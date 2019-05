Soudkyně přinesla rozhovor, v němž ji obžalovaný nařkl z vydírání vazbou. ‚Nic na tom neměním,‘ řekla

Advokátovi Romanu Žďárkovi obžalovanému v kauze Nemocnice Na Homolce i nadále hrozí, že půjde do vazby. Soudkyně Hana Hrnčířová nechá ověřit závěry lékařské zprávy, podle níž má Žďárek zánět dutin. Předsedkyně senátu se podle svých slov s jeho omluvou zatím spokojila, aby nezdržovala hlavní líčení. Ve čtvrtek se na jeho úvod v soudní síni řešil rozhovor, který Žďárek poskytl serveru iROZHLAS.cz. V něm tvrdil, že Hrnčířová ho vazbou vydírá. Praha 14:22 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze téměř po ročním zpoždění právě kvůli Dbalého údajným zdravotním potížím začal projednávat druhou větev velké korupční kauzy Nemocnice Na Homolce. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Za situace, kdy nemám podrobné informace o jeho zdravotním stavu, to nemíním nijak prodlužovat. Není stíhán pouze on, týká se to i dalších pěti obžalovaných. Takže si to následně ověřím a pak přijmu opatření ex post,“ řekla soudkyně Hrnčířová serveru iROZHLAS.cz.

Hlavní líčení ve druhé větvi korupční kauzy Nemocnice Na Homolce pokračuje celý tento týden. Vyplňuje ho předčítání klíčového důkazu celé kauzy, deníku někdejšího ředitele elitní nemocnice Vladimíra Dbalého. Na doslovném čtení dokumentu trval právě Žďárek, k soudu ale nechodí a to i přes to, že předsedkyně senátu na jeho přítomnosti trvá.

Obžalovaný advokát soudu v neděli v podvečer zaslal pouze jednu větu, že žádá o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti. Soudkyně v pondělí odmítla a Žďárkovi přikázala do 13. hodiny přijít, nebo se řádně omluvit. „To je opravdu vrchol, co si pan obžalovaný Žďárek dovoluje, jeho chování hraničí s pohrdáním soudem,“ zlobila se.

Advokát nakonec poslal zprávu z Thomayerovy nemocnice, podle níž má zánět dutin. Později se ukázalo, že jí napsal jeho známý z doby, kdy působil v Nemocnici Na Homolce. Soudkyně Hrnčířová uvedla, že to nestačí a Žďárek se musí omluvit řádně.

‚Nic neměním‘

Ten však omluvenku nedoplnil a předsedkyně soudního senátu se zatím spokojila s lékařskou zprávou. Žďárkovi ale stále hrozí, že skončí ve vazbě. „Na tom já nic neměním,“ uvedla Hrnčířová.

Advokát se do soudkyně opřel v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Mimo jiné v něm tvrdil, že k hlavnímu líčení chodit nemusí, soudkyně ho hrozbou vazby vydírá a zpochybnil, že trvá na čtení Dbalého deníku. Hrnčířová ve čtvrtek přinesla vytisknutý rozhovor přímo do soudní síně.

Rozhovor v soudní síni

„Musím se vás zeptat, pokud jde o uveřejněné informace v rozhovoru, který měl poskytnout váš klient reportérovi z média iROZHLAS.cz. Tam je konstatováno něco v tom smyslu, že obžalovanému není o ustanovení obhájce nic známo, že nikde není jeho výslovný pokyn, aby se tato listina (Dbalého diář) četla a celé to vyznívá v tom duchu, že vlastně je to rozhodnutí obhajoby," obrátila se směrem ke Žďárkovu obhájci Miroslavu Ludvíkovi.

Vysvětlení ale nedostala. „S předmětným článkem jsem se seznámil a v tuto chvíli se k němu nechci vyjadřovat,“ uvedl Ludvík. Hlavní líčení tak i ve čtvrtek pokračuje monotónním čtením rozsáhlého diáře Vladimíra Dbalého, které má na starosti Žďárkův advokát. Prozatím se dostal zhruba za polovinu dokumentu, ve čtvrtek po poledni podle soudkyně zbývalo přečíst 120 stran. Na lavici obžalovaných sedí pouze účetní Emilie Bialešová, která obsahu diáře pečlivě naslouchá.

Obžalovaní ve druhé větvi Homolky Vladimír Dbalý – přijetí úplatku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Zdeněk Čáp – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku

Josef Kantůrek – podplacení, porušení povinnosti při správě cizího majetku

Emilie Bialešová – podplacení, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Roman Žďárek - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

David Michal – podplácení, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

Druhá větev kauzy Nemocnice Na Homolce se týká údajně zmanipulovaných poradenských služeb. Nemocnice za vlády Dbalého kvůli tomu podle policie vyplatila téměř 200 milionů korun. Sám Dbalý díky tomu údajně dostal úplatky 12 milionů korun.

Právní služby

Žďárka se mimo jiné týkají údajné manipulace právními službami. Advokáta Homolka zaměstnávala, v roce 2007 se ale podle obžaloby Dbalý kvůli tlakům z ministerstva rozhodl, že najme advokátní kancelář Šachta & Partners spojovanou s lobbistou Ivem Rittigem. Ždárek tehdy protestoval.

Aby ho Dbalý umlčel, nabídl Žďárkovi, aby skončil jako zaměstnanec a od 1. července 2007 přešel na pozici externisty. Zatímco původně bral 60 tisíc korun měsíčně, jako externista dostal 195 tisíc. Dalšího půl milionu advokátovi posílala nemocnice jako členovi sdružení s firmou účetní Emilie Bialešové, další obžalované v obřím korupčním případu. Podle obžaloby to bylo možné jen díky zmanipulovanému výběrovému řízení.