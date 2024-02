Kauza Čapí hnízdo byla zpolitizovaná, říká Vondráček. ‚Soud tlaky jasně vyloučil,‘ oponuje advokát

Andrej Babiš a Jana Nagyová byli ve středu osvobozeni v kauze Čapí hnízdo. Jakkoliv zatím rozsudek není pravomocný, jde o druhý osvobozující verdikt v kauze, která od zahájení trestního stíhání trvala sedm let. Ačkoliv Andrej Babiš kauzu označuje za politicky motivovanou, soudce Jan Šott to ve středu odmítl. Pro a proti Praha 16:33 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nejedná se o žádný kavalírský delikt. Řešíme možný dotační podvod za 50 milionů korun,“ připomíná Němeček | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„Je tady velmi jasně řečeno, že tam žádný politický tlak nebyl,“ říká právník a novinář Tomáš Němeček. „Andrej Babiš je ještě formálně obžalovaný, protože rozhodnutí ještě není pravomocné a bude se vracet k vrchnímu soudu. A obžalovaný do jisté míry může volit takovou obhajobu, jakou uzná za vhodné.“

Poslanci hnutí ANO ale často pronášeli ještě silnější výroky než jejich předseda. Kauzu označovali jako „hon na čarodějnice“ či „politický proces“.

„Jsme svědky toho, že ministr vnitra ve funkci si poklepává po kalendáři na střeše svého ministerstva nebo vidíme aktivisty, kteří přijedou před soudní budovou s klecí. To jsou nejpatrnější situace, kdy slovo zpolitizované určitě není nemístné,“ dokládá motivace členů hnutí ANO předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Protest aktivistů ale podle Němečka nelze považovat za politizaci kauzy. „Přivezená klec Milionu chvilek pro demokracii byla odsouzena ve veřejném prostoru i novináři, protože toto je naprosto nevkusné zasahování do práce soudu, ale to není politizace,“ myslí si advokát.

Hlavním důvodem pro vyšetřování podle Vondráčka přesto bylo zejména politické působení Andreje Babiše a snaha odstranit jej z politické scény.

„Buď na začátku byla touha chytit velkou rybu, nebo tam byly jiné motivy. V každém případě doufám, že si nemusíme nalhávat, že kdyby se nejednalo o Andreje Babiše, zřejmě by tato kauza vůbec nebyla,“ domnívá se Vondráček.

Podstata vyšetřování je ale podle Němečka mnohem závažnější. „Nejedná se o žádný kavalírský delikt. Řešíme možný dotační podvod za 50 milionů korun,“ připomíná. „Opusťme prosím tu linii, že by se tím policie jinak vůbec nezabývala. Viděli jsme lidi, kteří šli do vězení za mnohem menší dotační podvody.“

Potenciálně problematické podle Vondráčka mohlo být vyšetřování politika v době jeho aktivní kariéry. „Znamenalo by to, že i kdyby stíhání dopadlo tak, nebo tak, vždycky by to bylo špatně. Vždycky by bylo podrobeno kritice a vždycky tam bude nějaký stín, protože Andrej Babiš byl aktuálně působící premiér,“ vysvětluje.

Proti podobným výrokům zpochybňujícím nezávislost justice se již dříve ohradila Soudcovská unie nebo Unie státních zástupců.

Vondráček na nich přesto trvá. „Stojím si za tím, že to bylo deformováno tím, že se kauza dostala do politiky. Soudce, státní zástupce může být sebelepší, ale vždycky je také součástí společnosti, má nějaké politické preference a někoho volí,“ trvá na svých výrocích Vondráček.

Podle Němečka si naopak česká justice s případem poradila profesionálně. „Jsem rád, že se dobíráme spravedlivého procesu. Naprosto věřím soudci Šottovi, ať rozhodne jakkoli, tak v něj mám důvěru. Proces řídil velmi pevně a bylo vidět, že se nezalekne politiků,“ chválí Němeček.

Standardní je podle něj i délka celého procesu. „Trvalo to strašně dlouho a ještě možná trvat bude. Nemalou roli v tom zpoždění sehrál státní zástupce Šaroch. Další věc je, že v té věci bylo hodně svědků, někteří byli v zahraničí, nejméně dva z nich vyloženě lhali, další si nápadně nepamatovali a členové rodiny Andreje Babiše odmítali vypovídat,“ vyjmenovává Němeček.

Podle Vondráčka kauze odstup prospěl. „V tuto chvíli řízení proběhlo v době, kdy pan Babiš není premiér, není tady ta pachuť, to znamená, dopadlo to, jak to dopadlo,“ hodnotí.

Rozhodnutí bylo nakonec postaveno zejména na výpovědích nejkonzistentněji vypovídajícího svědka a zatím není pravomocné. „Je možné, že kauza ještě nekončí, protože Ústavní soud má na ni, jak vidíme, silný názor,“ uzavírá Němeček.

Více podrobností o soudním procesu a vyšetřování Andreje Babiše, včetně srovnání s jinými politickými kauzami, si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse. Moderuje Karolína Koubová.