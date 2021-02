Vrchní soud zrušil zprošťující rozsudek v kauze podnikatele Shenara. Je obžalován z krácení daní

Kauzou někdejšího předsedy představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara, který čelí obžalobě z toho, že neodvedl daně při prodeji tří projektových společností energetické firmě ČEZ, se bude muset znovu zabývat pražský městský soud. Uvedla to Česká televize (ČT), podle které nepravomocný zprošťující rozsudek zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. Shenar v minulosti vinu odmítl, tvrdí, že zákon neporušil. Praha 12:56 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shenar v minulosti prohlásil, že kvůli 76 milionům korun by vězení nikdy neriskoval | Zdroj: čt24

Shenar podle obžaloby koupil v roce 2009 stoprocentní podíly ve třech společnostech zabývajících se pronájmem a provozem nemovitostí. Firmy s projekty solárních elektráren na Českolipsku přejmenoval na eEnergy Ralsko, eEnergy Hodonín a eEnergy Ralsko - Kuřivody. Koncem téhož roku je za 515 milionů korun prodal firmě ČEZ, která je zaplatila v několika splátkách v následujících dvou letech. Shenar ale nezaplatil daň z příjmu, podle státní zástupkyně tím způsobil škodu 76 milionů korun.

Pražský městský soud loni v únoru konstatoval, že se neprokázalo, že by se skutek skutečně stal. Podle předsedy senátu je sice nesporné, že Shenar akcie koupil a prodal a že daň nezaplatil, obžaloba ale podle něj neprokázala, že by podnikatel akcie skutečně koupil až v roce 2009.

Podnikatel se totiž hájil tím, že společnosti zmíněné v obžalobě nakoupil už v roce 2007. Udělal to záměrně právě proto, aby při jejich prodeji daně platit nemusel. Do konce roku 2007 platil mírnější zákon, který dovoloval osvobodit akcie od daní, pokud mezi dobou jejich nabytí a prodejem uplynulo alespoň šest měsíců. Od počátku následujícího roku se pravidla zpřísnila a bez odvedení daní lze prodat podíly až po pěti letech.

U pražského městského soudu také Shenar v minulosti prohlásil, že kvůli 76 milionům korun by vězení nikdy neriskoval. Upozornil na to, že v Česku podniká víc než 20 let a nikdy neměl s placením daní problémy. Podle něj by také bylo nemyslitelné podvádět na daních při obchodování s polostátní firmou ČEZ.