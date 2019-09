Celou dobu říkám, že je to umělá kauza, říká Faltýnek k rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo

„Jediným cílem celé kauzy bylo poškodit naše hnutí, poškodit Andreje Babiše a dostat ho ven z politiky,“ řekl první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek novinářům na tiskové konferenci. Před média Faltýnek vystoupil krátce poté, co Městské státní zastupitelství v Praze po téměř čtyřech letech vyšetřování zastavilo trestní stíhání všech aktérů kauzy Čapí hnízdo. Praha 14:14 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jediným cílem celé kauzy bylo poškodit naše hnutí,“ řekl Faltýnek. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem to očekával (zastavení trestních stíhání v kauze Čapí hnízdo, pozn. red.). Trvalo to dlouho, nicméně jediný cíl kauzy Čapí hnízdo bylo poškodit hnutí ANO a dostat Andreje Babiše z politiky,“ řekl Faltýnek novinářům na tiskové konferenci.

„Byl jsem přímým účastníkem kauzy Čapí hnízdo. Z mého pohledu, říkám to celou dobu, je to a byla to uměle vytvořená kauza s cílem poškodit naše hnutí, poškodit Andreje Babiše a dostat ho ven z politiky,“ zopakoval.

O skutečnosti, že byla kauza uměle vytvořená, podle něj vypovídá páteční rozhodnutí státního zastupitelství. „Ukázalo se ale, že stále žijeme v právním státě, a když policie patrně nedodala důkazy pro své tvrzení, tak státní zástupce logicky zastavil trestní stíhání,“ dodal.

Podle Faltýnka státní zástupce Jaroslav Šaroch při svém šetření a následném rozhodnutí zastavit trestní stíhání Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo názor nezměnil.

„Státní zástupce Šaroch nezměnil svůj názor, neotočil o 180 stupňů. Naopak. Zůstal věrný svému původnímu názoru, kdy před rokem říkal policii: Prosím, dodejte mi důkazy. Pokud je nedodáte, zastavím trestní stíhání,“ řekl.

Faltýnek v tomto ohledu připomněl květen 2018, kdy Šaroch zastavil trestní stíhání jeho osoby právě kvůli neuspokojivému důkaznímu materiálu.

„Tehdy jasně řekl, že pokud policie pro své tvrzení nedodá konkrétní důkazy, tak zastaví trestní stíhání i u ostatních obviněných. Mediálně to byla známá informace,“ dodal.

Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím páteční zastavení trestních stíhání zdůvodnil tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz měla nárok.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele, připomněla ČTK. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

