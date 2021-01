Proč je čerstvý rozsudek v kauze Homolka milníkem? A proč z korupčního případu vyklouzl lobbista Rittig?

První pravomocný rozsudek v kauze Nemocnice Na Homolce komplikuje život nejen exřediteli Vladimíru Dbalému, ale i právníkovi Davidu Michalovi. Současně zužuje manévrovací prostor obhajobě v dalších dvou větvích spletité kauzy. Analýza Praha 19:20 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z usvědčujících fotek: Dbalý se sám zvěčnil před miliony, které soud označil za úplatky. | Foto: Fotorepro | Zdroj: Sněžím! Deník bílé mafie

Pokud si Vladimír Dbalý, exředitel Nemocnice Na Homolce známý zálibou v sepisování, vede i nyní deník, musel si k poslední lednové středě roku 2021 zapsat: „Můj první pravomocný rozsudek.“ Nejspíš by mohl připsat i číselný kontext. „Přišlo to po 2408 dnech od prvního obvinění, tedy po více než šesti letech.“

Nejen pro Dbalého je středeční rozsudek důležitým milníkem. Předně: ředitelský deník Vladimíra Dbalého se odteď může bez jakýchkoliv okolků nazývat deníkem (což se snaží obhájci po celou dobu zpochybňovat). „Jako důkaz je deník velice cenný,“ řekl při odůvodnění verdiktu předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Tím nepřímo zúžil manévrovací prostor obhajobě v dalších dvou větvích případu, které také stojí a padají s Dbalého deníkem a v nichž čelí obžalobě další desítka lidí. A protože se v obou samostatných kauzách na pravomocný rozsudek čeká, bylo by kuriózní, pokud by jiné senáty vrchního soudu stěžejní důkaz hodnotily naprosto odlišně.

Navíc pozor, nejde jen o deník. Soudce Lněnička připomněl ještě další dva těžkotonážní důkazy, které zůstávají ve stínu Director’s diary, jak deník Dbalý ve svém počítači pojmenoval. A sice jde o kufr, do něhož exředitel státní nemocnice uschoval peníze, zlato a cenné známky v hodnotě více než 34 milionů korun. A taky o fotografie, na nichž se sám zvěčnil s nakradenými miliony. „Podezření, že šlo o úplatky, se tím potvrdilo,“ uzavřel důkazní řetězec Lněnička.

Emilie Bialešová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další novinka: jako korupčníka lze nyní titulovat i vlivného právníka Davida Michala, který si rovněž vyslechl svůj první pravomocný trest (prvoinstančně byl na sklonku loňského roku odsouzen v jiné kauze k pětiletému trestu odnětí svobody, v této věci se však na odvolací řízení teprve čeká).

Ve věci Homolka 2 si Michal nicméně vyslechl jen podmíněný trest. A to díky tomu, že se státnímu zástupci podle odvolacího soudu nepodařilo prokázat, že by se na manipulacích se zakázkami advokát přímo podílel. Důkazní situace postačila pouze ke konstatování, že úplatky Dbalému nosil, byť to bylo minimálně v jednadvaceti případech. „Nepodmíněný trest by byl za tyto pošťácké služby nepřiměřený,“ vysvětloval Lněnička, proč se původní čtyřletý trest vězení změnil v podmínku.

Už ale jen samotný pravomocný rozsudek může Michalovi zkomplikovat život. Zvláště ten profesní. Soud mu sice nezakázal činnost advokáta, ale v zákoně o advokacii se píše, že vyškrtnut ze seznamu advokátů bude ten, kdo byl odsouzen za „trestnou činnosti ohrožující důvěru v řádný výkon advokacie“. A Michal podle rozsudku podplácel, korumpoval, chcete-li.

Advokátka Vladimíra Dbalého Katarína Kožiaková Oboňová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jediný, koho i středeční rozsudek obchází obloukem, je lobbista Ivo Rittig. A to navzdory tomu, že Dbalého deník vykresluje politického podnikatele Rittiga jako hybatele podezřelých transakcí v Nemocnici Na Homolce a současně ochránce souzené skupiny.

„Mám za to, že ten výsledek je maximum možného, jehož jsem za dané důkazní situace mohl dosáhnout. Za předpokladu, že by některý z obžalovaných čistě hypoteticky využil institut spolupracujícího obviněného, byl by ten okruh obviněných odlišný,“ vysvětloval už dříve státní zástupce Zdeněk Matula, proč Rittig nebyl v kauze Nemocnice Na Homolce ani vyslechnut, natož obviněn či odsouzen.