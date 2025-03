Válek o kauze Motol informoval Evropskou komisi. Resort prověřuje smlouvy spojené s dotacemi z EU

O možné korupci spojené s Fakultní nemocnicí Motol a jejími projekty financovanými z unijních peněz informovalo ministerstvo zdravotnictví zástupce Evropské komise. Pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál to uvedl mluvčí resortu Ondřej Jakob. Úřad teď navíc podle něj smlouvy spojené s těmito projekty kontroluje. V kauze jde totiž mimo jiné o projekt Motolského onkologického centra, na které má z Bruselu přijít 3,7 miliardy korun. Původní zpráva Praha 5:00 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ano,“ uvedl mluvčí Jakob na dotaz, zda resort o možné korupci spojené s unijními dotacemi informoval zástupce Evropské komise. „Nicméně je důležité opět zdůraznit, že ministerstvo zdravotnictví nemá k případu aktuálně žádné oficiální informace,“ dodal.

Projekt Motolského onkologického centra byl zmíněný v policejních dokumentech k tzv. kauze Motol, do kterých mohly server iROZHLAS.cz a Radiožurnál nahlédnout. Centrum má po svém otevření poskytovat komplexní onkologickou péči, včetně prevence, diagnostiky a onkologické, radioterapeutické a chirurgické léčby.

Celý projekt má vyjít na 4,5 miliardy korun, samotná stavba by měla stát 3,7 miliardy korun a právě touto částkou by měla přispět Evropská unie, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy. Ministerstvo zdravotnictví zatím poskytlo nemocnici dvě zálohové platby v celkové výši bezmála 738 milionů korun.

Kontrola smluv

Že by české autority měly o kauze Motol dát vědět svým kolegům v Bruselu, řekl pro server Seznamzpravy.cz člen Národní ekonomické rady se specializací na problematiku Evropské unie Petr Zahradník.

Národní plán obnovy Národní plán obnovy je od roku 2021 plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky. V důsledku energetické krize a s ohledem na geopolitickou situaci byl plán v roce 2023 aktualizován. Česko plánuje prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpat v letech 2021–2026 prostředky ve výši zhruba 179 miliard korun ve formě grantů a 19,4 miliard korun ve formě půjček.

„Musí se o tom nyní minimálně vyrozumět Evropská komise. Ta má možná jediná slovo a je posuzovatelem toho, zda ten projekt splnil svoje kritéria, nebo ne. Je to navíc spojené s mnohem přísnějším sledováním. Jsou tam takzvané milníky, a pokud ty milníky nejsou splněny, tak ten projekt nedostane nic. Je to velmi riziková věc,“ uvedl.

Ministerstvo pod vedením Vlastimila Válka (TOP 09) nyní smlouvy spojené s Motolským onkologickým centrem ale i dalšími projekty kontroluje. „V současné době dochází k prověřování smluvních vztahů týkajících se akcí financovaných z evropských prostředků, konkrétně Národního plánu obnovy. Prověřování probíhá průběžně,“ uvedl mluvčí Jakob.

Vedle toho probíhá prověrka taky v samotné nemocnici. Ta se podle Jakoba má zaměřit na smluvní vztahy se všemi firmami, které byly v policejních dokumentech označeny za podezřelé. „V současné době jsou však prioritou projekty financované z fondů EU,“ dodal.

Je totiž povinností členských států Unie a jejich úřadů, aby odhalily možné porušení podmínek, jako je podvod, korupce nebo střet zájmů.

„Pokud členský stát zjistí závažnou nesrovnalost, musí to jeho představitelé včas řešit. V případě potřeby je třeba finanční prostředky získat zpět od konečného příjemce. Pokud členský stát takový krok neudělá, může sama Komise zahájit finanční opravu, aby tyto finanční prostředky získala zpět,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz tisková mluvčí komise Rüya Perincek.

Válek už dříve uvedl, že je přesvědčený, že Česko o peníze z Evropské unie na Motolské onkologické centrum nepřijde. „Na základě dostupných informací jsem přesvědčen, že díky včasnému zásahu orgánů činných v trestním řízení nedošlo k naplnění podvodného plánu ředitele Ludvíka (exředitel Miloslav Ludvík) a jeho náměstka, nedošlo k ohrožení Motolského onkologického centra a problematické dodatky, které měly navyšovat uzavřenou cenu a dohody, nebyly podepsány,“ uvedl pro ČTK.

Kauza Motol

Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, kdy tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílů na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze.

Tyto peníze pak směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 18 lidí.