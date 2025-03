Kauza Motol: Dotaci na Modrý pavilon Češi v Bruselu už vyfakturovali, údajné úplatky by šly z české kasy

Faktury k dotaci na snížení energetické náročnosti tzv. Modrého pavilonu motolské nemocnice, která je součástí korupční kauzy Motol, už české úřady daly k proplacení Evropské komisi.

Údajný úplatek pro bývalého šéfa nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho exnáměstka Pavla Budinského by tak stejně jako zbytek neoprávněného navýšení šel z české státní kasy.

Navíc by ani nespadal pod kontrolu auditního orgánu Evropské komise. Jaký bude další postup, resort životního prostředí, pod který dotace spadá, zatím neví. Chce ale zvýšit kontrolu u dalších projektů nemocnice. Praha 5:00 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fakultní nemocnice v Motole | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Veškeré výdaje vázané na uvedený projekt již byly certifikovány (vykázány - pozn. red.) Evropské komisi,“ potvrdila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Na opravu Modrého pavilonu šlo z veřejných peněz téměř 1,3 miliardy korun. Evropská dotace činila 582 milionů, zbytek pak nemocnice získala z české státní kasy.

Cenovka za podpis ředitele Ludvíka? 5 milionů korun. Policie popisuje, jak se měl prodražit Modrý pavilon Číst článek

Projekt motolská nemocnice slavnostně ukončila loni na podzim, a to i za účasti tehdejšího ředitele Ludvíka a jeho náměstka Budinského. Oba aktéři korupční kauzy měli v plánu ještě poté podepsat se stavební firmou Geosan, která celou rekonstrukci prováděla, dodatek smlouvy a navýšit tak cenu za celé dílo o 85 milionů korun. Za to si každý z nich podle detektivů řekl o úplatek ve výši pěti milionů korun.

Podrobnosti o údajném korupčním jednání kolem dotace na Modrý pavilon, které zmapovala policie, už server iROZHLAS.cz popsal dříve ZDE.

Mimo audit

Vyplácení dotací z evropských fondů kontroluje tzv. auditní orgán. Ten sídlí na ministerstvu financí, zodpovídá se ale Evropské komisi. Že by mohlo být s projektem a fakturami za něj něco v nepořádku ale neodhalil a podle mluvčího resortu ani nemohl.

„Z dostupných informací z médií vyplývá, že předmětem vyšetřování je dodatek smlouvy o dílo, na základě kterého mělo dojít k navýšení stavebních prací u rekonstrukce tzv. Modrého pavilonu. Tento dodatek předmětem auditu ministerstva financí nebyl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Stefan Fous z tiskového odboru.

Zmíněných 85 milionů, o které se měl projekt prodražit, nebyl zahrnutý do tzv. způsobilých výdajů, které se předkládali k proplacení Evropské komisi. „A tedy nemohly být ani součástí auditovaných výdajů,“ dodal Fous.

Pokud by nezasáhla policie a zmíněný dodatek by se podařilo Ludvíkovi s firmou Geosan uzavřít, další finanční prostředky by šly z českého státního rozpočtu. „Kontrolu použití finančních prostředků provádí v tomto případě poskytovatel dotace, tedy ministerstvo,“ vysvětlil Fous.

Bývalý náměstek nemocnice a ústřední postava kauzy Pavel Budínský (vlevo) a exředitel Miloslav Ludvík při slavnostním ukončení projektu rekonstrukce Modrého pavilonu, který měl za cíl snížit energetickou náročnost budovy | Zdroj: FN Motol

‚Zvýšená kontrolní činnost‘

Vedení ministerstva životního prostředí nyní čeká na detaily od policie. „Nedisponujeme žádnými jinými informacemi, než které jsou v médiích. Ministerstvo životního prostředí ani Státní fond životního prostředí ČR v souvislosti s aktuálním děním ve FN Motol neoslovila Policie ČR ani jiné orgány činné v trestním řízení,“ uvedla mluvčí Veronika Krejčí.

Pokud by se potvrdilo, že příjemce dotace porušil podmínky, může zahájit řízení o jejím odnětí. Jestli se k tomu vedení resortu chystá, ale Krejčí konkrétně nesdělila.

„V případě, že se potvrdí, že se případ týká dotačních prostředků, budeme postupovat v souladu s platnou legislativou a interními postupy pro administraci zdrojů z evropských fondů,“ uvedla pouze.

Motol přehledně: pět lidí ve vazbě, 12 let vězení ve vzduchu a údajné desítky milionů v kapse Číst článek

Dotace na rekonstrukci Modrého pavilonu není jediná, kterou nemocnice v minulosti prostřednictvím ministerstva životního prostředí čerpala. Před třemi roky za 36 milionů zmodernizovala zařízení spalovny nebezpečných odpadů. Na projekt získala dotaci, necelých 32 milionů z evropských fondů, 5,5 milionu z českého státního rozpočtu.

V rámci Národního plánu obnovy má skrze resort životního prostředí získat finanční injekci na snížení energetické náročnosti dalších budov, a to LDN a pneumologické kliniky.

Vedení ministerstva ve světle korupční kauzy bude prověřovat i tyto projekty. „Nemáme informace, že by se aktuální kauza měla týkat i jiných projektů, nicméně zaměříme se v rámci zvýšené kontrolní činnosti na všechny projekty FN Motol,“ potvrdila mluvčí.

Kauza Motol

V korupční kauze v motolské nemocnici, která odstartovala v pondělí rozsáhlou policejní razií, je aktuálně obviněno sedmnáct lidí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie a praní špinavých peněz.

Ústřední postavou celé kauzy je bývalý náměstek Pavel Budinský, který figuruje napříč všemi policií zmapovanými korupčními případy. Ve své kanceláři, ale i v pražských restauracích si podle policistů domlouval schůzky, na kterých žádal po zástupcích jednotlivých firem a živnostnících peníze za zprostředkování nejrůznějších nemocničních zakázek či sjednání výhod z nich. Tyto peníze pak měl podle vyšetřovatelů předávat také řediteli nemocnice Ludvíkovi. Ten podle svého obhájce vinu nepřiznal.

Všem těmto hlavním protagonistům kauzy hrozí za spáchané trestné činy až 12 let vězení.