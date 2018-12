Policie chce více času na vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Žádá o prodloužení lhůty do 30. dubna

„Policejní orgán dne 21. prosince 2018 písemně státnímu zástupci zdůvodnil, proč nebylo možné vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude vyšetřování pokračovat, tj. do 30. dubna 2019,“ uvedl v emailu médiím Cimbala.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který kauzu dozoruje, se podle Cimbaly k prodloužení lhůty vyjádří v rámci následující prověrky.

O tom, že se konec vyšetřování posune, mluvil už v minulosti. Šaroch je přitom kvůli kauze kritizován, mimo jiné mu je vytýkáno právě to, že se vyšetřování táhne.

Bradáčová: Šaroch nebyl důrazný

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v prosince řekla, že Šaroch nepostupoval dostatečně důrazně a zcela efektivně.

„Vrchní státní zastupitelství v Praze i vedení Městského státního zastupitelství v Praze se shodly na závěru, že dozorový státní zástupce nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně,“ uvedla Bradáčová na webových stránkách Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Poté ho vyzvala, aby vyšetřování dokončil co nejdříve. „Na základě těchto zjištění bylo přijato opatření směřující k tomu, aby dozorový státní zástupce byl aktivnější a zajistil tak úplné a rychlé ukončení vyšetřování,“ dodala.

Dozorující státní zástupce ale kritiku odmítl. „Dělám tu práci v rámci možností, které mám. Vždy je možné tu práci dělat lépe, rychleji, kvalitněji, ale záleží také na podmínkách, které dostanete a máte,“ odpověděl státní zástupce Jaroslav Šaroch na dotaz Deníku N, zda si myslí, že svou práci dělá dobře.

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo bylo prodlouženo už jednou. Původně mělo skončit do září, ale prodlouženo bylo právě do 31. prosince. V kauze je obviněný i český premiér Andrej Babiš (ANO), kterého Poslanecká sněmovna vydala ke stíhání už na podzim roku 2017.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.