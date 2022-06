Marvanová: Dopravní podnik nemůže dál rozhodovat o miliardách. Bez kontroly bují korupce

Opozice na pražském magistrátě se neúspěšně pokusila odvolat primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) kvůli kauze Dozimetr kolem pražského dopravního podniku. „Byl to logický návrh, už několikátý ze strany opozice. Já jsem pro něj nehlasovala, protože by to bylo spíš politické gesto. Blíží se volby a voliči by měli rozhodnout, komu dají důvěru,“ konstatuje pražská radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Praha 7:35 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když se stane takový průšvih, tak má odpovědnost vedení města. Já jsem součástí vedení, takže je to naše odpovědnost. Na druhou stranu nebyly nastaveny mechanismy, abychom se vůbec mohli dozvědět, co se v dopravním podniku dělo,“ tvrdí.

Podle ní je třeba provést opatření, aby dopravní podnik a další městské firmy fungovaly transparentně. Nyní se jí prý po více jak dvou letech například podařilo prosadit, aby významné obchody, zakázky nebo převody pozemků musely být předloženy na radu města. Dosud se prý schvalovaly jen majetkové převody v hodnotě vyšší než šest miliard korun.

„Neříkám, že zvýšená kontrola je schopna zabránit vzniku organizované zločinecké skupiny, ale nemá to pak tak jednoduché, když všechny transakce musí schvalovat i široké vedení města,“ zdůrazňuje Marvanová.

„Rozhodování o miliardách se nemůže nechat jenom na vedení dopravního podniku.“ Hana Kordová Marvanová

Zároveň kritizuje současné vedení dopravního podniku a požaduje převolení členů jeho představenstva a dozorčí rady, aby v těchto orgánech namísto politických nominantů zasedli odborníci, kteří rozumí tomu, co schvalují.

Nekontrolovaný podnik

Už při svém nástupu do rady města měla Marvanová podle svých slov pochybnosti o právních a znaleckých posudcích například ohledně ocenění pozemků. Bylo to prý i na základě informací od některých členů dozorčí rady podniku, kteří přitom mají povinnost mlčenlivosti.

„Nebudu říkat, kdo mi je dal, protože to není úplně v pořádku. Ale copak je v pořádku, aby si radní města musel takto vyžadovat podklady? Samozřejmě si můžeme vyžádat cokoliv, ale když ani nevíte, co se tam děje, tak nevíte, co si máte vyžádat. Když neexistuje kontrola, je logické, že může snáze bujet korupce,“ podotýká.

Marvanová uvádí, že nyní bude vypracován forenzní audit a kontrola hospodaření se zaměřením na vyšetřované kauzy. Do budoucna ale musí existovat odborný tým, který bude podnik ve veřejném zájmu kontrolovat.

„Nemůže se ponechat rozhodování o miliardách jenom na vedení dopravního podniku, protože kauza Dozimetr ukazuje, že do pětičlenného představenstva se poměrně snadno dostal člen organizované zločinecké skupiny a na klíčové pozici vedoucího právního odboru měli svého člověka,“ upozorňuje právnička.

Měl by ve funkci náměstka pro dopravu zůstat Adam Scheinherr? Poslechněte si v záznamu Interview Plus Jana Bumby.