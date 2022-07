Podvod s reklamou na Čapím hnízdě? Jasno bude do konce týdne, do kauzy může vstoupit Bradáčová i Stříž

Během týdne by měl padnout verdikt v kauze spojené s farmou Čapí hnízdo, kvůli níž čelí obžalobě expremiér Andrej Babiš (ANO). Státní zástupce má říci, zda farma spolu s holdingem Agrofert nekrátila daně. Policie na konci června vyšetřování odložila s tím, že k trestnému činu nedošlo. Dozorující státní zástupce ale může verdikt zvrátit. A do kauzy může zasáhnout také vrchní státní žalobkyně Lenka Bradáčová nebo nejvyšší žalobce Igor Stříž. Praha 5:00 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma - resort Čapí hnízdo, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Případ odložit, nebo jej naopak vrátit policistům a možný daňový podvod nechat dál prošetřovat. Takové možnosti má nyní dozorující státní zástupce František Partík v takzvané reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo. Rozhodnout, co bude dál, by přitom měl do konce tohoto týdne. Ze zákona na to má totiž jen 30 dnů a policie prošetřování odložila 24. června. Co přesně policie šetřila a jaké měla indicie, že k podvodu mohlo dojít, si můžete přečíst ZDE.

Pokud by dal státní zástupce policistům zapravdu, nemusí to být konec celé kauzy. „Poté, kdy dozorový státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze dokončí přezkum rozhodnutí policejního orgánu, zváží Vrchní státní zastupitelství v Praze případné provedení dohledu nad jeho postupem,“ uvedla státní zástupkyně Kateřina Weissová z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Právě to by mohlo postup dozorujícího státního zástupce Partíka prověřit. A tuto druhou větev kauzy Čapí hnízdo sleduje také nejvyšší žalobce Igor Stříž. Ten by mohl případ zvrátit, pokud by Partík potvrdil rozhodnutí vyšetřovatelů a možný daňový podvod v uvozovkách smetl ze stolu.

„Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž věc sleduje a bude se zajímat o výsledek přezkumu dozorovým státním zástupcem, případně o výsledek dohledové činnosti ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze. Teprve po těchto krocích se rozhodne, zda bude ve věci v rámci svých kompetencí činný,“ uvedl k tomu pro iROZHLAS.cz mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Jiný úřad?

Nebylo by to přitom poprvé, co vrchní státní zastupitelka a šéfžalobce zasáhli do kauzy Čapí hnízdo. Žalobci pod vedením Lenky Bradáčové v minulosti kontrolovali práci státního zástupce Jaroslava Šarocha v takzvané hlavní větvi kauzy Čapí hnízdo, v níž jde o padesátimilionový dotační podvod. Například konstatovali, že způsobil zbytečné průtahy v prošetřování.

Možný daňový podvod Tzv. reklamní větev policie v prosinci 2018 vyčlenila do samostatného šetření. Dceřinyk Agrofertu si u farmy Čapí hnízdo objednávaly reklamní služby za desítky milionů korun. Farma si díky tomu v letech 2010 až 2019 přišla na 272 milionů korun. To vyvolalo podezření, že peníze ve skutečnosti nešly na reklamu, ale pomáhaly farmě splácet úvěr a firmám z holdingu snižovali daně.

Obdobně zasáhl do hlavní větve bývalý nejvyšší státní žalobce Pavel Zeman. Když v září 2019 Šaroch rozhodl o odložení trestního stíhání, Zeman celou věc přezkoumal a případ znovu otevřel. I proto je nyní Babiš se svojí bývalou spolupracovnicí Janou Nagyovou (dříve Mayerovou) v hlavní větvi kauzy obžalovaný a čeká na soud.



Police případ odložila na základě paragrafu 159a odstavec 1. V tom zjednodušeně stojí, že pokud neexistuje podezření z trestného činu, věc se předá k projednání „přestupku nebo jiného správního deliktu“ jinému úřadu.

Možný daňový podvod by tak teoreticky měl řešit finanční úřad. „U podezření z daňových pochybení, které nejsou trestným činem, se věc předává finanční správě,“ popsal pro iROZHLAS.cz advokát Ondřej Lichnovský.

Jenže celá věc je podle něj už promlčená. „S ohledem na prekluzivní lhůty vedoucí k zániku možnosti stanovit daň to znamená definitivní konec. Finanční správa totiž může doměřit daň nanejvýš tři roky nazpět, nejde-li o výjimečnou věc vykázané daňové ztráty či investiční pobídky,“ vysvětlil.

S tím souhlasí také člen Komory daňových poradců a náměstek jihočeského kraje z ODS Tomáš Hajdušek. „Nemyslím si, že by mohla policie předat věc bernímu úřadu. Navíc proměření daně už lhůta uplynula,“ uvedl.

Potvrzuje to i člen rady Unie daňových poplatníků David Hubal. „Standardní lhůta pro stanovení daně běží od podání přiznání k příslušné dani tři roky. Tedy v roce 2014, kdy přišel podnět z německého Chemnitzu, mohl správce daně v první polovině roku zahájit kontrolu daně z příjmů za rok 2010, ve druhé polovině roku mohl zahájit kontrolu roku 2011,“ uvedl.

Varování z Německa

Připomněl přitom podnět z německé finanční správy, který přišel na český finanční úřad v roce 2014. Informaci o možném daňovém úniku měli na stole úředníci finanční správy, jak před lety informoval server Echo24. Českého správce daně na problém totiž upozornil sám od sebe německý finanční úřad v Chemnitzu. Do Česka poslal smlouvu na zajištění reklamy mezi Farmou Čapí hnízdo a Agrofertem Deutschland GmbH, tedy německou dceřinou firmou holdingu Agrofert, z konce roku 2011.

Němci si u rekreačního areálu v Olbramovicích objednali zajištění reklamy a podporu marketingu během celého roku 2012. Smlouva byla uzavřena na částku 350 tisíc eur, což dle kurzu v té době vycházelo v přepočtu asi na 8,75 milionu korun.

Informaci sdíleli němečtí berní úředníci se svými českými kolegy na základě směrnice 2011/16/EU, která finančním úřadům členských zemí Evropské unie takový postup ukládá ve chvíli, kdy mají podezření, že firma by mohla krátit daně v daném státě. Jedná se o takzvanou výměnu informací z vlastního podnětu, která se někdy nazývá spontánní. Jenže česká finanční správa tehdy daň farmě nedoměřila. Připomeňme, že od ledna roku 2014 byl ministrem financí Andrej Babiš.

Šance na vrácení daní?

Daň by tak bylo možné doměřit už jen v případě, že by celá věc došla až k soudu a ten by řekl, že k daňovému podvodu skutečně došlo. Pak by měla finanční správa dva roky na stanovení nové daně. „Možnost doměřit daň by se otevřela jen v případě pravomocného odsouzení pro trestný čin. V tuto chvíli prekluzivní lhůta v daňovém řízení v podstatě neplatí,“ vysvětlil Lichnovský.

Hubal navíc postup policie kritizuje, protože reklama je z hlediska daní úředníky finanční správy velmi přísně hlídaná.

„Unie daňových poplatníků ČR je postupem Policie ČR znepokojena. Z dosavadních postupů finanční správy i orgánů činných v trestním řízení (informace z médií i zkušenosti profesionálů z oboru) vyplývá, že jakékoli podezřelé okolnosti v souvislosti se zadáváním reklamy jsou již dlouhá léta podrobovány velmi přísnému přezkumu,“ uvedl v tiskové zprávě Hubal.

Agrofert možné porušení zákona při nákupu reklamy odmítá. „Informace zatím máme pouze z médií, samozřejmě ji vítáme, pokud se zakládá na pravdě. Tvrdili jsme, že podnikáme v souladu se zákonem a že jsme se ničeho protiprávního nedopustili,“ uvedl jeho mluvčí Pavel Heřmanský pro Radiožurnál na konci června, když policie případ odložila.