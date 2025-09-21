Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka z přijetí úplatku
Bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák už potvrdil, že už usnesení o zahájení trestního stíhání obdržel. Podá proti němu stížnost.
Po třech letech začne Obvodní soud pro Prahu 9 projednávat hlavní větev korupční kauzy Dozimetr. Čeho přesně se měli podle žalobce dopustit? Server iROZHLAS.cz nahlédl do obžaloby a přináší odpovědi.
„Kauza Dozimetr“ obecně označuje protikorupční operaci, kterou elitní policisté zahájili svým zásahem na pražském magistrátu v roce 2022. Jak vyplývá z obsáhlé, téměř třísetstránkové obžaloby, kauza obsahuje prvky korupce a klientelismu, které souvisejí s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP).
Ve zkratce: žalobce s policisty tvrdí, že organizovaná skupina vedená zlínským lobbistou a podnikatelem Michalem Redlem měla dosazovat od roku 2019 – skrze vliv a kontakty pražského expolitika hnutí STAN Petra Hlubučka – své lidi do klíčových vedoucích pozic v pražském dopravním podniku. Tito dosazení lidé pak měli jít Redlově skupině „na ruku“ – ovlivňovat hospodaření městské firmy a ohýbat jednotlivé zakázky tak, aby z nich měli prospěch spříznění podnikatelé a následně i členové Redlovy skupiny.
„Za tímto účelem ovládli vybrané manažerské pozice v DPP, které umožňují kontrolovat procesy zadávání veřejných zakázek a plnění ze smluv na jejich základě uzavřených, na které dosadili osoby, které vedeny snahou o vlastní obohacení, se s cílem skupiny identifikovaly, staly se jejími členy a plnily pokyny zadávané jim Michalem Redlem, či s jeho souhlasem nejméně Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem,“ osvětluje žalobce Adam Borgula v obžalobě. Sledování skupiny mělo probíhat dva roky, následoval zásah.
Vyšetřování případu otřáslo také politickou scénou, kauza poškodila reputaci hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které je s případem spojováno. Kvůli kauze odstoupil ze své pozice například ministr školství ze STAN Petr Gazdík a šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek, kteří se oba s obviněným Redlem stýkali. Sami v kauze nefigurují.
Jak už bylo zmíněno, klíčem k prosazování zájmů skupiny bylo podle státního zástupce obsazení řídících pozic v dopravním podniku, aby bylo možné ovládnout finanční toky městské firmy.
Petr Hlubuček proto prosadil coby ekonomického ředitele podniku Mateje Augustína, který následně zařídil instalaci dalších členů skupiny – Luďka Šteffela na post šéfa IT oddělení a Martina Vejsadu coby ředitele technické správy objektů. Vedoucí právního odboru Dalibor Kučera se podle žalobce ke skupině přidal ze své vůle a pomáhal jí.
„Podle pokynů Michala Redla, předávaných jim buď osobně, nebo s Redlovým souhlasem Pavlem Dovhomiljou či Zakaríou Nemrahem, a to s cílem dlouhodobě a neoprávněně získávat pro organizovanou zločineckou skupinu peněžní prostředky od subjektů dodávajících DPP dodávky, služby a stavební práce,“ popisuje žalobce, jak se podle něj ve funkcích chovali Augustín, Šteffel, Vejsada a Kučera.
Klíčovou postavou kauzy Dozimetr je zlínský podnikatel a lobbista Michal Redl. Z obžaloby vyplývá, že právě on měl být hlavou celé skupiny, vybíral její členy, všechno řídil, organizoval a rozděloval ostatním členům úkoly. Podle policistů měl navíc rozdělovat peníze „z provizí“ ze zakázek dopravního podniku – tedy úplatků.
Podle policejního sledování měl Redl pro ten účel jezdit ze svého zlínského bydliště pravidelně na dva až tři dny v týdnu do Prahy, kde si jeden byt na Dlážděné ulici pořídil skrze jím ovládanou firmu Immo Moravan a jeden na Revoluční ulici pronajal. Dále si kvůli konspiračním schůzkám s ostatními členy skupiny nechával údajně spoluobviněným Pavlem Kosem 172krát pronajmout také pokoje v hotelu Republika nedaleko Petrského náměstí.
Byl to také Redl, který hlídal, aby skupina dodržovala bezpečnostní zásady, jak předcházet policejnímu sledování. Členové skupiny na jeho pokyn například používali telefony s „kryptografickou ochranou“, jak píše v obžalobě státní zástupce Borgula.
Bývalého náměstka pražského primátora za STAN a někdejšího člena dozorčí rady Petra Hlubučka pokládá žalobce za zakládajícího člena skupiny a toho, kdo ji pomáhal vytvořit tím, že systematicky dosazoval skrze svůj vliv a nátlak do dopravního podniku „ty správné lidi“.
„Petr Hlubuček mohl působit v DPP prostřednictvím svých pravomocí a svým vlivem, nejpozději dne 5. 9. 2019, kdy začali realizovat cíl organizované zločinecké skupiny prosazováním dlouholetého přítele Michala Redla – Mgr. Mateje Augustína – do funkce člena představenstva a ekonomického ředitele DPP. Společně (...) se dohodli na páchání trestné činnosti spočívající v dlouhodobém neoprávněném získávání peněžních prostředků od subjektů dodávajících DPP dodávky, služby a stavební práce,“ popisuje státní zástupce v obžalobě.
Hlubuček měl také zasáhnout třeba do výběru šéfa odboru Technické správy objektů DPP, protože byl vybraný „nesprávný kandidát“ a pohlídat si, aby při novém výběrovém řízení padla volba na spoluobviněného Martina Vejsadu, který se následně šéfem odboru skutečně stal. Ten následně pomáhal – podle policistů – Redlově skupině s vytipováváním konkrétních zakázek dopravního podniku a radami, jak je zmanipulovat.
Součástí skupiny měl být i Hlubučkem a Redlem dosazený ekonomický ředitel dopravního podniku a jeho člen představenstva, zmíněný Matej Augustín, vůči kterému státní zástupce obžalobu před hlavním líčením stáhl a vrátil jeho část do přípravného řízení. Přitom jde o jednu z klíčových postav kauzy.
Augustínovo zvolení do funkcí v dopravním podniku měl podle žalobce dlouho bránit někdejší předseda jeho dozorčí rady a pražský politik Adam Scheinherr, který kvůli podezření na korupci v dopravním podniku podal v roce 2020 také trestní oznámení.
„Petr Hlubuček v rámci jednání s Adamem Scheinherrem trval na tom, aby byl Matej Augustín zvolen členem představenstva, v opačném případě pohrozil, že bude požadovat na dozorčí radě hlasování o odvolání Petra Witowského z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele DPP. Tím dosáhl toho, že Adam Scheinherr nakonec rozhodl Hlubučkův návrh na volbu Mateje Augustína do funkce člena představenstva podpořit,“ píše žalobce.
Pod stejnou pohrůžkou se měl Augustín udržet ve funkci i poté, co odmítl zodpovídat dotazy dozorčí rady dopravního podniku a jednu z jeho členek dokonce podle policistů urážel. Augustín měl následně skupině pomáhat manipulovat pro skupinu zakázky a zajišťovat z nich úplatky. Měl být také autorem nápadu, kdy členové skupiny podle kriminalistů rozdávali mezi vybrané lidi vizitky s číslem 508 – aby se mohli vzájemně prokazovat a bylo jasné, s kým skupina spolupracuje.
V neposlední řadě pak prosadil do funkce šéfa jednotky Informačních technologií DPP také dalšího obviněného Luďka Šteffela, čímž skupina získala podle žalobce dohled „nad formulováním požadavků na nová hardwarová a softwarová řešení a aplikace související s provozováním veřejné hromadné dopravy na území Prahy“. Policie měla například zaznamenat, jak Šteffel údajně zasahoval do konkrétních zakázek souvisejících s provozem tramvají.
Šteffela měl do funkce šéfa IT jednotky dopravního podniku doporučit další člen skupiny – podnikatel Pavel Kos, blízký přítel a podle kriminalistů také důvěrník Michala Redla. I on je pokládán žalobcem za zakládajícího člena korupční skupiny. Podle policistů se měl podílet na manipulacích se zakázkami a také na rozdělování peněz z úplatků. Již dříve byl také odsouzen za velký daňový podvod ve výši 135 milionů korun.
Současně měl být tím, kdo s Redlem požadoval, aby podnikatel a člen skupiny Zakaría Nemrah provedl lustraci zjištěných registračních značek – protože skupina měla podezření, že je sledována. Zakaría k tomu využil svého bratra Karíma Nemraha, který v té době pracoval u policie a měl přístup do neveřejné policejní databáze. Bratři si za to už před soudem v samostatném řízení vyslechli podmíněné tresty vězení. Současně schválil soudce letos na jaře Zakaríovi Nemrahovi i další dohodu, kdy se podnikatel přiznal ke korupci při zadávání zakázek a účasti na organizované skupině a uložil mu třímilionový peněžitý trest.
V kauze je obviněný rovněž Dalibor Kučera, bývalý vedoucí právního odboru dopravního podniku. Ten měl Hlubučkovi a Augustínovi radit při výměnách zaměstnanců dopravního podniku. Policisté rovněž zmapovali, jak měl s Redlem a Augustínem v bytě na Revoluční ulici domlouvat postup ve vztahu k chystanému založení společného podniku DPP a společnosti Nové Holešovice Development.
„Matej Augustín, Luděk Šteffel, Martin Vejsada a Dalibor Kučera vykonávali své funkce nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jim byly uloženy zákonem a vnitřními předpisy DPP (...), nýbrž ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla,“ konstatuje žalobce.
Mezi obviněnými v hlavní větvi kauzy je také Ivo Pitrman, Redlův osobní řidič a asistent. Podle obžaloby měl zajišťovat Redlovy převozy na schůzky se členy skupiny, osobně se účastnit jednání v užívaných pražských bytech a také měl pomáhat při distribuci a rozdělování získaných peněz. „Dále zajišťoval ochranu členů před jejím odhalením ze strany orgánů činných v trestním řízení,“ píše se v obžalobě. Na starosti měl mít třeba bezpečnostní prohlídky užívaných bytů a aut před policejními odposlechy.
Posledním obviněným v hlavní větvi kauzy je Maroš Jančovič, podnikatel v IT, jehož firma dodávala služby pražskému dopravnímu podniku. Redl měl na něj tlačili, aby skupinu uplácel, v opačném případě hrozil ukončením kontraktu s jeho firmou. Jančovič podle žalobce úplatky skutečně dával a díky tomu získával i další zakázky.
Tlak měl na Jančoviče vyvíjet na Redlovo zadání třeba i podnikatel Pavel Dovhomilja, kterého podle státního zástupce přivedl do skupiny opět Hlubuček jako experta na IT. Dovhomilja v případu figuruje jako spolupracující obviněný a k trestné činnosti se přiznal. Soud ho letos na konci dubna uznal vinným z trestných činů přijetí úplatku praní špinavých peněz a účasti na organizované zločinecké skupině. V hlavním líčení by měl proti obviněným vypovídat.
Žalobce Adam Borgula navrhuje ústředním postavám hlavní větve kauzy Dozimetr v obžalobě tresty vězení a peněžité tresty, které zpřísňuje skutečnost, že se podíleli na organizované zločinecké skupině. Vinní je z úplatkářství, praní špinavých peněz a nedovolenému nakládání s drogami.
Návrhy trestů uvedené v obžalobě nemusejí být konečné, v reakci na průběh líčení je státní zástupce může v rámci své závěrečné řeči upravit.
Hlavě skupiny Michalu Redlovi navrhuje státní zástupce v obžalobě až desetileté vězení a peněžitý trest ve výši pět milionů korun. O půl roku delší vězení žalobce žádá v dokumentu pro podnikatele Pavla Kose v rámci souhrnného trestu, požadovat pro něj chce také peněžitý trest ve výši 3,5 milionu korun. Pro Petra Hlubučka a Mateje Augustína žádá Borgula v obžalobě shodný trest – osm let vězení a peněžitý trest ve výši 2,5 milionu korun.
Podnikateli Maroši Jančovičovi vyměřil žalobce v obžalobě za legalizaci výnosů z trestné činnosti ve prospěch organizované zločinecké skupiny trest ve výši 6,5 roku vězení a pětimilionový peněžitý trest.
Shodné tresty Borgula v obžalobě navrhuje také Luďku Šteffelovi, Martinu Vejsadovi a Daliboru Kučerovi. Těm hrozí podle paragrafů od dvou do desíti let vězení, přičemž státní zástupce navrhuje trest při spodní hranici trestní sazby. Každý z nich by podle žalobce měl rovněž zaplatit milionový peněžitý trest. Dvouleté, ovšem podmíněné vězení s čtyřletou zkušební dobou pak navrhuje žalobce v dokumentu pro Ivo Pitrmana.
Firma Uniprog Solutions pro dopravní podnik zajišťovala od jara 2019 podporu jeho informačního systému, smlouva zněla na 299 milionů korun. Podle obžaloby chtěla údajná zločinecká skupina z této zakázky kořistit. Redl proto podle žalobce instruoval Pavla Dovhomilju, aby na vedení firmy zatlačil. Buď bude odvádět všimné, nebo se smlouva zruší.
„Ve snaze zajistit pro společnost Uniprog Solutions, a.s. pokračování uvedené obchodní spolupráce souhlasil v době po dni 28. 10. 2020 na základě předchozího požadavku Michala Redla a Pavla Dovhomilji, (…), že bude organizované zločinecké skupině odvádět pravidelné platby,“ popisuje obžaloba, jak měl člen představenstva firmy Maroš Jančovič vyjít vstříc požadavkům skupiny.
Jančovič podle obžaloby za pokračování kontraktu vyplatil čtyři miliony korun. Milion a půl údajně poslal na účet jedné z Dovhomiljových firem, zbytek předal Redlovi a Dovhomiljovi v obálce. Redl, Dovhomlija a Pavel Kos si každý nechal půl milionu, zbývající peníze Redl rozdělil mezi další členy skupiny, píše žalobce.
Peníze měl Redlem vedené skupině podle obžaloby dále vynést projekt na revitalizaci okolí nádraží Holešovice. Aby se rozsáhlý investiční záměr povedlo uskutečnit, dopravní podnik plánoval s investorem Nové Holešovice Development založit společnou firmu. Redl s Hlubučkem vymysleli, jak ze záměru vytěžit pět milionů korun, uvádí státní zástupce.
Vznik společné firmy závisel na schválení představenstvem dopravního podniku. Jeho člen a ekonomický šéf podniku Matej Augustín byl připraven záměr zablokovat, pokud se klíčová figura developera, Serge Borenstein, neuvolí zaplatit skupině požadovanou částku. Augustin delegoval bývalého šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, aby tento požadavek Borensteinovi tlumočil.
„Ing. Martin Dvořák následně tyto Augustínovy požadavky vyřídil Serge Leonu Borensteinovi nejprve telefonicky ve večerních hodinách dne 17. 4. 2020 a poté i osobně v dopoledních hodinách dne 21. 4. 2020 v Borensteinově kanceláři na adrese Pobřežní 667/78, Praha 8. Serge Leone Borenstein na tyto požadavky odmítl přistoupit, o čemž Ing. Martin Dvořák následně (…) Ing. Augustína informoval,“ stojí v obžalobě.
Státní zástupce se opírá především o odposlechy, záznamy ze sledovaní členů skupiny a také videozáznamy z bytu v pražské Revoluční ulici, který si Redl téměř dva roky pronajímal.
Byt podle obžaloby sloužil jako hlavní konspirační centrum – „základna“, kde se členové skupiny scházeli, ladili plány či si rozdělovali peníze z úplatků. Policii se do bytu podařilo skrytě instalovat také kamery a to navzdory bezpečnostním opatřením, na kterých si skupina zakládala – šifrovaným telefonům a aplikacím či prohlídkám bytů a aut bezpečnostními firmami.
„Při vzájemných osobních kontaktech v těchto bytových jednotkách se členové organizované zločinecké skupiny snažili zabránit odposlechu svých hovorů i tím, že úmyslně šeptali, zvyšovali hlasitost televize a hudby, a podstatné informace o svých kontaktech, zakázkách a částkách psali na digitální zápisník,“ uvádí obžaloba.
I přesto policii podařilo nashromáždit skrze odposlechy řadu důkazů. „Ku*va, já mám za úkol, abyste byli všichni ku*va happy a hladil vás jakoby po vláskách a staral se, ku*va, o to, abyste rostli, abyste naplňovali, co jste měli, a abychom byli všichni spokojení. Já nemám o nic víc, míň, než ty,“ zaznamenala třeba policie 21. května 2021 rozhovor mezi Michalem Redlem a bývalým ekonomickým ředitelem dopravního podniku Matejem Augustínem ve zmíněném bytě.
Verzi obžaloby má pomoci prokázat také výpověď zmíněného Pavla Dovhomilji. Ten už pomohl policii rozkrýt principy fungování skupiny. „Po nějakém čase (…) se to vyprofilovalo do pozice, kterou obviněný Dovhomilja vnímal tak, že hlavní a poslední slovo v ohledu kdo - co - jak měl Michal Redl. To se týkalo i toho, jakým způsobem se dělily provize. Nejčastěji to bylo tak, že se rozdělily na 5 dílů. Cílem jejich jednání a schůzek bylo vymýšlení projektů, které měly vést k tomu, aby se vygeneroval finanční prospěch,“ stojí v obžalobě k Dovhomiljově výpovědi.
