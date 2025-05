‚Chceme mít vlastní závěry.‘ Ministr Válek zahájil v nemocnici Motol veřejnosprávní kontrolu

Ministerstvo zdravotnictví zahájilo ve Fakultní nemocnici Motol veřejnosprávní kontrolu. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl mluvčí resortu Ondřej Jakob. Prověrka je zaměřená mimo jiné na „komplexní prověření vnitřního kontrolního systému nemocnice“. Jde o reakci na únorovou policejní razii, během níž bylo obviněno 18 lidí včetně dnes již bývalého ředitele Miloslava Ludvíka z úplatkářství a dotačního podvodu. Praha 14:09 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Veřejnosprávní kontrola již byla zahájena,“ uvedl Jakob v pondělí, oficiálně k tomu došlo už na konci dubna. Prověřování vnitřního kontrolního systému provádí i současné vedení nemocnice v čele s ředitelem Petrem Poloučkem, který zároveň řídí Nemocnici Na Homolce.

„Ministerstvo chce mít ale i vlastní závěry,“ objasnil Jakob, proč se pro kontrolu resort v čele s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) rozhodl. S managementem nemocnice prý úzce spolupracuje.

Ze strany vedení úřadu šlo nicméně o změnu postoje. Ještě na konci února v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel Odboru přímo řízených organizací ministerstva Jan Michálek řekl, že veřejnosprávní kontrolu úřad neplánuje.

Minulý týden v České televizi už mluvil o její nutnosti: „Vzhledem k tomu, jaké informace se v médiích objevují, je určitě vhodné, aby i za ministerstvo zdravotnictví proběhla veřejnosprávní kontrola.“

Zahájení kontroly je reakcí na únorovou policejní razii, která v nemocnici proběhla. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá v kauze kolem motolské nemocnice 18 lidí, kteří čelí obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo poškození finančních zájmů EU. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení.

Jedním z obviněných je dlouholetý ředitel motolské nemocnice a někdejší sociálnědemokratický ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Policisté obvinili také jeho náměstka Pavla Budinského, který měl být podle nich ústřední postavou celé kauzy, nebo vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu Miroslava Janstu.

Miliardy z EU v ohrožení

Policejní obvinění se mimo jiné týká také dvou projektů spolufinancovaných z unijních peněz. První z nich je rekonstrukce tzv. Modrého pavilonu nemocnice, která už byla dokončena a Evropské komisi také vyfakturována. Druhý projektem je pak výstavba motolského onkologického centra, která je v procesu. Právě ta má být masivně podpořena z Národního plánu obnovy.

Kvůli podezření na dotační podvod ministerstvo krátce po policejní razii preventivně pozastavilo veškeré platby na projekty spolufinancované z unijního rozpočtu a tahle stopka dál trvá.

Čerpání 3,7 miliardy z unijního rozpočtu na výstavbu Onkologického centra by mohlo být ohroženo, pokud by se nestihly termíny dokončení. Centrum má být dostavěno do konce tohoto roku a v provozu pak od poloviny příštího.

Aktuální ředitel nemocnice Polouček minulý týden v České televizi řekl, že když nastoupil do funkce, skluz byl zhruba devítiměsíční. Válek přesto stále věří, že se projekt stihne dokončit včas. „Jsou podnikána veškerá opatření, aby realizace stavby proběhla v termínech Národního plánu obnovy,“ vzkázal přes mluvčího Jakoba.