Válek: Žádné indicie o dění v Motole jsem neměl. Korupční kauza se pacientů nedotkne

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 neměl podle svých slov žádné indicie o tom, co se v nemocnici Motol dělo. „Jinak by tam pan ředitel okamžitě přestal fungovat," řekl Radiožurnálu a dalším novinářům. V reakci na stopku miliardových dotací pro Motol pak Válek uvedl, že se stavby, které se v areálu nemocnice realizují, musí dokončit. Policie kvůli korupční kauze obvinila 17 lidí, včetně ředitele Motola Miloslava Ludvíka. Rozhovor Praha 12:30 26. února 2025

Podle informací serveru iROZHLAS.cz mělo ministerstvo zdravotnictví zastavit investice pro Fakultní nemocnici v Motole. Je to pravda? A pokud ano, z jakého důvodu?

To jsou věci, které jsou dnes vyšetřovány policií a řeší se s Evropskou unií. Toto nebudu komentovat.

Ale pokud jde o ministerské investice do Motola, ty přeci nejsou věcí trestního řízení. Plynou dále státní investice do Motola?

Žádná z těch staveb, které se tam realizují, nebyla ukončena.

Tedy pokračují investice jako doteď, nebo se něco změnilo?

Ty stavby jsou pod smlouvami, ty smlouvy je potřeba naplnit a stavby dokončit. Stavby pokračují ve standardním režimu, ale asi nemá smysl zabíhat do detailů.

Jak vnímáte celou tu situaci? Máme dvoudenní odstup. Jaké světlo to vrhá na přímo řízenou organizaci, Fakultní nemocnici v Motole? Měl jste nějaké indicie o tom, že by se tam něco takového mohlo dít?

Kdybych měl indicie, tak by tam pan ředitel okamžitě přestal fungovat, byl by odvolán. Žádné indicie jsem neměl. Je to situace, která je samozřejmě nedobrá. Vnímám ji jako tak vážnou, že jsem pana ředitele okamžitě odvolal. I všechny, co se na ni podílí.

Hrozí nějaké ztráty pro Česko? Byly tam evropské peníze, peníze z Národního plánu obnovy. Zamýšlel jste se nad tím jako šéf úřadu, který vlastní nemocnici v Motole?

To bych teď spekuloval, kdybych toto komentoval.

Čili zatím nemáte žádné indicie, že by mohly hrozit hospodářské ztráty?

Já mám jistoty. Ty jsou, že stavby budou pokračovat, že není nijak ohrožena péče o pacienty. Nijak se to netýká provozu a kvality zdravotní péče. Jistoty jsou, že tu situaci, co se týče vedení nemocnice, vyřeším velmi rychle.