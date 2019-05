Nový obviněný v kauze Homolka. Dříve ‚těžce nemocného‘ podnikatele lze stíhat, rozhodl žalobce

V kauze Nemocnice Na Homolce přibyl obviněný. Státní zástupce rozhodl, že začne opět stíhat podnikatele Ladislava Janigu, jehož případ dříve zastavil kvůli údajně vážné nemoci. Janiga podle lékaře nebyl schopen chápat smysl trestního řízení. Server iROZHLAS.cz ho přitom hned dvakrát přistihl v budově, kde sídlí jeho firma. Podle policie uplácel exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Praha 6:00 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Bylo rozhodnuto o pokračování v trestním stíhání obviněného,“ potvrdil informaci dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. Ke kroku sáhl rok poté, co podnikatele server iROZHLAS.cz zastihl před sídlem jeho společnosti Janiga Labs, s. r. o.

Schůzka s advokátem

Tehdy byl oficiálně tak nemocný, že ho policie nemohla stíhat. Janiga vysvětloval, že jde akorát na schůzku se svým advokátem, jehož kancelář shodou okolností sídlí na stejné adrese jako jeho společnost. „Já jsem měl mozkový infarkt, jestli o tom nechcete vědět,“ tvrdil.

Jenže redaktor serveru iROZHLAS.cz ho zastihl i na podzim roku 2017, a to přímo ve firmě Janiga Labs. Co víc, stejně jako v případě osobní návštěvy uspěl hned napoprvé: podnikateli se dovolal do kanceláře. Janiga přispěchal se stejným vysvětlením. Měl prý schůzku u advokáta a při té příležitosti chtěl pozdravit kolegy ve firmě. Tam ho náhodou zastihl telefonát.

V roce 2016 si vyslechl obvinění ve třetí větvi rozsáhlého korupčního případu Nemocnice Na Homolce. Tehdejšího šéfa elitního zdravotnického zařízení Dbalého a společně s ním lékaře Františka Tovaryše údajně uplatil, aby si jeho společnost udržela lukrativní zakázku na správu a vývoj aplikací, díky níž dostávala 1,6 milionu korun měsíčně.

Kauza Homolka Vyšetřování údajné korupce v Nemocnici Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Později se podle vyšetřovatelů Dbalý s Janigou dohodli na navýšení plateb o 200 tisíc korun, Tovaryše od peněz odřízli a ředitel nemocnice si od Janigy údajně přebral úplatek 1,5 milionu korun. Policie je přesvědčena, že následovaly další dva úplatky, jejichž výši ale nezná.

Úplatky 14 milionů

Poslední větev kauzy Homolka se navíc týká poradenských služeb a dodávky pro pracoviště navigované chirurgie. Dbalý s kolegy si podle policie rozdělil úplatky ve výši 14 milionů korun.

Státní zástupce loni v září v této části korupční kauzy obžaloval Dbalého a další tři lidi. Janiga mezi nimi dosud není, jak potvrdila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. „Obžaloba byla podána na čtyři osoby a to trvá dodnes.“

Podle státního zástupce Matuly je totiž v případě podnikatele předčasné o obžalobě mluvit: „Nadále probíhá vyšetřování.“

Server iROZHLAS.cz se chtěl na obnovené stíhání zeptat i Janigova advokáta Michaela Macka, ten ale odmítl. „Nemůžete,“ odpověděl pouze na dotaz, zda mu redaktor může položit otázku ohledně případu, a položil. Nereagoval ani na otázky zaslané SMS zprávou.