Kauza Con Invest: podnikatel s vazbami na oligarchu i expert na firmy v daňových rájích půjdou k soudu

Vrchní státní zastupitelství v Praze na začátku dubna obžalovalo osm lidí v kauze firmy Con Invest. Mezi obžalovanými jsou i podnikatel v realitách Daniel Farnbauer, který má historické vazby na vlivného ruského oligarchu, a také kontroverzní podnikatel Pavel Petrovič - expert na zakládání firem v daňových rájích. Za poškození věřitelů jim hrozí až osm let vězení. Praha 5:00 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi obžalovanými v kauze Con Invest jsou i podnikatel v realitách Daniel Farnbauer | Zdroj: Profimedia

Podání obžaloby k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 potvrdil Radiožurnálu státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Tomáš Černý. Konkrétně státní zástupce viní osm lidí z poškozování věřitelů, za což jim hrozí mezi třemi až osmi lety vězení.

„Podstata spočívá v tom, že prostřednictvím fiktivního vyvedení pohledávky společnosti Con Invest, na základě antedatovaných listin mělo být zkráceno uspokojení insolvenčních věřitelů uvedené společnosti a těmto měla být způsobena škoda přesahující 50 milionů korun,“ popsal Černý.

Jedním z obviněných v liberecké korupční kauze je i Syrovátko, šéf Syneru a prezident Bílých Tygrů Číst článek

Kauza padlé firmy Con Invest sahá do roku 2009. Tehdejší finanční krize přivedla stavební a developerskou firmu do insolvence.

Ačkoliv vedení společnosti po vstupu do insolvence už s majetkem nesmělo bez povolení insolvenčního správce nakládat, podařilo se mu podle závěrů policie pomocí antedatovaných smluv a offshorových společností vyvést pohledávku tehdy za téměř 50 milionů korun. Už v roce 2020 proto Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila osm lidí.

Podle policejních dokumentů, které má Radiožurnál k dispozici, obvinili detektivové: podnikatele Štěpánkovi, kterým Con Invest patřil, pražského podnikatele v realitách Daniela Farnbauera, Pavla Petroviče, experta na zakládaní firem v daňových rájích, dvojici pražských advokátů a dva zaměstnance firem, které obstarávaly nákup offshorových společností. Jednoho ze Štěpánků spolu s Farnbauerem policie označila za hlavní organizátory celé akce.

Jak se vyváděl dluh Téměř padesátimilionová pohledávka, kterou skupina z firmy Con Invest podle policie a státního zastupitelství vyvedla, pocházela z úvěru. Ten v roce 2007 Con Invest podnikatelů Štěpánkových poskytl firmě Vinohradská Development, za níž stál Farnbauer s jedním ze Štěpánků. Podle výpovědí aktérů na policii plánovaly společnosti dohromady získat pozemky na Hagiboru v Praze a následně na nich stavět. Finanční pád Con Investu ale plány zkomplikoval. Podle policie se s blížícím koncem firmy Con Invest na přelomu let 2009 a 2010 rozhodl Štěpánek s Farnbauerem dostat část majetku ven a to konkrétně pohledávku za jejich společnou firmou Vinohradská development. Vinohradská od Con Investu v té době načerpala z úvěru už téměř 50 milionů korun. Podle detektivů Farnbauer oslovil svého dobrého známého Petroviče, aby pro ně založil několik zahraničních společností. U advokáta pak, už v době, kdy byl Con Invest v insolvenci, sepsali listiny s historickým datem o tom, že Con Invest ještě před krachem prodal pohledávku za Vinohradskou jedné firmě z Londýna. Tím se snížil potenciální majetek firmy, který mohl použit k uspokojení věřitelů. Samotná pohledávka pak od londýnské firmy přešla do jiné společnosti na Seyšelách, od které putovala do jiné firmy, opět ve Velké Británii.

Stejná skupina nyní podle informací Radiožurnálu figuruje i mezi obžalovanými. Fakt, že obžalobě čelí všichni původní obvinění, potvrdil bez dalších detailů i státní zástupce Černý. Samotní obžalovaní, se kterými se Radiožurnálu podařilo spojit, byli na vyjádření skoupí.

„V tuto chvíli je pro nás nemožné se k věci detailně vyjádřit, neboť jsme obžalobu na rozdíl od Českého rozhlasu neobdrželi,“ vzkázal Farnbauer přes svého mediálního zástupce. Jen pro upřesnění, Český rozhlas samotnou žalobou k dispozici nemá.

Syn komunistického rozvědčíka

Daniel Farnbauer patří mezi výrazné hráče na pražském trhu s nemovitostmi. Figuruje ve firmách, kterým patří například budova Albatros, někdejší sídlo stejnojmenného nakladatelství, nebo prvorepublikový palác ve Spálené ulici. Kromě toho byl do půlky loňského roku jednatelem společnosti, která si od Prahy pronajímá Slovanský dům na lukrativní ulici na Příkopě.

Farnbauera do byznysu jako mladíka přivedl v 90. letech jeho otec Imrich. Ten za minulého režimu pracoval pro komunistickou rozvědku, jako agent byl vyslán do New Yorku a nějaký čas strávil i v Indii. Po sametové revoluci začal podnikat, mimo jiné se jeho společnosti zabývaly deblokací státních dluhů - pro Česko takto vymáhal dluhy od Indie, pro Slovensko zase od Ruska.

Jak ale v minulosti upozornil Radiožurnál, za některými firmami, v nichž Farnbauer figuruje, stál skrze kyperské firmy několik posledních let ruský oligarcha Michail Arustamov, a to včetně společnosti, která si pronajímá od hlavního města Slovanský dům.

Arustamov strávil několik let v čele ruských státních ropných firem. Několik let byl pravou rukou velmi mocného oligarchy Nikolaje Tokareva, bývalého agenta sovětské tajné služby KGB a blízkého spojence prezidenta Vladimira Putina. Minulý rok v březnu byl Arustamov z českých rejstříků vymazán a jako koncového vlastníka ho nahradil švýcarský exbankéř zaměřený na ruskou klientelu.

Průkopník z daňových rájů

Dalším obžalovaným je chrudimský podnikatel Pavel Petrovič. Média o Petrovičovi v minulosti psala jako o muži, který v druhé polovině devadesátých let přinesl do České republiky služby na zakládání firem v daňových rájích.

Firma Towit a dva Švýcaři chtějí po Česku čtyři miliardy. Nárok vychází z kauzy Diag Human Číst článek

„Na začátku nebyl o offshory vůbec zájem, neexistoval tu žádný takový trh,“ citoval třeba deník Echo24.cz před lety Petroviče. „Byl jsem to já, kdo to všechno vymyslel, strávil jsem nad tím spoustu času,“ tvrdil tehdy podnikatel.

Petrovič na zakládání offshorových struktur spolupracoval i s mezinárodní společností Mossack Fonseca, známé z kauzy Panama Papers. Kauza Con Invest ale není jediný případ, ve kterém se o Petroviče zajímala policie. Před dvěma lety byl podnikatel obžalován v jedné z kauz ostravského lobbisty Martina Dědice.

Radiožurnál oslovil s žádostí o vyjádření k aktuální obžalobě Petrovičova advokáta. Na otázky zaslané na email i přes prosbu o rychlou reakci neodpověděl.