Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se protáhne do konce dubna, Šaroch vyhověl žádosti policie

„Mohu potvrdit, že státní zástupce akceptoval novou lhůtu pro skončení vyšetřování do 30. dubna 2019,“ informoval ve středu večer mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Jde přitom už o druhé prodloužení lhůty.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který kauzu dozoruje, o prodloužení vyšetřování dotační aféry mluvil už v minulosti. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová ho kvůli tomu přitom kritizovala. Loni v prosinci řekla, Šaroch nepostupoval dostatečně důrazně a zcela efektivně.

Současně ho vyzvala, aby vyšetřování případu dokončil, co nejdříve. Šaroch výtky odmítl. „Dělám práci v rámci možností, které mám. Vždy je možné tu práci dělat lépe, rychleji, kvalitněji, ale záleží také na podmínkách, které dostanete a máte,“ odpověděl na dotaz Deníku N.

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo bylo prodlouženo už jednou. Původně mělo skončit do září 2018, ale prodlouženo bylo nakonec až do konce roku. V kauze čelí obvinění z dotačního podvodu premiér Babiš, spolu s ním policie stíhá i jeho manželka Monika nebo jeho dvě dospělé děti.

V lednu mělo k Čapímu hnízdu proběhnout další kolo výslechů. Zkraje roku to napsal deník Právo. Podle něj měli být mezi pozvanými svědky například zaměstnanci pražské pobočky britské banky HSBC, která v roce 2008 pro Čapí hnízdo poskytla úvěr ve výši 350 milionů korun.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.