‚Může tu být pochybnost.‘ Ústecký soud prověří průtahy v letité kauze Čistič

Postihy za průtahy

Průtahy jsou nejčastějším proviněním, kvůli kterému se soudci dostávají před Nejvyšší správní soud. Kárný senát jim za to může uložit důtku, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. Krajním řešením je odvolání z funkce soudce, které znamená pro dotyčného konec působení v justici. „Z počtu podaných kárných návrhů na soudce byla v minulosti zhruba polovina podána z důvodu průtahů,“ potvrzuje mluvčí soudu Sylva Dostálová. O talár minulosti takto přišel třeba liberecký soudce Vladimír Maxa, a to za průtahy ve stovce spisů. V minulosti ho kárný senát potrestal dvakrát, a to snížením platu. Maxa už v minulosti potíže přiznal a sliboval nápravu.