Nejvyšší soud potvrdil verdikt první větve kauzy nemocnice na Homolce. O bývalém řediteli nerozhodl

Nejvyšší soud (NS) potvrdil rozsudek v první větvi korupční kauzy kolem pražské Nemocnice Na Homolce. S dovoláními neuspěli právník David Michal ani bývalá hlavní nemocniční účetní Emilie Bialešová, stejně jako Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), které se dovolávalo v neprospěch Bialešové. „Mohu bez dalších podrobností potvrdit, že Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce i dovolání obviněných odmítl," řekl mluvčí NSZ Petr Malý. Brno 11:00 8. července 2022

O bývalém řediteli nemocnice Vladimíru Dbalém soud vzhledem ke komplikované procesní situaci zatím nerozhodnul.

Poté, co si Dbalý vyslechl ve druhé větvi kauzy souhrnný trest, vzal dovolání v první větvi zpět. Jeho druhé dovolání zatím čeká na rozhodnutí NS. Původní rozsudek pražského městského soudu v první větvi znamenal pro Dbalého 8,5 roku odnětí svobody.

Novela trestního zákoníku však zmírnila příslušnou právní kvalifikaci, což musel v odvolacím řízení zohlednit vrchní soud, a trest proto klesl na sedm let. Lékař čelil i dalším obžalobám.

Loni v červnu si ve druhé větvi kauzy vyslechl celkový trest deset let vězení, který se týká také ovlivnění zakázek na digitalizaci chorobopisů a nákupu Leksellova gama nože.

Bialešovou vrchní soud potrestal třemi roky vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky. Právník Michal si vyslechl dvouletý trest podmínečně odložený na stejně dlouhou dobu a peněžitou sankci 2,4 milionu korun. Oba vinu popírali.

Tři okruhy zakázek

Michal má jít po rozsudku v jiné kauze na šest let do vězení za krácení daní. Kauza kolem Homolky se týkala tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011, a to konkrétně poradenských a konzultačních služeb, účetních a medicínsko-právních služeb a dále právních služeb, jež nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (MSB Legal).

Dbalý za uzavření smluv přijal podle obžaloby úplatky 12 milionů korun. Klíčovým důkazem byly lékařovy podrobné poznámky, které policie objevila u něj doma. Dbalý si také před zadržením schoval u známého kufr s hotovostí a ceninami v hodnotě 34,5 milionu.

Podle státního zástupce si takovou částku nemohl legálně vydělat, a to ani společně se svou manželkou.

Třetí Dbalého stíhání souviselo například s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie. Soud ale stíhání zastavil s vysvětlením, že vzhledem k dříve uloženým trestům ztratilo opodstatnění.