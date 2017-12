Kauza Rath pokračuje dál. Čeká se na vyřízení námitek o podjatosti soudce

Příští rok na jaře to bude 6 let od zadržení exposlance Davida Ratha. Důvodem velkého zatýkání byla údajná korupční aféra spojená s veřejnými zakázkami. Někdejší hejtman Středočeského kraje, ani další obžalovaní stále nemají v ruce pravomocný rozsudek. Jejich případ je v tuto chvíli odročený na neurčito. Praha 16:01 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath v říjnu 2017 | Foto: Yan Renelt / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Do února příštího roku má být jasné, jak se bude kauza vyvíjet dál. Čeká se, jak dopadnou námitky podjatosti na soudce Krajského soudu v Praze Roberta Pacovského.

Do února příštího roku má být jasné, jak se bude Rathova kauza vyvíjet dál. Čeká se, jak dopadnou námitky podjatosti na soudce Krajského soudu v Praze Roberta Pacovského

Někdejší politik Rath a dalších osm obžalovaných si myslí, že by neměl soudit jejich údajnou korupční aféru. V tuto chvíli je kauza právě kvůli námitkám odročená na neurčito.

„Nějak mě to netěší, mě by těšilo, kdyby se tento senát vyloučil pro podjatost a mohl začít nový soud s novým senátem, s novým soudcem, který by snad tentokrát už byl zárukou spravedlivého procesu,“ komentoval někdejší politik David Rath na konci října odročení případu na neurčito.

Rathova dvanáctihodinová řeč

Soudce Robert Pacovský jednání přerušil po tom, co se mu na stole sešlo od obžalovaných hned devět námitek podjatosti. Všichni tvrdí, že by kauzu údajného uplácení ve Středočeském kraji neměl soudit například kvůli svému strýci, obhájci Michalu Pacovskému.

Ten Davida Ratha krátce hájil. Bývalý poslanec a středočeský hejtman námitku podjatosti obhajoval s přestávkami 12 hodin. „Vím, že pan soudce Pacovský má rozsudek napsán, jen plní úkoly, zadání, a že je podjatý. Z mnoha důvodů - například můj vztah k jeho rodině a vztah jeho rodiny ke mně,“ říkal Rath.

Státní zástupce Petr Jirát si nemyslí, že by byl soudce Krajského soudu v Praze Robert Pacovský podjatý. Se strýcem Michalem Pacovským prý není v kontaktu. „I pan advokát dr. Pacovský řekl, že už se léta nestýkají, takže já nevím, co tady pan dr. Rath chce dokladovat,“ řekl Jirát.

32 000 stran

Senát Roberta Pacovského později rozhodl, že podjatý není. Rozhodnutí přišlo také právníkovi Eduardu Brunovi, který v kauze údajné korupce ve Středočeském kraji zastupuje dva obžalované - podnikatele Jindřicha Řeháka a Tomáše Mladého.

„Já tam zastupuji 2 osoby, přišlo mi usnesení středočeského Krajského soudu, že soudce Pacovský a senát nejsou podjati. Odůvodnili to tak, že ty argumenty jsou liché a nesplňují předpoklad pro to, aby podjatí byli,“ uvedl Bruna.

Většina obžalovaných si podala proti rozhodnutí stížnost, kterou musí projednat pražský Vrchní soud. „Rozhodnout bude potřeba o devíti stížnostech, týkajících se rozhodnutí o námitce podjatosti dr. Pacovského. Dále o dvou stížnostech týkajících se zajištění majetku a jedna stížnost se týká nákladů obhajoby. V současné době tak probíhá studium rozsáhlého spisového materiálu, který čítá přes 32 000 listů. Předpoklad rozhodnutí je v průběhu ledna či února,“ řekla mluvčí soudu Simona Heranová.

Do února má být tedy jasné, jak se bude kauza vyvíjet. Pokud odvolací soud stížnosti zamítne, bude se „kauza Rath“ u Krajského soudu v Praze projednávat dál.

Pro Ratha 8,5 roku

Soudce Robert Pacovský už obžalovaným v roce 2015 nepravomocné tresty uložil. Davidu Rathovi za přijímání úplatků 8,5 roku.

Odvolací soud ale řekl, že zachycené odposlechy nejdou použít jako důkazy a věc vrátil. Jeho názor ale vyvrátil Nejvyšší soud. Letos v červnu řekl, že jsou policejní odposlechy v Rathově kauze použitelné - byly totiž dostatečně odůvodněné.

Soudce Nejvyššího soudu Vladimír Veselý vyjmenovával všech 11 obžalovaných, kterým prý odvolací Vrchní soud v Praze v podstatě nezákonně pomohl. „Pravomocným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016 byl porušen zákon a to ve prospěch obviněných…,“ čel soudce rozhodnutí.

Někdejší hejtman Středočeského kraje David Rath mluví na odposleších o hamižnosti, zlatých penízkách nebo o předávce francouzského vína. Obžaloba tvrdí, že záznamy odhalily řadu výrazů v kódované řeči.

V případu kolem údajné korupce ve Středočeském kraji je obžalovaných 11 lidí, 10 z nich popírá vinu. Jediná se k uplácení přiznala podnikatelka Ivana Salačová, která i spolupracovala s policií.

Řekla, že bez úplatků se v regionu zakázky nedávaly. Krajský soud v Praze Salačové vyměřil tříletou nepravomocnou podmínku.

Vedle Davida Ratha nebo Ivany Salačové jsou obžalovaní například také manželé Kateřina a Petr Kottovi.