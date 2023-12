Bývalou náměstkyni Pardubic propustili z vazby. Je obviněná za manipulaci s veřejnými zakázkami

Bývalá náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková (dříve ANO, nyní SPD), která je jednou z obviněných v kauze manipulace s veřejnými zakázkami města, byla propuštěná z vazby. Ve středu to řekl její právní zástupce Petr Papež. Ve vazbě, kterou na ně soud uvalil 23. listopadu, zůstávají bývalý primátor Pardubic Martin Charvát (dříve ANO) a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský. Pardubice 11:18 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie viní Dvořáčkovou a Charváta z toho, že chtěli ovlivnit, kdo získá zakázku na výstavbu parkovacího domu | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Důvody vazby pominuly, na návrh státní zástupkyně došlo k propuštění. Moje klientka trvá na tom, že všechno udělala lege artis (podle pravidel pzn. redakce) a obvinění odmítá v celém rozsahu,“ uvedl Papež.

Policie viní Dvořáčkovou a Charváta z toho, že chtěli ovlivnit, kdo získá zakázku na výstavbu parkovacího domu. Vítěze soutěže, společnost Porr, se podle informací z médií snažili vyřadit tím, že si nechali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slibovaná doba výstavby je nereálně krátká.

Posudek to však nepotvrdil a firma Porr začala parkovací dům stavět. Soud poslal tři obviněné do vazby, aby nemohli ovlivňovat svědky. Podle Pavla Jelínka, advokáta Charváta a Koprivňanského, policie postupuje pomalu a liknavě a i jejich vazba už měla skončit.

„Měli vyslechnout čtyři svědky, zatím vyslechli dva za tři neděle. Podáme na to oficiální stížnost. Že bude vazba kratší než tři měsíce, o tom nepochybuji, ale že to bude do Vánoc, tím si nejsem jistý,“ řekl Jelínek.

Policie po rozsáhlé razii na pardubickém magistrátu obvinila 19 lidí a dvě firmy. Jsou mezi nimi tehdejší šéf Rozvojového fondu Pardubice a zastupitel první městské části Michal Drenko, místopředseda představenstva Služeb města Pardubic Aleš Kopecký a předseda představenstva fondu Pavel Nevečeřal.

Dalšími jsou bývalý vedoucí odboru majetku a investic magistrátu Jaroslav Hruška, jeho nástupce ve funkci Petr Škoda, který již v úřadu nepracuje, a referent odboru majetku a investic pardubického magistrátu Petr Hušek.

Mezi obviněnými jsou zástupci stavebních firem. Z právnických osob byly obviněny společnosti SBF Pardubice a KTS Integra Pardubice.

Pardubice odvolaly z funkcí Drenka, Kopeckého, Nevečeřala a Dvořáčkovou, která byla v dozorčí radě Rozvojového fondu Pardubice. Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radní, zastupitel a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu.

Předsednictvo hnutí ANO Charváta a Drenka kvůli kauze na pardubickém magistrátu vyloučilo. Dvořáčková byla členkou ANO v minulosti, později vystoupila a do současného zastupitelstva se dostala jako nestraník na kandidátce SPD.