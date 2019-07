Kauza Homolka III: státní zástupce podal stížnost proti zastavení stíhání Dbalého a jeho exnáměstka

Zastavení stíhání exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého a dalších dvou obžalovaných zatím neplatí. Státní zástupce podal stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a konečné slovo tak bude mít Vrchní soud v Praze. Kromě Dbalého městský soud zastavil stíhání jeho někdejšího náměstka Michala Toběrného a lékaře Františka Tovaryše. Původní zpráva Praha 6:00 20. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupce Zdeněk Matula u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Proti usnesení Městského soudu v Praze o zastavení trestního stíhání tří ze čtyř obviněných v trestní věci třetí větve kauzy Nemocnice Na Homolce jsem si podal stížnost,“ potvrdil pro iROZHLAS.cz státní zástupce Zdeněk Matula z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

‚Už ho nelze více potrestat.‘ Soud stopl stíhání exšéfa Homolky Dbalého, jeho náměstka a dalšího lékaře Číst článek

Soud o zastavení stíhání tří aktérů poslední části rozsáhlého korupčního případu rozhodl 10. června v rámci předběžného projednání obžaloby.

Dbalého a další dva lékaře plus podnikatele Jana Valtra státní zástupce loni v září obžaloval kvůli manipulacím a úplatkům při zakázkách na poradenské a IT služby. Tehdejší šéf Nemocnice Na Homolce společně se dvěma stíhanými kolegy podle policie dostali úplatky 14 milionů korun.

Dva tresty stačí

Ale podle městského soudu nemá cenu je za to trestat. Dbalý už si za tunelování elitní nemocnice nepravomocně vyslechl trest devět let a trest propadnutí všeho majetku, v srpnu navíc zazní verdikt i ve druhé části kauzy týkající se poradenství. I tam mu hrozí mnohaletý trest. Proto podle městského soudu nemá cenu stíhat ho potřetí, případné dva tresty postačí.

Exředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Povedou obviněného k tomu, aby v budoucnu vedl řádný život, a bude jimi dostatečně zajištěna i generální složka trestu, tedy ochrana společnosti před pachateli trestných činů, když po dobu mnoha let obviněný bude patrně vykonávat trest odnětí svobody,“ upřesňuje usnesení, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil.

Stejný trest

Stejně soud argumentuje také v případě chirurga a exnáměstka Homolky Michala Toběrného: „Nelze předpokládat, že trest by nějak výrazně převyšoval tresty obviněnému v současné době nepravomocně uložené.“

V případě neurochirurga Tovaryše pak hrálo roli špatné zdraví: podle tří lékařských posudků trpí řadou vážných nemocí, na základě nichž soud konstatoval, že by hlavní líčení nezvládl.

Obžalovaný chirurg Michal Toběrný, Vladimír Dbalý v kauze Nemocnice Na Homolce a jejich obhájci u soudu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Vedle závěrů znaleckých posudků soud vážil i rozsah projednávané trestné činnosti, rozsah zajištěného důkazního materiálu, ale i počet spoluobviněných osob a svědků, což samo o sobě znamená časově, psychicky i fyzicky velmi náročný proces, který by obviněný rozhodně nemohl ustát bez dalšího prohloubení stávajících obtíží. Bylo by značně omezeno jeho právo na účelnou obhajobu, což by mohlo mít svůj dopad i na spravedlivý soudní proces,“ konstatuje usnesení.

V případě, že ho Vrchní soud v Praze potvrdí, stane před soudem pouze Valtr. Samostatně ve třetí části kauzy policie stíhá podnikatele Ladislava Janigu. Státní zástupce jeho stíhání zastavil kvůli údajně vážné nemoci, v jeho trestním stíhání se však rozhodl pokračovat poté, co Janigu server iROZHLAS.cz přistihl před domem, kde sídlí jeho společnost, a přímo v kanceláři jeho společnosti.