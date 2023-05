‚Kauza bude uzavřena jejich jmenováním.‘ Zemanem odmítaní akademici získají po letech profesuru

Kancelář prezidenta republiky (KPR) chce uzavřít spor se dvěma vysokoškolskými kantory Ivanem Ošťádalem a Jiřím Fajtem. Oba měl prezident na žádost vysokých škol před osmi lety jmenovat profesory, Miloš Zeman to ale odmítl. A akademiky nejmenoval ani poté, co mu to před třemi lety nařídil soud. Podle kunsthitorika Fajta je věc v rukou právníků, kteří řeší, jak si obě strany rozdělí náklady řízení. Původní zpráva Praha 5:00 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fyzik Ivan Ošťádal (vlevo) a umělecký historik Jiří Fajt | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Jak v pátek informoval iROZHLAS.cz, během dubna probíhala jednání mezi Kanceláří prezidenta republiky a advokátem Miloše Zemana Markem Nespalou o tom, které spisy k exprezidentovým kauzám si Hrad převezme a které Nespalovi ponechá.

‚Nerespektoval právní názor.’ Soud zamítl Zemanovu stížnost ve sporu o jmenování Fajta profesorem Číst článek

Hrad nakonec převzal po Zemanovi spisy jen k pěti kauzám a mezi nimi i k takzvanému „nejmenování profesorů“ – kauzy, kdy bývalý prezident Zeman navzdory nařízením soudů odmítl jmenovat fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory.

Jak pro iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí prezidenta Markéta Řeháková, prezidentská kancelář bude chtít celou věc brzy uzavřít. A to tak, že prezident Petr Pavel oba akademiky profesory jmenuje. „Kauza související s odmítnutím jmenovat profesory bude uzavřena v souvislosti s jejich jmenováním,“ sdělila mluvčí s tím, že přesné datum zatím Hrad neurčil.

Podle Jiřího Fajta, který na své jmenování profesorem čeká už osmým rokem, je třeba nejprve rozlousknout finanční okolnosti. „Právníci musí vyřešit, kdo v tom sporu bude hradit jaké náklady. Ale mám neoficiální signály, že by k tomu jmenování už mělo dojít,“ řekl.

„Kauza související s odmítnutím jmenovat profesory, bude uzavřena v souvislosti s jejich jmenováním.“ Markéta Řeháková (mluvčí prezidenta republiky)

O blížícím se jmenování ho informovali před měsícem právníci, kteří akademiky ve sporu se Zemanem zastupovali před soudy. „Zároveň jsem mluvil i s paní kancléřkou (Janou Vohralíkovou, pozn. red.), se kterou jsme konzultovali věci ohledně kulturního programu na Pražském hradě. Při té příležitosti mi na okraj říkala, že se tato věc řeší,“ prozradil Fajt.

Jak podotýká, je to pro něj jisté zadostiučinění. Celou kauzu vnímal spíše jako věc principu. „Nikdo, ani prezident, se nemůže stavět nad univerzitní svobodu. Univerzity si ji obhájily od středověku až do současnosti a není tedy možné, aby se k tomu (jmenování, pozn. red.) nikdo kromě univerzitních institutů vyjadřoval a odmítal akceptovat to, co doporučila a schválila univerzita. Mně tedy šlo zejména o toto,“ vysvětlil Fajt.

‚Prezident potvrdil‘

Také fyzik Univerzity Karlovy Ivan Ošťádal, v jehož prospěch ve sporu s Hradem rozhodl naposledy před dvěma lety Nejvyšší správní soud, uvedl, že o záměru prezidenta Petra Pavla jmenovat ho profesorem už ví.

Rozhodnutí o jmenování Ošťádala profesorem nelze odkládat. Soud odmítl žádost Hradu o posečkání Číst článek

„Prezident potvrdil, že jakmile budou splněny procesní náležitosti, tak mě jmenuje. Asi je to trošku zadostiučinění, ale už to se mnou emocemi tolik necloumá,“ řekl s tím, že přesný postup a časový harmonogram zatím nezná.

Se jmenováním Ošťádala profesorem počítá i vedení univerzity. „Paní rektorka Milena Králíčková již informovala prezidentskou kancelář o tom, že setrvává na stanovisku svého předchůdce profesora Zimy, že v řízení nebyly porušeny ani zákon o vysokých školách a ani vnitřní předpisy Univerzity Karlovy. Univerzita se proto domnívá, že prezident republiky má původnímu návrhu na jmenování obou profesorů vyhovět,“ napsal mluvčí univerzity Václav Hájek.

Osm let

Spor o jmenování profesorů začal v roce 2015, kdy Zeman odmítl jmenovat trojici docentů Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera profesory. Jejich domovské školy tehdy podaly na Zemana žaloby a to s argumentací, že zákon o vysokých školách prezidentovi neumožňuje odmítnout udělit profesuru kandidátům, které školy navrhnou.

Svou žalobu pak podala i přímo trojice profesorů. Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické ji ale nakonec v dubnu 2016 stáhl a Zeman ho za to v prosinci 2021 profesorem jmenoval.

Pražský městský soud v roce 2018 Zemanovo rozhodnutí o nejmenování Ošťádala a Fajta profesory zrušil a vrátil prezidentovi k dalšímu řízení. Univerzita Karlova pak podala v únoru 2019 ještě dvě správní žaloby, podle kterých měl prezident odmítnutím profesorů zasáhnout do akademických svobod.

V roce 2020 pak soud pravomocně rozhodl, že nejmenování obou docentů profesory nebylo v souladu se zákonem a Nejvyšší správní soud o rok později odmítl obě Zemanovy kasační stížnosti proti verdiktu, který mu jmenování obou akademiků nařizoval. Přesto tak až do konce svého mandátu neučinil.

Spor o profesury Fajta a Ošťádala se táhne téměř čtyři roky 17. května 2013 - Zeman odmítl jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu, pobouřil tím akademickou obec i řadu politiků, podle nichž tím překročil své pravomoci. Později Zeman řekl, že mu vadí, s jakým transparentem vystoupil Putna v Praze na pochodu homosexuálů. 22. května 2013 - Po schůzce s tehdejším ministrem školství Petrem Fialou prezident řekl, že podepíše jmenování Putny profesorem, předání dekretu ale přenechá Fialovi. Zeman také požádal o úpravu zákona, aby jmenování v budoucnu prováděl ministr školství. 11. června 2013 - Zeman jmenoval 65 profesorů, dekret převzalo 58 akademiků, sedm jich do Karolina nepřišlo, někteří podle médií na protest kvůli Putnovu případu. Putna i další profesoři převzali dekrety od ministra Fialy 25. června. 12. ledna 2014 - Zeman oznámil, že když nebude schválen návrh novely o jmenování profesorů, podepíše jim sice dekrety, pověří však ministra školství, aby jim je předal. 19. listopadu 2014 - Zeman řekl, že bude nadále za určitých podmínek jmenovat profesory a osobně jim i předá dekrety, pokud si to rektoři budou přát. Jednou z podmínek je, aby předem dostal seznam kandidátů, a pokud vyjádří o některém pochybnosti, aby byla kandidatura ještě prozkoumána. Proti tomuto požadavku se ale ohradili představitelé akademické obce. 5. května 2015 - Zeman odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů z Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické (VŠE): Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. Rozhodnutí odůvodnil u Ošťádala jeho kontakty s komunistickou StB, v případě Fajta informací o tom, že Národní galerie chtěla od Komerční banky, aby část sponzorského daru sloužila jako příspěvek k Fajtovu platu, a u Eichlera tím, že před rokem 1989 působil v propagandistických útvarech československé armády. - Rektor UK Tomáš Zima prezidentův postoj označil za nepřijatelný zásah do akademických svobod, Zemana kritizoval i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). 28. května 2015 - Zeman po schůzce s ministrem školství Marcelem Chládkem (ČSSD) a rektory dotčených vysokých škol svůj postoj ohledně podpisu dekretů nezměnil. 20. listopadu 2015 - UK a VŠE společně se třemi kandidáty na profesory podaly žalobu na prezidenta. Akademici argumentovali tím, že zákon o VŠ prezidentovi odmítání podpisu neumožňuje. 22. dubna 2016 - VŠE oznámila, že Eichler vzal žalobu na hlavu státu zpět a stejně se na jeho žádost zachová i škola. 21. září 2016 - Soud zamítl Ošťádalovu žalobu. 25. listopadu 2016 - S žalobou neuspěl ani Fajt. 2. března 2017 - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Ošťádala a UK kvůli nejmenování profesorem, jejich druhé stížnosti ale vyhověl. Městský soud v Praze tak znovu řešil žalobu směřující proti rozhodnutí o nejmenování Ošťádala, kterou původně označil za opožděnou. Květen 2017 - Ošťádal a UK podali stížnost k Ústavnímu soudu, ten ji v listopadu zamítl. Ošťádal i UK v reakci stáhli žalobu na Zemana. 7. září 2017 - NSS zamítl stížnosti Fajta a UK. Listopad 2017 - Fajt se spolu s UK obrátil na Ústavní soud. ÚS loni v březnu zastavil řízení směřující na nečinnost prezidenta, Fajt a UK vzali zpět stížnost. Koncem března pak Fajt a univerzita vzali zpět jednu z žalob na Zemana. 27. dubna 2018 - Pražský městský soud zrušil Zemanovo rozhodnutí o nejmenování Ošťádala a Fajta profesory. Věc prezidentovi vrátil k dalšímu řízení. 11. května 2018 - Zemanův právník podal k NSS kasační stížnost proti rozsudku, který pravomocně zrušil jeho rozhodnutí o nejmenování Ošťádala a Fajta profesory. 7. června 2018 - NSS nepřiznal prezidentově kasační stížnosti odkladný účinek, samotnou stížností se teprve měl věcně zabývat. Hrad poté svou stížnost vzal zpět, právník Marek Nespala řekl, že Zeman ve věci rozhodne na základě podkladů, které si prostřednictvím ministerstva školství vyžádal od UK.