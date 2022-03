Babiš k obžalobě v kauze Čapí hnízdo: Je to účelový pokus o moji kriminalizaci, kodex ANO neporušuji

Expremiér Andrej Babiš (ANO) je spolu s jeho bývalou poradkyní Janou Nagyovou po šesti letech obžalovaný kvůli evropskému dotačnímu podvodu v celkové hodnotě 50 milionů korun na stavbu areálu Čapí hnízdo. Redaktorka Českého rozhlasu zamířila v pondělí krátce před 14 hodinou do jeho poslanecké kanceláře v Roudnici nad Labem, aby získala jeho vyjádření. Tam jí ale byl zpočátku odepřen přístup. Nakonec jí Babiš přečetl své vyjádření pro média. Roudnice nad Labem 18:58 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po schůzce v Lánech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Redaktorka se snaží dostat do poslanecké kanceláře Andreje Babiše v Roudnici nad Labem, kam ji nechtějí vpustit zaměstnanci kanceláře.

Já se omlouvám, ale nemůžete sem chodit jen tak. Já jsem dal vyjádření ČTK, tam je všechno napsané.

Počkejte ale. Kromě toho, že jsem novinářka, jsem i občan, tak já sem v podstatě můžu přijít.

No však jo. Jako občan se můžeme bavit.

Nechcete k tomu nic říct.

K čemu. No tak si sedněte, já vám to přečtu to vyjádření.

Ale psal jste ho vy, že jo?

Prosím?

Psal jste ho vy, že jo?

Nerozumím.

To vyjádření. To je jakoby za vás nebo?

No a za koho?

No jasně. Jenom…

Tak co se mě ptáte? Jak se jmenujete vůbec. Ani nevím.

Pardon, Daniela Pilařová.

Výborně. Jste jistě z iROZHLASu předpokládám.

Nene, já jsem z Českého rozhlasu.

No tak. Chcete to nahrát?

Můžu?

Výborně.

Super.

(Babiš předčítá z vyjádření pro média) Ke kauze Čapí hnízdo jsem se vyjadřoval už mnohokrát. Dneškem se jen potvrdilo, že to je vykonstruovaný politický proces proti mé osobě. Proces, kde bylo nejdříve obviněno 11 lidí, postupně obvinění odpadali a státní zástupce pro nedostatek důkazů celou věc zastavil. Přesto nejvyšší státní zástupce - takzvaný polistopadový produkt, to je produkt pana Pospíšila, který ho nejdřív ukázal tomu kmotrovi v Plzni, potom se stal státním zástupcem – našel důvody k obžalobě. Takže pro mě je to alibismus podaný žalobě o 15 let staré pseudokauzy považuji za zcela zjevný účelový pokus o mojí kriminalizaci. Nebýt v politice, nikdo by se tím nikdy nezabýval, protože se nic nestalo. Nikomu nevznikla žádná újma. Dotace, i když na ní byl nárok, byla vrácena. Farma zaměstnává 90 lidí, slouží veřejnosti a na odvodech a mzdách odvedla 400 milionů. Dotace byla devětkrát kontrolovaná. Nikdy jsem nic trestného neudělal – ani v minulosti, ani v politice, kde mám čistý stůl a to prokážu i u soudu. To je všechno.

Super, ještě jsem se chtěla zeptat.

Takže na shledanou.

Vy máte ve stanovách hnutí klauzuli o tom,…

(skáče do řeči) Já nemám úplně…

…že obžalovaní…

Ale četla jste ty stanovy?

Zběžně, přiznám se.

No tak blbě jste je četla. To se týká v souvislosti s výkonem veřejné funkce, jo? A před patnácti lety jsem nebyl v žádný funkci.

Ale teď jste.

(mlčí)

Jste obžalovaný teď.

A vy umíte česky. Máte nějaké základní vzdělání?

Ano prosím. Mám.

No, tak tady to máte napsané. Kodex se týká veřejné funkce. Jo? Ten takzvaný vymyšlený trestný čin. Všechno. Já vám přeju hezký den a na shledanou.

Další otázky už redaktorka nemohla položit.

Morální kodex reprezentanta politického hnutí ANO 2011 Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých. Reprezentant je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci. Reprezentant hájí a prosazuje programové teze Hnutí. Reprezentant prohlašuje, že bude předvolební politické postoje tohoto Hnutí hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program. Zvolený Reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného Reprezentanta. Reprezentant respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod Reprezentant nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň. Reprezentant jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou případně v souvislosti s jeho postavením a vlivem nabízeny. Reprezentant nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně oznámí příslušným orgánům. Reprezentant pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu, stejně tak jako o svých majetkových poměrech. Reprezentant poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v nichž figuruje, s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, Reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR. Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí Reprezentant neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.