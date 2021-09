Nové výslechy v kauze Čapí hnízdo. Policie si pozve kromě Babiše mladšího znovu i bývalé obviněné

V kauze Čapí hnízdo se rozjelo nové kolo výslechů. Server iROZHLAS.cz zjistil, že na pokyn dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha půjdou podat ke kauze Čapí hnízdo vysvětlení znovu někteří z dříve obviněných. Těch bylo celkem jedenáct. Nyní kriminalisté stíhají kvůli podezření z dotačního podvodu jen premiéra Andreje Babiše (ANO) a bývalou manažerku Agrofertu Janu Mayerovou. Informaci potvrdil obhájce obviněné Mayerové Josef Bartončík. Praha 5:00 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí Hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mohu potvrdit, že výslechy svědků tento týden probíhají, ale více konkrétní být nemohu,“ řekl pro iROZHLAS.cz advokát Josef Bartončík s tím, že se okruh vyslýchaných týká někdejších obviněných. Těch bylo zprvu včetně premiéra Babiše a Bartončíkovy klienty Mayerové celkem 11. O koho přesně jde, neupřesnil.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch totiž minulý týden vrátil kauzu Čapí hnízdo k došetření policii. A jeden z důvodů, proč spis putuje zpět do rukou pražských kriminalistů, byla potřeba vyslechnout další svědky. Jejich konkrétní počet ale Městské státní zastupitelství v Praze neuvedlo.

Dosud se zmiňovala hlavně možná výpověď Andreje Babiše mladšího. Ten se k ní i sám veřejně přihlásil. O dotační aféře totiž s policisty nemluvil. „Na Čapím hnízdě jsem nikdy nic nevlastnil a žádné akcie jsem nikdy nedostal, takže moje role byla čistě bílého koně,“ prohlásil například v pořadu České televize 168 hodin.

Vyšetřovatelé by se měli vypořádat také s novým svědectvím, které přinesl server Seznam Zprávy. Ten napsal o bývalém manažerovi farmy, který v kauze Čapí hnízdo již vypovídal a který se nyní rozhodl svoji původní výpověď změnit. A podle serveru se kvůli tomu rovněž přihlásil žalobcům.

O dalších výpovědích se tak až dosud nemluvilo. „Převážně se jedná o výslechy svědků a nelze vyloučit, že na to nebudou navazovat nějaké další,“ odvětil na dotaz redakce mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala, zda počet svědků, které plánuje policie vyslechnout, je vyšší než dvě osoby.

Výpovědi exobviněných

Policie v kauze Čapí hnízdo nyní stíhá pouze premiéra Babiše a dotační expertku Janu Mayerovou. Původně však bylo v dotační aféře obviněno celkem 11 lidí včetně Babišovy manželky Moniky a dcery z prvního manželství Adriany Bobekové. Kdy by mohly přijít během nového kola výslechů na řadu a zda vůbec, ale není zřejmé.

„Nemohu k tomu nic říct, nemám k tomu takový mandát od klienta,” komentoval to pro iROZHLAS.cz advokát Michael Bartončík, který v kauze zastupuje premiéra Babiše a dříve měl na starosti také jeho blízké. Stíhání Babišové s Bobekovou žalobce Šaroch stopnul v září 2019. Stejně tak stíhání Martina Herodese, bratra Babišové.

Monika Babišová byla v kauze Čapí hnízdo v minulosti rovněž obviněna | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výslechy se přitom podle informací serveru iROZHLAS.cz rozběhly už během pondělí, kdy měly podat vysvětlení dva z dříve stíhaných. Ve středu by měla následovat výpověď bývalého manažera, o kterém informovaly Seznam Zprávy, a v pátek by měl vypovídat další z již dříve obviněných. Andrej Babiš mladší by měl přijít na řadu 13. září, jak avizoval na twitteru.

Zprvu byli v kauze obviněni také bývalí manažeři farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál a Luděk Kalivoda. Ten nyní nechtěl celou věc komentovat. „Děkuju vám za dotaz, ale nebudu odpovídat,“ reagoval Kalivoda na otázku redakce, zda a případně kdy se chystá v kauze znovu předstoupit před vyšetřovatele.

Další stíhání se pak týkalo členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisky a Jana Platila. Ve vedení podniku tehdy seděl rovněž šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Na dotazy zatím nereagoval. Státní zástupce jejich stíhání stopl podobně jako v případě Kalivody v květnu 2018.

Nová pozice

Proč se vůbec nové kolo výslechů plánuje? Důvodů vyslechnout bývalé obviněné může být podle advokáta a někdejšího státního zástupce Jana Vučky hned několik. Základní rozdíl totiž podle něj spočívá v tom, že obviněný nemusí v rámci své obhajoby uvádět celou pravdu.

„Může se hájit, jak sám chce, kdežto svědek musí odpovídat pravdivě. Svědek nemusí vypovídat pravdu jen tehdy, kdyby tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké,” vysvětlil Vučka. Policisté se podle něj ale mohou snažit zjistit i to, zda se odchýlí od svých původních výpovědí.

„Samozřejmě se může stát, že výslech se udělá znovu, a zjišťuje se nová verze ještě předtím, než případ dojde na soud, ale samozřejmě záleží na povaze nových informací,” dodal Vučka.

„Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil. “ premiér a šéf ANO Andrej Babiš (15. srpna 2017)

Času přitom není mnoho. Žalobce Šaroch vyšetřovatelům určil na vyřízení všech výslechů i dalších potřebných úkonů dva týdny. „K doplnění vyšetřování uložil státní zástupce policejnímu orgánu pokyn, kterým stanovil lhůtu pro zajištění uvedených důkazů do poloviny měsíce září tohoto roku,“ uvedl mluvčí Cimbala minulý týden.

Poté by doplněný spis měl putovat opět do rukou Šarocha. Za jak dlouho se stihne s novými informacemi vypořádat, však nyní nelze říct. Ve hře je tak varianta, že se vyústění citlivého případu odsune až za říjnové volby do Poslanecké sněmovny.

Pochybnosti o brzkém vyřízení celého případu má také nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz na dotaz, zda Šaroch kauzu stihne vyhodnotit do půlky září, uvedl následující: „To asi ne, ale to jsou závěry, které my si spolu můžeme říkat a je to logické, ale zda to tak bude, tak to mohu těžko potvrdit. Skutečně to nevím, nemám na to oprávnění, zda a jak bude rozhodnuto.”

Postup dozorujícího státního zástupce v kauze Čapí hnízdo přitom přezkoumá také Vrchní státní zastupitelství v Praze. Upozornil na to Deník N. Přezkum má podle něj souviset s tím, že Šaroch předložil své rozhodnutí o tom, že případ vrátí k došetření policii, až na konci srpna, přitom měl informace, kvůli kterým kauzu vrátil, už od července.

Farma - resort Čapí hnízdo, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš nicméně dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

ČAPÍ HNÍZDO 2006 – Začala přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo

prosinec

prosinec 2007 – ZZN AGRO Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele, později se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo

srpen 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt farmy Čapí hnízdo.

září 2008 – Za akcie farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, měl to být dar dětem a partnerce

říjen 2013 – O projekt farmy Čapí hnízdo se začala zajímat média. Babiš tehdy řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

listopad 2015 – padá trestní oznámení kvůli možnému dotačnímu podvodu na farmě Čapí hnízdo

leden 2016 – Okolnosti získání dotace začala vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům

srpen 2017 – Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka

říjen 2017 – Poté, co Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál

květen 2018 – Státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a farma Čapí hnízdo, zrušil

červen 2018 – Nástupnická společnost farmy Čapí hnízdo Imoba souhlasila s vrácením dotace

březen 2019 – Policie vyloučila z vyšetřování případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího k samostatnému projednávání

září 2019 – Pražští žalobci stopli stíhání Babiše i dalších v kauze Čapí hnízdo. Farma byla malou firmou, zjistili

prosinec 2019 – Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Šéfžalobce Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové

únor 2020 – Státní zastupitelství zastavilo stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se neprokázal

květen 2021 - Policie ukončuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v plánu je seznamování obviněných se spisem

srpen 2021 - Státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření