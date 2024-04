Kauza družstva Sumway: soud trestal jen za podvod s výstavbou seniorského domu Vojnice, padlo odvolání

Podle police mělo jít o družstvo, které podvodnými investicemi do fiktivních stavebních projektů zpronevěřilo peníze stovek svých klientů. Soud ale nakonec obžalované většiny žalovaných skutků zprostil a trestal pouze za jeden z nich.

Za podvod s údajně fiktivním projektem seniorského domu Vojnice udělil soud dva podmíněné tresty manželům Šumberovým. Podnikateli Vlastislavu Římskému, který si aktuálně odpykává ve vězení trest za daňové úniky při nelegální výrobě cigaret, soud přidal k trestu další půlrok.

Všichni tři jakoukoliv vinu odmítají a proti rozsudku se odvolali. Kauzu v dubnu převzal Vrchní soud v Praze, který se jí bude dále zabývat. Pozemek, na kterém měl stát Seniorský dům Vojnice. Zarůstá trávou a náletovými dřevinami.

Mělo jít o kauzu se škodou 32 milionů korun a 240 poškozenými lidmi. Nakonec ale Krajský soud v Hradci Králové svým zatím nepravomocným rozsudkem potrestal pouze trojici aktérů, která figurovala v případu nikdy neuskutečněného projektu seniorského domu Vojnice. Podle soudu mělo jít o podvod, jak vyplývá z informací z již sepsaného mnohasetstránkového rozsudku.

Projekt se podle policie neměl nikdy uskutečnit a pouze sloužil k vyvedení části peněz z investičního družstva.

„Soud v ostatních bodech podané obžaloby obžalované zprostil, když konstatoval, že k žalovanému jednání došlo, ale na základě výsledků dokazování před soudem nebyl u obžalovaných osob prokázán tzv. podvodný úmysl jejich jednání, tedy že od počátku jednali s úmyslem poškodit jednotlivé poškozené osoby,“ vysvětlil mluvčí královéhradeckých žalobců Pavel Bužga, proč soud netrestal současné vedení družstva Sumway.

Podmíněné tresty vězení s povinností uhradit způsobenou škodu dostali manželé Eva a Petr Šumberovi. „Nebylo u nich možné říci, že by šlo o recidivu. Dále bylo přihlédnuto k časovému odstupu od spáchání skutku, částečně splacené škodě a dalším okolnostem. Je třeba také zdůraznit, že byli shledáni vinnými pouze z jednoho ze žalovaných skutků,“ upozorňuje na důvody podmíněného trestu mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Martin Kos.

Kauzy Vlastislava Římského Vlastislav Římský figuroval v kauze nelegálních výrobců cigaret, kterou řešili celníci ve spolupráci s olomouckými kriminalisty. Za to byl odsouzen na šest let.

Podnikatelem se zabývají také policisté z NCOZ, a to kvůli jeho bývalé firmě Xena Praha, vůči které má pohledávky resort obrany za špatnou dodávku sportovního oblečení pro vojáky a policisty. Firma, která za zakázku získala téměř 700 milionů korun, v Česku zanikla a kapitál přesunula do zahraničí. Vyšetřování není u konce.

Pražská policie pak v minulosti vyšetřovala i případ požáru skladu firmy Xena Praha v pražské Michli, kde podle dřívějších informací médií pracovala i s verzí, že sklad byl zapálen úmyslně, aby firma mohla vymáhat více peněz od pojišťovny.

Přísněji soud trestal někdejšího podnikatele Vlastislava Římského, který si už odpykává trest vězení kvůli nelegální výrobě cigaret a krácení daně. A proto mu vyměřil 7,5 roku vězení. „Soud uložil souhrnný trest odnětí svobody, kdy dříve uložený nepodmíněný trest odnětí svobody ‚navýšil‘ o dalších šest měsíců,“ vysvětlil dopady pro stíhaného podnikatele Bužga. I ten musí hradit vzniklou škodu.

Odvolání?

Všichni tři se proti verdiktu prvoinstančního soudu odvolali. Celý spis si převzal v dubnu Vrchní soud v Praze, který věc znovu přezkoumá.

Pavel Kroupa, advokát Evy Šumberové, se nechtěl k případu blíže vyjadřovat. Pouze konstatoval, že se odvolal, protože nevěří, že ve věci může být jeho klientka uznána vinou. „Trvám na tom, že má klientka je nevinná, a jediný, kdo je podvedl, byl pan Římský. To je objektivní fakt,“ konstatoval.

Nevinný je podle jeho advokáta Richarda Nováka také obžalovaný Petr Šumbera. „Můj klient byl brán za jednoho z hlavních obviněných, ale, a to bylo víceméně prokázáno, což vedlo k tomu, že v podstatné části obžaloby byl zproštěn, nebyl tím, který by cokoliv ovlivňoval,“ říká advokát s tím, že Šumbera měl pouze propojit svou manželku Evu Šumberovou s Vlastislavem Římským.

„Můj klient vycházel z toho, že ten člověk (Vlastislav Římský – pozn. red.), který měl zájem s družstvem uzavřít obchod, disponuje majetkem, nemovitostmi a nebude tedy žádný problém. Ten ale potom nastal. To můj klient ale nemohl na začátku tušit. Tam opravdu není žádný důkaz, že by můj klient kohokoliv do něčeho tlačil,“ říká s tím, že proto vidí šance u odvolacího soudu jako poměrně vysoké.

I obžalovaný Vlastislav Římský se ale podle jeho advokáta Pavla Kandalce cítí nevinen, což právní zástupce rozpracovává v podaném odvolání k vrchnímu soudu. Dále se ale k případu odmítl vyjádřit, protože je od svého klienta vázán mlčenlivostí.

Seniorský dům

O co v projektu seniorského domu Vojnice šlo? Jak už dříve popsal server iROZHLAS.cz, jednalo se o developerský záměr firmy Simply Management, za kterou stál podnikatel Římský.

Podle dokumentů, které má redakce k dispozici, Římský uzavřel v roce 2021 s někdejší předsedkyní družstva Sumway Evou Šumberovou takzvanou rezervační smlouvu. Na jejím základě Šumberová z družstva převedla více než 2,3 milionu korun na zamýšlený projekt seniorského domu.

K výstavbě projektu ale nikdy nedošlo. Římský s Šumberovou už nepodepsali podle vyšetřujících policistů budoucí kupní smlouvu a nenásledovaly ani další kroky, které by vedly k reálnému zahájení stavebních prací.

Zato peníze, které Šumberová převedla z družstva Sumway do Římského firmy Simply Management, na jejích účtech dlouho nezůstaly. Podle policistů je obratem vybral právě Římský.

Jeho firma pak postupně přešla na švýcarskou společnost a pozemek, na kterém měl seniorský dům stát, vlastní stále italská firma, za kterou je formálně invalidní důchodce z Kutné Hory. Ta však sídlí shodou náhod na stejné adrese v Itálii, na kterou už dříve migrovaly i další firmy, ve kterých byl Římský angažovaný a o které se zajímala policie – Xena Praha či Prago Investment.

Obžaloba byla rozsáhlejší

Obžaloba přitom byla rozsáhlejší a žádala také potrestání zbylých členů družstva Sumway. Žalobce na základě vyšetřování policie uváděl, že k žádnému reálnému zhodnocení vložených peněz členů družstva Sumway nedocházelo. Místo toho odtékaly mimo družstvo do dalších firem obžalovaných k úhradě jejich dluhů.

„Podvodným jednáním vylákali od členů družstva Sumway základní členské vklady ve výši 3,847 milionu korun a další členské vklady včetně administrativních poplatků na stavební projekty družstva ve výši 29 903 500 korun (...) přičemž převážnou část vylákaných finančních prostředků v celkové výši 28 101 0140,8 koruny použili na úhrady splatných závazků klientů zahraniční společnosti Acu Invest,“ za kterým stojí podle rejstříku právě manželé Šumberovi.

Tento úmysl se ale před prvoinstančním soudem nakonec státnímu zástupci Ondřeji Vopršalovi prokázat nepodařilo. A soud obžalované v těchto bodech žaloby zprostil.

„Vzhledem k vývoji důkazní situace v rámci hlavních líčení v této věci, státní zástupce akceptoval závěry krajského soudu ohledně právního hodnocení jednání obžalovaných pod body I., III. a IV. obžaloby a také uložené tresty za jednání pod bodem II., a z tohoto důvodu nepodal proti rozsudku odvolání,“ vysvětluje mluvčí královéhradeckých žalobců Bužga