Policie začala v kauze Čapí hnízdo vyslýchat svědky. Pozvala si Bendla i Langšádlovou

Vyšetřovatelé chtěli během uplynulého týdne vyslechnout tři svědky. Nejprve se zaměřili na členy výboru středočeského dotačního úřadu, kteří padesátimilionovou dotaci na stavbu farmy před deseti lety schválili.

Jako první měl podle informací Práva přijít na řadu exministr zemědělství a někdejší středočeský hejtman Petr Bendl z ODS, jeho výslech byl ale nakonec zrušen.

Následně přišla vypovídat poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, která byla v roce 2008 v zastupitelstvu Středočeského kraje a byla jedna z těch, kdo pro dotaci na stavbu Čapího hnízda tehdy zvedli ruku.

Langšádlová tvrdí, že krajská rada projekty nevyhodnocovala ani nekontrolovala.

„Byly tam stovky takových žádostí, které úřad prověřoval, plus tam byli vždy dva externí hodnotitelé. My jsme pak dostali průměrné číslo, jak byl daný projekt vyhodnocen, a rozhodovali o množství prostředků,“ popsala Langšádlová.

Detektiv Pavel Nevtípil, který kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje, podle ní odvádí profesionální práci. Posledním u výslechu byl nejmenovaný bývalý člen výboru středočeské regionální rady. Vyšetřovatelé se zatím nezajímali o obviněné, který je celkem 11.

Kauza Čapí hnízdo

Vedle premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše a druhého muže hnutí Jaroslava Faltýnka obvinila policie dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš předloni ve sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.