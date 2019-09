Šarochovo rozhodnutí nemusí být definitivní. Kauzu Čapí hnízdo má na stole šéf státního zastupitelství

Státní zástupce Jaroslav Šaroch vypracoval v kauze Čapí hnízdo zatím koncept rozhodnutí. Jeho verdikt tak nemusí být definitivní, případ má nyní na stole vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím.

Další postup v politicky citlivé kauze vysvětluje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Deník N přišel v pondělí s tím, že státní zástupce stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny zastavil a dokument poslal ke schválení svému nadřízenému. Rozhovor Praha 11:37 2. 9. 2019 (Aktualizováno: 12:27 2. 9. 2019)

Na webu Městského státního zastupitelství v Praze jste informovali, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch „změnil svůj původní právní názor na posouzení věci“. Můžete vysvětlit, co to znamená?

V první řadě bych chtěl dementovat informace pocházející z Deníku N (o tom, že bylo zastaveno trestní stíhání aktérů kauzy Čapí hnízdo - pozn. red.). Žádné rozhodnutí zatím vydáno nebylo. Byl předložen koncept, respektive dozorující státní zástupce vyhotovil rozhodnutí a to v rámci hierarchie státního zastupitelství putovalo k vedoucímu státnímu zástupci, který se tím zabývá.

Takže rozhodnutí dozorujícího státního zástupce má teď na stole Martin Erazím?

Ano. Na rozdíl od soudců mají státní zástupci mezi sebou podřízenost a nadřízenost. Vedoucí státní zástupce odpovídá i za chod státního zastupitelství, tudíž je na místě, aby se s rozhodnutím seznámil. Případně může využít svých pravomocí a žádat dozorujícího státního zástupce, aby se nějakou částí zabýval více nebo ji lépe odůvodnil.

Co se týká předchozího právního názoru, státní zástupce v té věci postupuje víceméně samostatně, ale v rámci vnitřních postupů sděluje své právní názory, jaké má na posouzení věci v průběhu daného přípravného řízení. S ohledem na to, že státní zástupce teď předložil rozhodnutí, které se s dříve sdělenými právními názory neztotožňuje, je na místě, aby se vedoucí státní zástupce zabýval otázkou, zda tato změna je důvodná, zda vyplývá ze zjištěných skutečností, ze spisového materiálu a zda je tedy samotné rozhodnutí zákonné a důvodné.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala

To znamená, že došlo ke změně kvalifikace případu? Případně se tedy rozhodlo o tom, že se trestný čin vůbec nestal?

Skutečně bych vám rád odpověděl. Myslím si, že by to vyjasnilo otázky, které naše sdělení implikuje, ale skutečně v této době se nemůžeme k obsahu vyjádřit. Nejsou splněny zákonné podmínky a rozhodnutí ani nebylo vydáno, nebylo doručeno účastníkům, nebylo doručeno soudu. Skutečně se zatím jedná o koncept. Už jsem dopředu informoval a upozorňoval na to, že budeme moct jenom potvrdit informaci, zda bylo rozhodnuto, nebo nebylo rozhodnuto, nebo respektive bylo, či nebylo vypracováno rozhodnutí. Snažil jsem se zdůrazňovat i to slovo vypracováno, ne vydáno nebo doručeno. Kdybych vám teď řekl, jaký byl původní právní názor, tak bych implikoval, jak bylo rozhodnuto nyní. Skutečně informace je, že rozhodnutí je vypracováno. Jsme tedy v další fázi, kdy se tímto zabývá vedoucí státní zástupce.

Vypořádal se tedy Jaroslav Šaroch také s žádostmi o zastavení trestního stíhání?

Ano, v rámci toho konceptu je vypořádání těch žádostí.​

Další fáze případu

Jaký bude nyní postup šéfa státního zastupitelství Erazíma?

Seznámí se se spisovým materiálem, seznámí se s daným rozhodnutím a může dojít k závěru, že je v pořádku, že změna právního názoru tak, jak byla původně vůči vedení městského státního zastupitelství předkládána, že je odůvodněná. Může také dojít k závěru, že je potřeba v rámci toho rozhodnutí se vypořádat s nějakými dílčími problémy, případně může využít svých pravomocí v rámci dohledu a může i pokynem uložit státnímu zástupci, aby zapracoval nějakou další jinou část, další jinou myšlenku, další právní názor. Takže skutečně se bavíme o tom, že máme už nějaký koncept rozhodnutí, ale rozhodně nemáme zatím vydáno rozhodnutí, které by bylo možné zveřejnit.​

Může Martin Erazím dospět i k tomu, že se přikloní k původnímu právnímu názoru?

Je to na diskusi vedoucího státního zástupce, rozhodového státního zástupce a dozorového státního zástupce. Ten vedoucí má možnost uložit pokyn státnímu zástupci, který vykonává dozor, aby se částí zabýval více nebo se zabýval i jiným právním názorem. Pak je na dozorovém státním zástupci, zda tento pokyn akceptuje, nebo ho posoudí jako nezákonný a odmítne respektovat vedoucího státního zástupce.

Kauza Čapí hnízdo Městské státní zastupitelství zatím informaci o zastavení stíhání nepotvrdilo. Uvedlo, že se s Šarochovým rozhodnutím nyní seznamuje vedoucí státní zástupce, který zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná.

Mezi stíhanými je vedle Babiše také jeho manželka Monika, dcera z prvního manželství Adriana Bobeková, bývalí manažeři Farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál a Jana Mayerová a také Babišův švagr Martin Herodes.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů.

Jde tedy zatím o běžný postup?

Ano, je to běžný postup. Vedoucí státní zástupce sám nebo prostřednictvím svých zástupců se seznamuje s rozhodnutími dozorových státních zástupců. Soudy to mají nastavené jinak. Vím, že to vyvolává zmatek, ale soud nemůže mluvit do rozhodovací praxe svých soudců. V rámci státního zastupitelství je nadřízenost přímo v zákoně.

Jak dlouho bude vedoucí státní zástupce nyní potřebovat?

To skutečně neodhadnu. Doba se bude odvíjet od rozsahu spisového materiálu, rozsahu rozhodnutí a kvality rozhodnutí. Samozřejmě čím míň kvalitní rozhodnutí, tím víc se tím bude muset vedoucí státní zástupce zabývat. Čím by bylo kvalitnější a srozumitelné, tím menší doba je třeba na zpracování. To samé s rozsahem. Myslím si ale, že nebude problém v rozsahu rozhodnutí, ale třeba v rozsahu spisového materiálu. Na základě kvality rozhodnutí bude muset státní zástupce myšlenky svého kolegy vyhledat ve spisovém materiálu a zjistit, zda byl postup na místě.

Spis má 23 tisíc stran. Můžete říct, kolik stran má Šarochovo rozhodnutí?

Konkrétně vám to neřeknu. Neměl jsem čas se s tím rozhodnutím seznámit a ani není důvod, proč bych se s ním měl seznamovat. Ale obvykle mají rozhodnutí podobného typu rozsah sto a více stran. Nejde to většinou pod sto stran textu.

Až se s tím Martin Erazím seznámí, jaký bude následovat proces?

Když se shodne s názory dozorového státního zástupce, nastupují administrativní úkony. Bude doručen buď účastníkům, nebo soudu a na základě toho budeme moci my zveřejnit ty informace. Nebo věc v rámci probační činnosti dá státnímu zástupci zpět k projednání spolu s poznámkami. Nebo mu přímo uloží pokyn, aby něco ve věci rozpracoval a více se tím zabýval. Tam bychom se pak případně bavili o delší lhůtě.

Musíte v rámci této fáze informovat Vrchní státní zastupitelství v Praze?

Je to v rámci našeho postupu, ale s ohledem na exponovanost kauzy očekávám, že se bude informace předávat i nadřízenému státnímu zastupitelství. Ono samo nás o to může ze zákona požádat. Mohou nám položit dotaz na to, v jakém stavu se věc nachází, abychom jim vysvětlili, proč sdělujeme, co sdělujeme.

