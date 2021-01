Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se protáhne nejméně do konce února, lhůta ale nemusí být konečná

K rozřešení dotační aféry týkající se farmy Čapí hnízdo mělo dojít už v minulém roce. Policisté však na konci prosince požádali o prodloužení lhůty pro vyšetřování. Podle posledních informací, které získal server iROZHLAS.cz, nebude v kauze kolem premiéra Andreje Babiše (ANO) jasno nejméně do konce února. Mluvčí pražských žalobců nicméně uvedl, že ani tento termín nemusí být konečný. Praha 10:54 11. 1. 2021 (Aktualizováno: 11:05 11. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo potrvá nejméně do konce února | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V kauze možného dotačního podvodu je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO) a dotační expertka Jana Mayerová. Premiér Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy Čapí hnízdo dělo něco nezákonného a vyšetřování označuje za kampaň.

Ve čtvrtek server iROZHLAS.cz informoval, že bylo vyšetřování prodlouženo. „Ano, lhůta pro vyšetřování byla prodloužena, byla tak akceptována žádost policie,“ řekla redakci pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nebylo však jasné, do kdy lhůtu prodloužili.

„Státní zástupce policejnímu orgánu nestanovil jinou lhůtu pro skončení vyšetřování, tudíž by vyšetřování kauzy Čapí hnízdo mělo pokračovat nejméně do 28. února 2021,“ upřesnil v pondělí na dotaz redakce mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala, které případ dozoruje.

Ani tentokrát ale není jisté, že kriminalisté dotační aféru do konce února skutečně dotáhnou. „Tato lhůta nemusí být nutně konečná. V odůvodněném případě, pokud by nebyly provedeny všechny nezbytné úkony, může být lhůta prodloužena,“ dodal Cimbala.

Zdržení koronavirem

Prodlužování vyšetřování případu je zapříčiněno především pandemií koronaviru, řekla už dříve pro Seznam Zprávy pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Důvodem je podle ní pomalé shromažďování důkazů i pomoc ze zahraničí, o kterou vyšetřovatelé požádali.

„S ohledem na pandemický vývoj nelze dostát úkolům, které uložil nejvyšší státní zástupce městských žalobcům,“ konstatovala Bradáčová.

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. Loni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, a to přes to, že policie navrhovala podání obžaloby.

Nejvyšší státní zástupce loni 4. prosince po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.