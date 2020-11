Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo má skončit v prosinci. Státní zastupitelství ale nevyloučilo další prodloužení

Ani po téměř roce od rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o tom, že stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo pokračuje, nebylo vyšetřování ukončeno. Lhůta končí v prosinci letošního roku. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství jehož žalobce Jaroslav Šaroch má případ na starosti, ale není vyloučeno, že se vyšetřování protáhne až do příštího roku. Praha 6:37 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala uvedl, že není možné upřesnit, jaké úkony ještě vyšetřovatelům zbývají. Už dříve ale uvedl, že jsou spojené s vyžádáním právní pomoci v zahraničí a nelze určit, jaký čas si vyžádají. „V současné době je předpokládáno, že bude vyšetřování skončeno v prosinci roku 2020,“ uvedl Cimbala. Doplnil však, že nelze vyloučit prodloužení lhůty.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

V kauze je nyní stíhán pouze Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Loni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, a to přes to, že policie navrhovala podání obžaloby.

Nejvyšší státní zástupce loni 4. prosince po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.

Při zdůvodnění svého verdiktu Zeman uvedl, že je nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsala. Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena, že zákon porušen nebyl.

Server Seznam Zprávy už dříve napsal, že na podzim mají vyšetřovatelé v plánu v zahraničí výslech svědků. Současně má podle serveru vzniknout analýza vztahů koncernu Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Deník Právo v září napsal, že kriminalisté požádali o právní pomoc na Slovensku a v Německu.