DOKUMENT: Promyšlené jednání, které beztrestnost naprosto vylučuje, píše soud o kauze Čapí hnízdo
Odvolací senát v červnu i napodruhé zrušil osvobozující verdikt nad expremiérem Andrejem Babišem a europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo. Podle usnesení, které server iROZHLAS.cz celé zveřejňuje, vidí soud v žádosti obžalovaných o padesátimilionovou dotaci naplnění znaků trestných činů. „Nešlo o žádné opomenutí, ale naopak o promyšlené jednání, které naprosto vylučuje jejich beztrestnost,“ konstatuje soud.
„Odvolacímu soudu se jeví neoddiskutovatelným, že oba obžalovaní se podíleli na naplnění znaků skutkové podstaty žalovaných trestných činů společně, po vzájemné dohodě, každý z pozice svého postavení v rámci jednajících subjektů, čímž společně vytvořili podmínky pro podání žádosti o dotaci za uvedení nepravdivých údajů,“ píše dále odvolací senát pod vedením soudkyně Evy Brázdilové v usnesení, které zveřejňujeme na konci textu.
Hlavní líčení do voleb nebude, říká soudce Šott ke kauze Čapí hnízdo. Verdikt o vině není jistý
Číst článek
Vrchní soud v Praze rozhodoval v kauze Čapí hnízdo v červnu, a to už napodruhé. A i napodruhé původní osvobozující verdikt Městského soudu v Praze v celém rozsahu zrušil a případ vrátil k novému projednání i rozhodnutí. Odvolací senát totiž sám nemohl vynést trestající rozsudek v případě, že soud nižší instance obžalované osvobodil.
Písemné zdůvodnění se ale na veřejnost dostává až nyní, server iROZHLAS.cz ho získal na základě informačního zákona. Dokument na celkem 97 stranách detailně popisuje, proč by nad Andrejem Babišem (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) a europoslankyní Janou Nagyovou (ANO) měl být vynesen verdikt „vinni“.
Dvojice politiků čelí obžalobě z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Soudkyně Brázdilová je přitom podle usnesení přesvědčena, že jejich „beztrestnost“ je vzhledem k nashromážděným důkazům vyloučena.
I proto jí vedený senát v červnu zprošťující rozsudek nad Babišem opět zrušil s tím, že provedené dokazování neumožňuje jiný závěr, než že obžalovaní v dotačním řízení „účelově prezentovali společnost Farma Čapí hnízdo jako malý nezávislý podnik“, ačkoliv věděli, že kritéria malého podniku nesplňuje. Tímto závěrem o skutkovém stavu a právním posouzení vrchní soud zavázal soud prvního stupně a ten z něj proto bude muset vycházet.
Nový verdikt
Dotační aférou se tak bude už potřetí zabývat Městský soud v Praze. Do říjnových voleb do Sněmovny ale nový rozsudek nepadne. Do té doby se nestihne nařídit ani hlavní líčení, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz.
Soud dopsal verdikt, podle kterého spáchali Babiš a Nagyová dva trestné činy. Rozhodovat bude opět Šott
Číst článek
„Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, což je nezbytné jak pro přípravu hlavního líčení, jež bude ve věci třeba nařídit, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025,“ odpověděl na dotaz redakce soudce Jan Šott, který má případ na starosti.
Kauza Čapí hnízdo sahá až na počátek milénia – na přelomu let 2007 a 2008 měl podle obžaloby Babiš nechat účelově vyvést společnost Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodat akcie svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů k tomu mělo dojít jednoznačně s cílem, aby farma dosáhla na dotace pro malé a střední podniky. Tu za firmu podala podle obžaloby současná europoslankyně Jana Nagyová.
Policie začala Babiše a Nagyovou stíhat v roce 2017, o rok později Farma Čapí hnízdo spornou dotaci vrátila. Ačkoliv oba politiky následně dvakrát Městský soud v Praze viny zprostil, o kauze bude muset prvoinstanční senát rozhodovat – kvůli nedostatkům v jeho verdiktu – znovu. Babiše musela kvůli kauze opakovaně vydat Sněmovna. Nagyovou, která získala před rokem europoslaneckou imunitu, vydal Evropský parlament ke stíhání na začátku dubna.
Přečtěte si celé znění usnesení Vrchního soudu v Praze: