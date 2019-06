Dbalý se ve spodním prádle vyfotil s balíčky peněz a cedulí ‚28 milionů‘. Spočítal úplatky, míní žalobce

Vladimír Dbalý měl zvláštní potřebu mít peníze na očích, a vedle diáře tak někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce, obžalovaný kvůli rozsáhlé korupci, proti sobě poskytl další klíčový důkaz, že bral úplatky. V závěrečné řeči to uvedl státní zástupce Zdeněk Matula, který Dbalému navrhl kvůli manipulacím s poradenskými zakázkami trest 9 let a zaplacení 15 milionů korun. Exšéf Homolky podle něj za poradenské služby neprávem inkasoval 12 milionů. Praha 14:58 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce Zdeněk Matula u soudu v kauze Nemocnice Na Homolce | Foto: Filip Jandourek

Jedna z věcí, o které se obhajoba se státním zástupcem u soudu pře, je výraz „moo“. V Dbalého dnes již dobře známém diáři se objevuje opakovaně. Obhajoba tvrdí, že se jedná o zkratku pro „monitoring odbornosti“ nebo „mýty o ostatních“.

Obžaloba Dbalý 2: Rittigovi říkal 'čert první kategorie', jeho poradci nepracovali, i tak brali víc než lékaři Číst článek

Podle státního zástupce jde o nicméně anglický slangový výraz pro peníze a Dbalý pomocí něj označoval úplatky, které v roli šéfa elitní nemocnice dostával.

‚Sumář úplatků‘

A jak Matula tvrdí, nebylo jich málo. „Zdrojů, z nichž inkasoval úplatky, byla celá řada. A protože byl poměrně pečlivý, musel si proto udělat jejich celkový sumář, který jsme našli v jedné ze zajištěných verzí diáře,“ podotkl státní zástupce.

Během své vizuální prezentace závěrečné řeči promítl na stěnu síně Městského soudu v Praze dvě rozsáhlé tabulky, které jsou údajně přehledem všech lidí, kteří mu úplatky nosili.

Jen ve druhé části korupční kauzy bývalý ředitel podle obžaloby díky zmanipulovanému poradenství dostal protiprávně 12 milionů korun.

Aby dokázal, že právě těmto penězům Dbalý říkal „moo“, promítl Matula v soudní síni fotografie, které policie objevila v počítači někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce. Jedna z nich se jmenuje „Já s moolahem“, Dbalý na ní klečí v trenýrkách a drží tři balíčky bankovek.

28 milionů

Na dalším snímku šel ještě dál: Dbalého zachycuje v triku a trenýrkách, jak drží v ruce papír s nápisem „cca 28 milionů“. Na kuchyňské lince za ním je pak vyskládáno velké množství balíčků s bankovkami.

Vladimír Dbalý, Městský soud Praha, 8.6.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Ty podle státního zástupce pocházejí z kufru, do něhož si šéf Homolky skrýval nelegálně získaný majetek, který policie objevila. „Z nějakého důvodu si takto vyskládal na stůl obsah toho kufru včetně bankovek později v kufru nalezených. Udělal si fotečku, kde si peníze spočítal a na papíru má napsáno cca 28 milionů,“ konstatoval Matula.

Není tak podle něj pochyb o tom, co slovo „moo“ znamená. „Z nalezených fotografií a z toho, jak si je pan obžalovaný pojmenoval, je zřejmé, že výrazem myslel peníze,“ konstatoval státní zástupce. S touto argumentací už jednou u Městského soudu v Praze uspěl: fotografie posloužily jako důkaz v první větvi případu, kde soud již Dbalého prozatím nepravomocně poslal na devět let za mříže a nechal mu propadnout celý majetek.

Diář a fotografie

Klíčovým důkazem zůstává i Dbalého diář, o němž jeho obhajoba tvrdí, že jde o předlohu pro literární dílo, směs reality a fikce. I to se státní zástupce při závěrečné řeči snažil vyvrátit a opět použil fotografie nalezené v počítači někdejšího šéfa Homolky.

Na zdi Matula ukázal snímky z nejrůznějších koutů planety, kam Dbalý pracovně i soukromě zamířil. Pocházely třeba z Moskvy, Číny, Kuby, Bolívie, Ekvádoru nebo z ostrova Bora Bora. Každou fotografii pak státní zástupce doplnil poznámkou z Dbalého diáře, která se časově shodovala. Stejně tak se podle něj Dbalého poznámky shodují s poznámkami v diáři dalšího obžalovaného Jana Valtra.

Kauza Homolka Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obžalovaní si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Podle Matuly není pravda ani tvrzení Dbalého, že jeho deník je z části smyšlený, protože si ho psal zpětně. Státní zástupce v souvislosti s tím poukázal na různé verze dokumentu, které policie zajistila.

„Psal si to v elektronické podobě, tak tu to máte na ‚flashce‘, tu to píšete v počítači, tu to píšete v práci. Přitom na nějaký ten dokument zapomněl, již se mu nevěnoval, a my jsme tak mohli postupně zjistit, jak se události vrstvily. Tím jsme vyvraceli tvrzení Dbalého, že si psal deník až zpětně v roce 2012,“ konstatoval státní zástupce.

Posledním zásadním důkazem, který exředitele nemocnice potápí, je podle něj velký kufr. Dbalý ho těsně před zadržením napěchoval penězi s dalšími cennými věcmi a ukryl ho u přítele. Tam ho později policie objevila.

„Obsahoval celou řadu věcí, jejichž nákupy si pan Dbalý do deníku zapisoval, nejcennější českou poštovní známku padesát na padesát, investiční mince, mince k 50. výročí založení Karlova mostu. V kufru byl zajištěn majetek v celkové výší 34,2 milionu korun. Celkový zajištěný majetek Dbalého dosahoval 50 milionů korun,“ počítal Matula.

‚Na obsah kufru neměl‘

Zavazadlo podle něj jasně ukazuje, že Dbalý bral úplatky: bez nich by totiž na jeho obsah jednoduše neměl. „Dbalý s manželkou si vydělali v letech 1990 až 2013 26 milionů korun hrubého, tedy 18 milionů korun čistého. Kdyby neutratili ani jedinou korunu za jídlo, za dovolenou, ani tato částka by nepostačovala k tomu, aby mohl nabýt majetek z kufru,“ konstatoval státní zástupce.

Navržené tresty Vladimír Dbalý - 9 let a peněžitý trest 15 milionů

Emilie Bialešová - 4 roky a peněžitý trest 5 milionů

Roman Žďárek - 4 roky a peněžitý trest 2,5 milionů

Zdeněk Čáp - 2,5 roku podmíněně a peněžitý trest 3,5 milionu

Josef Kantůrek - 2,5 roku podmíněně a peněžitý trest 1,25 milionu

Policie kvůli poradenským tendrům vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou, lékaře a advokáta Romana Žďárka, exšéfa České konsolidační agentury Zdeňka Čápa a někdejšího středočeského politika ODS Josefa Kantůrka. Všichni vinu odmítají. Podle Matuly se ale s Dbalým dohodli na fiktivním poradenství, za které jim nemocnice platila. Z peněz pak podle obžaloby nosili tehdejšímu šéfovi nemocnice část zpět.

Nemocnice kvůli tomu vyplatila 190 milionů za z velké části nevykonanou práci a utrpěla tak škodu nejméně 54 milionů. Její bývalý ředitel kvůli tomu stojí před soudem za přijímání úplatků, stíhán je také za porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.