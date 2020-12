Kriminalisté ani během dalšího vyšetřování útoku na kadeřnici z Hořic nenašli viníka. Případ odložili

Policie po opětovném prověření ukončila vyšetřování a odložila případ pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku z února 2013. V pátek to uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. V případu byl stíhán i souzen Lukáš Nečesaný, ale Vrchní soud v Praze jej loni na jaře viny pravomocně zprostil. Nečesaný vinu od začátku odmítal. Praha 12:45 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako hlavní obviněný byl v případu stíhán a souzen bylo Lukáš Nečesaný. Viny byl ale minulý rok zproštěn | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Policie opětovné vyšetřování zločinu zahájila po rozhodnutí vrchního soudu. „V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili,“ uvedla mluvčí.

Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle původní obžaloby tehdy dvacetiletý student gymnázia Lukáš Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát polenem do hlavy a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky.

Nečesaný bude chtít po státu odškodnění. Jeho případ pokusu o vraždu kadeřnice se vlekl šest let Číst článek

Vážně zraněnou ženu našel syn. Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ale za útočníka označila právě jeho. Podle soudního znalce měla ale po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.

V případu padlo postupně 14 verdiktů soudů všech stupňů, tedy od krajského až po Ústavní. Královéhradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, což později pražský vrchní soud zmírnil na 13 let. Trest pak ale zrušil Nejvyšší soud. Ten zároveň rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení.

Případ Lukáše Nečesaného trval od obvinění policií zhruba šest let a Nečesaný ve vězení strávil celkem dva roky. Koncem března 2019 pak soud vyřkl definitvní verdik o jeho nevinně.

Do případu se vložila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která chtěla v kauze Lukáše Nečesaného podat stížnost pro porušení zákona. Šlo o jediný opravný prostředek, který ještě mohl do případu zasáhnout. Ministryně nakonec ale stížnost nepodala.

V květnu 2019 otec Nečesaného serveru iROZHLAS řekl, že rodina bude chtít po státu odškodné. „Budeme se vůči státu ohrazovat za to, co se stalo,“ řekl Luděk Nečesaný s tím, že za rodinu bude ohledně případu mluvit už jen on, protože syn už chce žít konečně normální život.

Příbuzní stát zažádali o zhruba 45 milionů korun jako odškodné za trestní stíhání. Nečesanému nakonec ministerstvo spravedlnosti přiznalo odškodné 1,2 milionu korun a omluvu. Nečesaný oznámil, že se bude u soudu domáhat zbytku požadované částky za nemajetkovou újmu, který činí 18,8 milionu korun.

Kauza Nečesaný v datech 21. února 2013 - V Hořicích byla ve svém podniku přepadena kadeřnice. Pachatel ji těsně před zavírací hodinou šestkrát udeřil polenem do hlavy, následně jí ukradl doklady a přes 10 000 korun. Život ženě zachránili v královéhradecké nemocnici. 7. března 2013 - Policie z činu obvinila tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Lukáše Nečesaného. Soud ho poslal do vazby. 4. listopadu 2013 - Krajský soud v Hradci Králové se začal zabývat případem pokusu o vraždu kadeřnice, Nečesaný vinu popřel. Žena si útok nepamatovala, Nečesaného při policejní rekognici nepoznala. 9. ledna 2014 - Královéhradecký soud poslal Nečesaného na 16 let do vězení, podle obžaloby proti němu svědčila řada stop a výpovědí svědků včetně poškozené. O dva měsíce později odvolací Vrchní soud v Praze vrátil případ k novému projednání. 21. května 2014 - Hradecký krajský soud Nečesanému znovu vyměřil 16 let vězení, Nečesaný se opět odvolal. 23. července 2014 - Vrchní soud snížil Nečesanému trest na 13 let s odůvodněním, že je mladý a je možné, že se z trestu poučí. Říjen 2014 - Nečesaného advokáti podali dovolání k Nejvyššímu soudu (NS) a požádali ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO), aby podala stížnost pro porušení zákona. Dovolání bylo později staženo, NS se kauzou zabýval po stížnosti Válkové. 20. května 2015 - NS zrušil Nečesanému trest 13 let za pokus o vraždu pro nedostatek důkazů. Věc vrátil Krajskému soudu v Hradci. NS zároveň rozhodl o Nečesaného propuštění z vězení. 2. září 2015 - Královéhradecký krajský soud se znovu začal zabývat případem. Kadeřnice u soudu uvedla, že jako útočníka Nečesaného poznala. Soud si poté objednal vyšetření její paměti. 24. února 2016 - Znalec u soudu uvedl, že žena si nemůže útok vybavovat zcela přesně, po úrazu má poruchy paměti. Podle znalce u ženy může nastat zkreslení a výpověď nemůže být zcela věrohodná. 1. dubna 2016 - Krajský soud poslal Nečesaného na 13 let do vězení. Nečesaný vinu opakovaně odmítl. 25. července 2016 - Otec Nečesaného, tehdejší ředitel liberecké nemocnice, podal další trestní oznámení na policisty vyšetřující případ. Luděk Nečesaný se domnívá, že policisté mohli za nabídku protislužby nezákonně ovlivnit výpověď svědka. 31. srpna 2016 - Odvolací senát pražského vrchního soudu pravomocně rozhodl, že Nečesaný si odpyká 13 let ve vězení. 21. prosince 2016 - Soud Nečesanému přerušil výkon trestu, dokud NS nerozhodne o jeho druhém dovolání. Nečesaný ještě téhož dne opustil plzeňskou věznici Bory. 18. dubna 2017 - Nečesaného advokát Oldřich Chudoba sdělil, že NS podruhé zrušil rozsudek. Kauzu vrátil krajskému soudu a novému soudci. Podle NS hradecký soud selektivně hodnotil důkazy, přehlížel vážné pochybnosti a nerespektoval pokyny. 6. září 2017 - Královéhradecký krajský soud začal znovu projednávat Nečesaného kauzu. Při jednání jej napadená kadeřnice opakovaně označila za útočníka. Žalobkyně pro Nečesaného navrhla 13 let vězení, obhajoba požadovala zproštění obžaloby. 20. listopadu 2017 - Soud napočtvrté zprostil Nečesaného obžaloby. Březen 2018 - Vrchní soud v Praze vrátil kauzu Nečesaného k projednání ke krajskému soudu. 27. dubna 2018 - Nečesaný podal stížnost k Ústavnímu soudu, ve které se domáhal práva na spravedlivý proces. 14. května 2018 - Krajský soud v Hradci Králové opět zprostil Nečesaného obžaloby. Státní zástupkyně se odvolala. 28. listopadu 2018 - Vrchní soud zrušil rozsudek, který zprošťoval Nečesaného viny. Kauza se pošesté vrátila ke krajskému soudu. 14. prosince 2018 - Nečesaný podal další ústavní stížnost. Jeho advokát Zdeněk Koudelka označil případ za debakl obecného soudnictví. 12. února 2019 - Ústavní soud se zastal Nečesaného a zrušil rozhodnutí vrchního soudu z listopadu 2018. Vrchní soud musel rozhodnout znovu a držet se nálezu ÚS. 27. března 2019 - Pražský vrchní soud pravomocně zprostil Nečesaného viny. Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička v jednací síni uvedl, že rozhodnutí je špatné, ale že vzhledem k procesní situaci neměl lepší možnost. Řekl, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal za tyto výroky udělil soudci Lněničkovi výtku. Květen 2019 - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nevyhověl podnětu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové a rozhodl se nepodat dovolání proti zprošťujícímu rozsudku. 25. března 2020 - Lukáši Nečesanému přiznalo ministerstvo spravedlnosti odškodné 1,2 milionu korun a omluvu. Nečesaný oznámil, že se bude u soudu domáhat zbytku požadované částky za nemajetkovou újmu, který činí 18,8 milionu korun. 4. prosince 2020 - Policie po opětovném prověření ukončila vyšetřování a odložila případ pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku z února 2013. Opětovné vyšetřování zločinu začalo po rozhodnutí vrchního soudu z února 2019.