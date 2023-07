Podnikatel s vazbami na Krejčíře se soudí s Bulovkou o 50 milionů. ‚Pohledávka je fiktivní,‘ tvrdí nemocnice

Bulovka vede spor o údajnou padesátimilionovou pohledávku za úklid. Její splacení požaduje firma Sparex assets přerovského podnikatele Petra Gremlicy, který má vazby i na uprchlého Radovana Krejčíře.

Sparex assets převzal pohledávku po firmě, která v nemocnici třináct let uklízela.

Nemocnice ale pohledávku neuznává. Podle jejího vedení nikdy neexistovala a požadavek na vyplacení milionů korun nemá oporu v uzavřené smlouvě.

Celý případ tak po neúspěšné mediaci zamíří k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, který bude o celé věci rozhodovat.

Poté, co státní zástupce Zdeněk Matula rozdal v dubnu dvěma bývalým ředitelům Bulovky Andrey Vrbovské a Františku Novákovi obžaloby za manipulování veřejných zakázek, musí nemocnice řešit další soudní spor.

Tentokrát kvůli údajné padesátimilionové pohledávce za neuhrazené úklidové služby. Vyplývá to z žaloby, kterou má web iROZHLAS.cz k dispozici

V případu aktuálně končí takzvaná mediace, která ale k dohodě mezi oběma stranami nevedla. Proto bude o celé věci rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8.

Kdyby současný spor o peníze zadlužená Bulovka prohrála, způsobilo by jí to vážné problémy. Jak totiž už dříve informovala média, dluhy nemocnice se pohybují v řádu stovek milionů.

„Byla by to velká rána do našeho rozpočtu a vedle toho bychom to považovali za krajně nespravedlivé. Protože tento požadavek neodráží uzavřenou smlouvu či praxi, která fungovala mnoho let,“ konstatuje advokát Bulovky Jindřich Vodička.

Naopak podle bývalého majitele úklidové firmy, která v nemocnici 13 let uklízela, Alexandra Rusevského je pohledávka legitimní. Firma je v tuto chvíli v insolvenci, kam ji podle jejího bývalého majitele poslala nemocnice neplacením za úklid.

Alfedus servis Na úklid certifikovaná firma Alfedus servis uklízela v Nemocnici Bulovka od roku 2006 na základě rámcové smlouvy, kterou zpřesnily čtyři následně podepsané dodatky. Pátý dodatek ke smlouvě byl nemocnicí vypracován, nikdy ale nebyl podepsán.

Alexandr Rusevský byl součástí firmy do srpna 2020, kdy byl z jejího vedení odvolán a nadále v ní už nefiguruje. Majitelem firmy se 10. srpna 2020 stala americká společnost Real Estate Iinternational LLC se sídlem v San Diegu.

Na konci srpna 2021 byl na firmu podán insolvenční návrh od faktoringové dceřinné společnosti ČSOB. Od té doby je firma v insolvenčním řízení.

„Kvůli skutečnosti, že společnost Alfedus servis vykonávala pro nemocnici několik let službu za naprosto nedostačující cenu – i přes intenzivní snahu tuto cenu narovnat – a též díky skutečnosti, že nemocnice byla pravidelně v prodlení s úhradou faktur, které nakonec přestala hradit úplně, se společnost dostala do druhotné platební neschopnosti,“ popisuje Rusevský, který chtěl, jak tvrdí, situaci nejprve řešit s novým vedením nemocnice – ředitelem Janem Kvačkem – a vztah s Bulovkou narovnat. Ředitelství ale na jeho nabídky prý nereagovalo.

Krejčířův známý

Rozhodl se proto údajnou pohledávku nabídnout několika firmám, které se zabývají jejich skupováním. A kupce nakonec našel v pražské firmě Sparex assets, podnikatele Petra Gremlicy, která ji podle dokumentů dostupných v insolvenčním rejstříku převzala v roce 2020.

Jméno podnikatele přitom není zcela neznámé. Podle veřejných rejstříků jde totiž o toho stejného podnikatele, který do roku 2002 působil třeba i v představenstvu firmy Corimex uprchlého zločince Radovana Krejčíře. Média připomínala spojení mezi oběma muži i v roce 2017, kdy podnikatel pomáhal Krejčířovu synovi Denisovi s pořízením domu v pražské Hostivaři.

Gremlica pak podle otevřených zdrojů aktuálně působí ve třech desítkách firem. Řada z nich je podle obchodního rejstříku předlužených nebo už přímo v likvidaci. Jiné, jako Sparex assets, ale fungují bez negativního záznamu.

Firmy, ve kterých má angažmá podnikatel Petr Gremlica. Červeně jsou vyznačené ty, které mají v záznamech nějakou negativní informaci – třeba, že jsou předlužené, v insolvenci či třeba likvidaci | Zdroj: CRIBIS

Pro lepší orientaci a rozlišení obrázek s pavučinou byznysu rozklikněte.

Firma se podle rejstříku zabývá „službami v oblasti administrativní správy a službami organizačně hospodářské povahy“. Mimo jiné ale přebírá pohledávky, které následně právní cestou vymáhá. A to právě i u zdravotnických zařízení, jak ukazuje dva roky stará smlouva s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně.

Web iROZHLAS.cz chtěl vedení firmy oslovit a zjistit, proč spornou pohledávku převzala. Žádný kontakt na ni ale neexistuje. A detailní odpověď nenabídla ani advokátní kancelář, která firmu zastupuje, když reagovala pouze krátkým prohlášením, že jde o „standardní občanskoprávní spor mezi dvěma subjekty“.

„Klient bez ohledu na výsledky soudem nařízené mediace předpokládá dosažení pozitivního výsledku. Vzhledem k ranému stadiu soudního řízení si ale klient nepřeje k této věci uvádět jakékoliv podrobnější komentáře,“ odpověděl v zastoupení advokát Lukáš Nezpěvák.

V dalších dotazech se pak odvolal na mlčenlivost. „Bez souhlasu klienta nemůžeme poskytovat jakékoliv další informace týkající se tohoto případu,“ dodal.

Existuje dluh?

Žalobou vymáhaná pohledávka vůči Bulovce měla podle jednatele úklidové firmy Rusevského postupně vznikat od roku 2014, kdy společnost přišla na to, že jí údajně Bulovka platí za úklid méně, než kolik by měla.

„V roce 2014 bylo zjištěno, že nemocnice má v pasportu (dokumentaci uklízených prostor, pozn. red.) chybu – 2. a 3. úklidy díky této chybě nebyly od počátku spolupráce v roce 2006 proplácené. Podklad k fakturaci připravovala nemocnice. Paušální cena se až do roku 2018 nezměnila, přičemž tato situace se stala pro společnost postupně neúnosnou a potenciálně likvidační,“ popsal redakci Rusevský.

Doplnil taky, že celou situaci řešil i s původním vedením nemocnice. A právě s bývalou ředitelkou Andreou Vrbovskou a následně i s jejím nástupcem Františkem Novákem se měl dohodnout na tom, že nemocnice údajnou chybu napraví.

Pátý dodatek ke smlouvě, který měl cenu za úklid navýšit, nakonec podle něj vznikl. K jeho podpisu ale nikdy nedošlo. Oba ředitelé byli totiž zadrženi policií ve v úvodu zmíněné zakázkové kauze.

Narovnání spolupráce

I proto se Rusevský podle svých slov rozhodl, že spolupráci s nemocnicí definitivně ukončí, o čemž měl informovat její nové vedení v čele s Janem Kvačkem. Ale protože nebylo možné vypovědět spolupráci ze dne na den, chtěl se s novým vedením dohodnout alespoň na dočasném navýšení peněz za úklidové práce. Bulovka pak podle jeho návrhu měla postupně převzít jeho zaměstnance a know-how a uklízet si sama.

Že nějaké schůzky proběhly, potvrzuje i Bulovka. Ta ale mluví spíše o požadavcích úklidové firmy. „V listopadu 2018 přišla společnost Alfedus servis s tím, že se domnívá, že cena úklidových služeb neodráží realitu,“ popsal právník Bulovky Vodička, podle kterého firma chtěla navýšit cenu o 60 procent.

Obě strany se pak rozcházejí v tom, jestli šlo o oprávněný nárok. Rusevský trvá na tom, že dluh existuje a z jeho strany šlo o férovou nabídku, jak vztah mezi nemocnicí a jeho firmou narovnat. Zároveň odmítá, že by chtěl umělým navyšováním částek řešit finanční situaci své firmy.

„Nemocnici nebyly fakturovány žádné ‚svévolné částky‘, ani částky podle navýšení (narážka na zmiňovaný dodatek č. 5). Celkové náklady byly vyšší proto, že společnost pouze nemocnici opravila chyby v pasportu a doplnila náklady na 2. a 3. úklidy předmětných ploch. Vedení nemocnice toto nesmyslně odmítlo,“ popisuje a dodává, že tvrzení může doložit.

Nemocnice ale oponuje. Podle ní je třeba vycházet z platné smlouvy a ta ujednání o navýšení ceny za úklid neobsahuje. Nemohla tedy platit více.

„Vycházíme z toho, že v roce 2013 byl se společností Alfedus podepsán poslední dodatek ke smlouvě o dílo, dodatek číslo čtyři, který výslovně konstatuje, že firma je povinna uklízet v rozsahu platné legislativy. A toto ujednání nebylo doprovozeno žádným ujednáním o navýšení ceny, nebo jiným ujednáním, které by se dalo takto vykládat. Tedy se zavázala za – jednoduše řečeno – stejnou cenu úklidových prací, uklízet v rozsahu, který bude vycházet z aktuální legislativy,“ oponuje právník nemocnice Vodička.

Jestli Bulovka skutečně peníze za pohledávku vůči úklidové firmě bude muset uhradit, rozhodne nakonec až soud. Jím nařízená mediace totiž podle Vodičky k domluvě nevedla. „Od žalobce jsme neobdrželi nic nad rámec tvrzení o žalobě, čím by své požadavky odůvodnili,“ uzavírá. A dodává, že obě strany teď čekají na nařízení prvního soudního jednání.