Podezření z krácení daně v Čapím hnízdě: kriminalisté posunuli šetření do další fáze

Policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo, a to pro podezření z trestného činu krácení daně. Serveru Neovlivní.cz to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle webu jde o nezákonný odpočet DPH, stamilionové částky vynaložené na reklamu a podezření na další daňové delikty. Kriminalisté začali případ prověřovat na jaře. Praha 9:18 16. 7. 2019 (Aktualizováno: 9:55 16. 7. 2019)

„Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krácení,“ vyjádřila se pro Neovlivní.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Prověřování celé věci potvrdil pro iROZHLAS.cz také mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. „Vámi dotazovaná věc se v současné chvíli nachází v počáteční fázi přípravného řízení,“ uvedl. Podrobnosti ale říct nechtěl.

„S ohledem na uvedené nelze pro zákonem předpokládanou neveřejnost přípravného řízení podávat bližší informace o jednotlivých úkonech,“ doplnil s tím, že úkony zahájily před pár dny – 25. června. Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka prozatím odmítl situaci komentovat s tím, že se musí ještě poradit s právníky.

Možné daňové delikty v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo poprvé zmínil už v roce 2014 německý finanční úřad, který měl pochybnosti o platbách za údajnou reklamu německé pobočky Agrofertu u olbramovické farmy. Své podezření Němci tehdy podle portálu Echo24.cz předali oficiálně českým kolegům z finanční správy.

Stamilionové částky na reklamu

V letech 2010 až 2013 poslal koncern Agrofert Farmě Čapí hnízdo více než 272 milionů korun za reklamu. To vyplývá z veřejných dokumentů, které prostudoval server iROZHLAS.cz. O možných machinacích kvůli reklamě vyšetřovací tým ví od chvíle, kdy začalo vyšetřování údajného dotačního podvodu týkající se farmy Čapí hnízdo.

Farma totiž mohla skrze reklamu pomáhat holdingu Agrofert ušetřit na daních. Současně tento postup ale pomáhal i farmě Čapí hnízdo, aby byla vůbec schopna splácet úvěry. Ministerstvo financí ovšem v době, kdy z německého berního úřadu dorazila do Prahy zmiňovaná depeše, řídil přímo Babiš a případ se nikam neposunul, napsal server.

Následně si česká policie objednala znalecký posudek o ekonomické kondici farmy. A v posudku se informace o podezření z daňových deliktů podle informací Neovlivní.cz rovněž objevily. A toto podezření zmiňuje i zpráva Evropského úřadu pro boj s podvody OLAF, která dotaci pro Čapí hnízdo zkoumala, uvedl server.

Kriminalisté zároveň více než tři roky vyšetřovali kolem Čapího hnízda údajný dotační podvod. V této kauze padesátimilionové dotace policie letos v dubnu navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné. Návrh nyní posuzuje žalobce, informuje server Neovlivní.cz. Babiš dlouhodobě odmítá tvrzení, že se kolem farmy dělo cokoli nezákonného.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Podezření kolem reklamy červen 2008 - ekonom Karel Mojžišík ve svém posudku nedoporučuje přiznání dotace farmě, mimo jiné se odvolává na podezřele velkorysé plány na příjem z reklamy

rok 2014 – finanční správa dostává od svých německých kolegů z Chemnitzu smlouvu na zajištění reklamy mezi společností Farma Čapí hnízdo a německým Agrofertem s podezřením na krácení daně

květen 2017 – společnost Česká znalecká a.s. v dalším posudku k farmě uvádí, že provoz Čapího hnízda vydělával prakticky jen díky reklamě zadané koncernem Agrofert

srpen 2017 – policie zasílá do sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací na farmu

prosinec 2017 – OLAF ukončuje své vyšetřování možného dotačního podvodu, ve své závěrečné zprávě problém s reklamou zmiňuje i s odkazy na oba posudky

prosinec 2018 – policie začíná oficiálně prověřovat možné daňové úniky spojené s reklamou

červenec 2019 - policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo