak logickou hypotézu policie o souvislé realizaci jednoho záměru Andrej Babiše, v jehož rámci došlo pouze k účelovému vytvoření Farmy Čapí hnízdo,“ došel k závěru senát soudu.

Velkou roli pak také sehrála Barešova výpověď o tom, že Babiš již před výstavbou areálu tvrdil, že chce umožnit svým dětem podnikat. Podle něj to měla být expremiérova dcera Adriana Bobeková, která projevila primární zájem o řízení podniku.

V kontaktu byl navíc i s jeho současnou ženou Monikou Babišovou, která následně projektovala a realizovala některé interiéry a každý týden se účastnila kontrolních dnů.

Šott svůj osvobozující rozsudek postavil i na časovém sledu událostí, jak je popsal Bareš. „Svědek jednoznačně vyloučil, že by úvahy o dotaci hrály roli při rozhodování, že se Farma Čapí hnízdo vyčlení z Agrofertu, a jednoznačně potvrdil, že dotace se začala řešit až poté a v souvislosti s tím, že padlo toto rozhodnutí o vyčlenění,“ popsal jeho výpověď v odůvodnění.

Pokračujte i bez dotace

Technický dozor Bareš několikrát před soudem zopakoval, že si myslel, že nově vznikající areál nemá na evropskou dotaci nárok. Někde si totiž přečetl, co musí společnost splňovat: podnikat v cestovním ruchu.

Když na to upozorňoval Babiše, řekl mu, aby věřil Nagyové. Ta zase reagovala větou: „Já to zařídím.“ Barešovi navíc expremiér řekl, ať pokračuje v realizaci farmy i v případě, že by podnik dotaci nezískal. „Je tedy zjevné, že Andrej Babiš evidentně počítal s tím, že projekt v rámci nové společnosti poběží bez ohledu na úspěšnost žádosti o dotaci,“ vysvětluje Šott v nepravomocném rozsudku.

Nejdřív odvolání, poté posouzení křivých výpovědí. Šaroch ještě neví, jak naloží s podněty soudce Šotta Číst článek

„Lze tedy – zde již fakticky z právního hlediska – shrnout, že podstatné body konzistentní, přesvědčivé a logické výpovědi svědka Bareše spolehlivě vyvrací možný skutkový základ pro aplikaci úvahy o zneužití práva,“ shrnul zásadní poznatky s tím, že svědectví dozoru přesvědčivě potvrdilo základní linii obhajoby obžalovaných.

Barešovu výpověď šéf hnutí ANO opakovaně před soudem napadl, znevěrohodnit se snažil i samotného svědka. „Znám ho jako člověka, který moc povídá, kouří a dělá kšefty. A tady toho napovídal spoustu. Podstatná věc je to, že pan Bareš v té době neměl žádnou funkci,“ vykreslil ho Babiš v soudní síni. Svědek si podle něj ve výpovědích protiřečil a vycházel z informací, které pouze někde slyšel.

Informace z první ruky

S tím však soudce nesouhlasil a v rozsudku to dal jasně najevo. „Svědek měl velké množství informací takříkajíc z první ruky, nemá přitom důvěrný vztah k nikomu z obžalovaných (nebo naopak vztah nepřátelský), o obžalované Janě Nagyové hovořil poměrně kriticky, ve vztahu k obžalovanému Andreji Babišovi bylo patrné, že jej bere s jistým nadhledem,“ zhodnotil Šott situaci.

Bareš dal před soudem několikrát najevo, že Nagyové nevěřil a zpochybňoval její odborné schopnosti. Podle jeho názoru totiž dokázala vyjednat věci nad rámec pravidel, a považoval ji tak místo odbornice na dotace za lobbistku.

Závěr soudce Šotta Podíleli se obžalovaní na zneužití práva (obcházení zákona) tím, že pouze uměle vytvořili podmínky pro získání dotace vyčleněním společnosti ZZN AGRO Pelhřimov z holdingu AGROFERT a dalšími kroky, jimiž fakticky předstírali existenci reálně nefungujícího samostatného malého podniku, přičemž hlavním účelem těchto úkonů a transakcí bylo právě získání dotace, tedy tento postup neměl jiný závažný ekonomický nebo jiný důvod? provedeným dokazováním nebylo prokázáno důvodné podezření policie, že obžalovaní (či alespoň některý z nich) zneužili právo, resp. úmyslně obešli zákon tím, že účelově vytvořili pouze formálně společnost Farma Čapí hnízdo vyčleněním z holdingu AGROFERT, přičemž hlavním účelem tohoto jednání bylo získání dotace. Z důkazů, mezi nimiž je klíčová výpověď svědka Bareše, vyplývá, že důvodem vytvoření Farmy Čapí hnízdo byly spíše rodinné vztahy, dotace byla druhořadá a řešila se, nanejvýš jako podpůrný argument, až poté, co už bylo rozhodnuto, že projekt nebude realizovat AGROFERT. Postoj obžalovaného Andreje Babiše byl takový, že nově vzniklá firma bude projekt realizovat bez ohledu na to, zda se dotaci podaří obžalované Janě Nagyové získat.

Barešova výpověď se stala jedním ze stavebních kamenů, na kterých senát soudu postavil zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Neprokázalo se podle něj, že by vyvedení firmy z holdingu Agrofert bylo účelové jen pro získání evropské dotace.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch však s takovým závěrem Městského soudu v Praze nesouhlasí a proti rozhodnutí podal takzvané blanketní odvolání (odvolání, které neobsahuje důvody – pozn. red.). Kauza by tak opět měla putovat před soud, tentokrát k Vrchnímu soudu v Praze.

Obžaloba tvrdila, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.